Охота на Бонни и Клайда из Башкирии и обнаружение убийцы спустя 23 года: уфимские следователи-криминалисты о своей работе

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Сегодня, 25 июля, важный для многих правоохранителей праздник – День сотрудника органов следствия России. «Комсомолка» решила вновь пообщаться с отважными сыщиками – на этот раз со следователями- криминалистами. Специалисты рассказали о своей захватывающей и порой опасной работе, а также поведали о самых интересных случаях из своей практики.

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗНОСТОРОННЕ РАЗВИТЫМ»

Старший следователь-криминалист, майор юстиции Фирдинант Фаттахов Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Фирдинант Фаттахов в беседе с «Комсомолкой» признался, что еще с юности хотел стать следователем. В правоохранительных органах майор юстиции служит с 2005 года. В настоящее время он работает старшим следователем-криминалистом в отделе криминалистики.

– Задача следователей-криминалистов – раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, курирование отделов и помощь следователю при осмотре мест преступлений, – пояснил Фаттахов.

По словам криминалиста, работа следователя требует постоянного саморазвития, приобретения новых знаний и оттачивания навыков.

– Всегда чему-то новому получается научиться не только у старших товарищей, но и у младших, ведь время не стоит на месте, и за развитием технологий порой уследить не успеваешь. Помимо прочего, следователь должен быть разносторонне развитым, ведь расследовать случаи приходится разные. Необходимо разбираться в судебной медицине, в анатомии, в криминалистической технике и во многом другом, – считает наш собеседник.

УФИМСКИЕ БОННИ И КЛАЙД

Захватывающая история, которой с нами поделился Фирдинант Фанисович, произошла незадолго до прошлого Нового года. В Октябрьском районе Уфы в квартире жилого дома произошел пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина. Дверь апартаментов была заперта на ключ, и все походило на рядовой несчастный случай. Тем не менее, Фирдинант Фанисович все же решил вызвать на место происшествия судмедэксперта.

– Специалист обнаружил на голове погибшего травму и ранение в области живота. Решили провести тщательный осмотр квартиры. Обнаружилась пропажа некоторых вещей, также нам удалось найти денежные сбережения мужчины на сумму в пять тысяч долларов. Самые же интересные находки оказались в мусорке: это были женский волос и косметичка. А ведь жил пострадавший один, – отметил следователь.

Правоохранители пообщались с соседями. Выяснилось, что днем ранее к погибшему приходила некая женщина, а вслед за ней какой-то мужчина, которого до этого никто не видел.

– Пробили телефонные звонки, совершенные тот день в районе происшествия. Нашли совпадения, и, таким образом, установили данные женщины. Выехали к ней домой, но там ее не оказалось: она забрала своего ребенка и уехала с сожителем. Однако посредством спецтехники мы обнаружили, где находится мобильный любовника, – это был район Шакши, – вспоминает Фаттахов.

На тот момент пара преступников уже успела снять с украденных у убитого карт все деньги, а также оформить на его имя кредиты общей суммой в 200 тысяч рублей. С этими финансами уфимские Бонни и Клайд могли покинуть город в любой момент, а потому правоохранителями было необходимо действовать быстро. И потому на задержание выехали лишь трое: наш собеседник и двое оперативников.

Правоохранители зашли в квартиру злоумышленников с неотложным обыском. В апартаментах обнаружились преступница и ее ребенок, однако любовника женщины нигде не было видно. Он обнаружился в ванной, оттуда мужчина набросился на Фирдинанта Фанисовича. К счастью, отважному следователю без особого труда удалось нейтрализовать нападавшего. В итоге любовники были задержаны и благополучно доставлены в отделение.

– Оказалось, что женщина оказывала убитому интимные услуги. Мужчина позиционировал себя как богатого, и у нее с сожителем и возник умысел обокрасть его. Сначала планировали его просто усыпить, а затем вынести из квартиры все ценное. Однако в ходе происходящего преступница решила, что потерпевшего нельзя оставлять в живых. Она приказала любовнику убить его. Тот отказался, и тогда женщина сама нанесла удар ножом, а ее возлюбленный добил бедолагу ударом гантелей по голове. Пожар же они устроили, чтобы скрыть следы содеянного, – рассказал Фаттахов.

В ходе следственных мероприятий, кстати, выяснилось, что парочка приступала закон и до этого, и при том – неоднократно. Злоумышленники, втираясь в доверие к гражданам, совершили целых шесть краж.

ДЕЛО ОБ УФИМСКОМ ПОТРОШИТЕЛЕ

Убийство в частном доме в Октябрьском районе Уфы. Судя по обстановке, убитый вел крайне асоциальный образ жизни. Казалось бы, все банально: очередная пьяная потасовка маргиналов, закончившаяся трагедией. Однако вид места происшествия поверг в шок даже бывалых сотрудников правоохранительных органов. Пострадавший был не просто убит, его живот был вспорот, а внутренности извлечены.

Установить личность убийцы удалось благодаря небольшой, но крайне важной находке. В мусорке обнаружилась квитанция, однако она не принадлежала погибшему. Хозяина документа полицейские обнаружили в подъезде в паре кварталов от места преступления. Он был весь в крови и абсолютно пьян.

В ходе допроса мужчина признался, что они с пострадавшим сначала просто выпивали. Однако затем между собутыльниками возник конфликт, который вылился в убийство.

– Если бы документ не был найден, то дело бы осталось нераскрытым, поскольку отпечатков пальцев преступника на месте убийства обнаружено не было. Ему достаточно было бы просто протрезветь, помыться, сменить одежду – и все, его бы не нашли, – подчеркнул наш собеседник.

«ВЕНЕЦ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Старший следователь-криминалист, майор юстиции Тимур Мягдеев Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Наш второй собеседник майор юстиции Тимур Мягдеев окончил Уфимский Юридический институт МВД России. Именно там он решил связать свою карьеру со следственной деятельностью.

– В институте нам объясняли, что следствие – это венец все правоохранительной деятельности. Работа очень интересная и творческая, и каждое дело не похоже на предыдущее. Например, при допросе необходимо установить психологический контакт с допрашиваемым, чтобы заполучить наиболее значимые сведения, а при осмотре места происшествия необходимо обращать внимание на порой незаметные, но очень важные детали, – объяснил следователь.

Профиль работы Тимура Ринатовича – расследование преступлений прошлых лет. Специалист поделился с нами подробностями пары таких дел.

УБИЙЦА НАШЕЛСЯ ЛИШЬ ЧЕРЕЗ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

1999 год, Ишимбайский район Башкирии. В ходе конфликта мужчина конфликта зарезал ножом собственного родственника, а затем скрылся. Обнаружить его удалось лишь спустя 23 года.

Обвиняемый уехал в Сочи, где, как предполагают полицейские, вел бродяжнический образ жизни. В 2004 году он совершил административное правонарушение, при себе у него не было каких-либо документов, и перед сотрудниками местных правоохранителей мужчина представился вымышленным именем.

– Тогда следы его рук занесли в единую базу. Уже в этом году при сверке данных нашли соответствие. Однако единственный метод удостовериться во всем в подобной ситуации – это генетическая экспертиза. Сложность была в том, что мужчина в 2006 году скончался, и его захоронили под чужим именем. Но все же найти могилу удалось. Была проведена эксгумация тела и взятие генетических образцов. В итоге все подтвердилось. Таким образом, убийца был найден спустя больше двух десятилетий, – поведал Мягдеев.

НАЙТИ УБИЙЦУ ПОМОГ НЕОБЫЧНЫЙ ПОДХОД

Другое дело, раскрыть которое удалось лишь спустя годы, случилось в 2015-ом в центре Уфы. Ничего не подозревающая женщина утром возвращалась домой, как вдруг на нее со спины напал неизвестный мужчина. Он нанес ей несколько ударов ножом и тут же скрылся.

К счастью, потерпевшая выжила. Следователи установили, что она оказывала риэлторские услуги одному мужчине. Однако, женщина обманула клиента, завладев его имуществом стоимостью около 60 миллионов рублей.

– У клиента было алиби, и сведений о том, что он обратился к кому-либо с предложением убить риэлторшу, не было. Однако был установлен человек, который их познакомил. Но, к сожалению, изучение его круга общения тогда не дало результатов, – рассказал Тимур Мягдеев.

В 2015 году правоохранители искали убийцу среди ранее судимых. Однако спустя несколько лет следователи решили пойти иным путем.

– Стали анализировать все звонки, совершенные в районе покушения в тот день в итоге нашли совпадение, – вспоминает наш собеседник.

Таким образом, и был найден подозреваемый. Последующие следственные действия подтвердили версию правоохранителей. Тем не менее, мужчина свою вину все же не признал, предполагаемый заказчик убийства также был установлен, в настоящее время он находится в розыске.