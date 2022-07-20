Прояснилось: как остановить близорукость?

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Когда близи видим хорошо, а далеко - плохо, это близорукость. Миопия это дефект «длинного глаза», из-за которого происходит неправильное преломление света, и человек плохо видит даже на относительно небольшие расстояния.

Как с этим бороться, и насколько эффективны способы, рассказала Эльмира Галинуровна Якупова , врач-офтальмолог, ортокератолог, (отличник здравоохранения РБ), заведующая филиалом клиники «Риа-Медоптик».

МИОПИЯ ПРИВОДИТ К ИНВАЛИДИЗАЦИИ

- Нужно бояться не столько самой близорукости, сколько осложнений, которые она может спровоцировать, - говорит доктор Якупова. - Если близорукость появилась во взрослом возрасте, как правило, она стабильна, а у детей это всегда динамичный процесс. И чем младше ребенок, тем более высоких цифр миопии мы ожидаем со временем, а это может привести к инвалидизации.

Есть примерная, очень простая формула: одна диоптрия в год. Если наблюдается такая динамика, например, у дошкольника, то представьте, как испортится его зрение к 18 годам. Поэтому необходимо регулярно водить ребенка к офтальмологу. А регулярно – это сколько?

- В первый год жизни - три раза. Если в год ему проверили рефракцию (преломляющую силу оптической части глаза) и все нормально, то можно в следующий раз обратиться в три года, - поясняет наш эксперт. - Если нет (а часто бывает, что малыши не даются) – лучше перестраховаться и пойти к офтальмологу в два года. Если мы имеем дело с группой риска, а ребенок в год не дает проверить рефракцию, тогда лучше пойти в частную клинику. Например, у нас в клинике есть специальный аппарат, который позволяет это сделать дистанционно, спокойно и быстро.

ВСЕ ДЕЛО В ГАДЖЕТАХ?

Почему у человека портится зрение? Причем, у совсем еще юных. По словам врача, причины могут быть разные, но основные это:

1) Зрительная нагрузка (да-да, те самые гаджеты).

2) Наследственность

3) Время, проведенное на улице в светлое время суток.

- У ребенка мышцы глаз еще слабые, и если часто смотреть в планшете мультики, то мышцы перенапрягаются, и возникает спазм. Это первый шаг к близорукости. И если спазм мы еще можем лечить, то близорукость лечению уже не подвергается. Ее мы можем только приостановить, - говорит Эльмира Якупова. – Если миопия есть у родителей, то гаджеты лучше вообще исключить. Наследственность играет огромную роль: близорукость у одного из родителей это 50-процентная вероятность, что ребенок тоже будет плохо видеть. А если оба родителя страдают миопией, то риск возрастает до 100%. И еще: недавние исследования доказали, что от времени, проведенного на свежем воздухе днем, зависит качество зрения. Ребенок должен гулять хотя бы 1-1,5 часа.

БЛИЗОРУКОСТЬ НЕ ЛЕЧИТСЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Да, процесс необратим – миопия не лечится. Как вариант – лазерная коррекция. Но подходит она не всем, а детям эта процедура и вовсе противопоказана.

Однако есть несколько способов, позволяющих приостановить прогрессирующую близорукость.

- Когда мы имеем дело со спазмом или только начался процесс ухудшения зрения (например, минус 0,25 диоптрии), мы проводим аппаратное лечение и назначаем капли. Это вспомогательные меры, их мы можем продолжать на всем протяжении контроля близорукости, сочетая с другими методами, - рассказывает офтальмолог. - Если минус больше, то можно назначить очковую коррекцию. Такой способ подойдет для малышей, или если родители боятся (например, сами никогда не носили линзы и не хотят экспериментировать на ребенке). Имеются очки со специальным дизайном для стабилизации миопии, эффективность таких очковых линз, то, на сколько можно приостановить близорукость, составляет 30-37%. Увы, на остальное мы повлиять не можем. Но есть другой способ - контактные линзы дневного и ночного воздействия. Первые носятся днем, а вторые, наоборот, в ночное время, пока пациент спит. Дневные линзы бывают разные – в зависимости от сроков использования. Например, линзы ежемесячной замены выписываются на полгода, в упаковке шесть блистеров, каждая пара линз – на один месяц. А другие – однодневные – по сути одноразовые: утром надел, вечером снял и выбросил.

Такие линзы более тонкие и комфортные, но их назначают не всегда. Во-первых, не все захотят носить линзы днем, особенно дети. А во-вторых, если у ребенка близорукий астигматизм, то в этом случае не всегда удается решить вопрос дневными линзами. Поэтому врач назначит либо очки, либо ночные линзы.

Что касается эффективности, и дневные, и ночные линзы позволяют затормозить степень ухудшения зрения уже на 50-70%.

ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ ИЛИ «ВОЛШЕБНЫЕ» ЛИНЗЫ

Это – третий способ борьбы с миопией.

- Ортокератологические линзы надеваются на ночь, пока человек спит, они меняют кривизну роговицы, и утром, сняв линзы, человек видит хорошо. Эффект, как правило, сохраняется один день, поэтому линзы нужно надевать каждую ночь, - рассказывает Эльмира Якупова. – Эффект может наступить уже после первой ночи, а может, придется подождать неделю-две. Все зависит от степени близорукости. Плюс ортокератологии в том, что не нужно терпеть целый день возможные неудобства и бояться потерять линзы – зрение улучшается, пока человек спит. Детям с косоглазием и анизометропией (разноглазием) тоже удобнее пользоваться ночными линзами, просто потому, что мозгу так проще.

Из минусов: ночные линзы чуть дороже, чем очки и простые дневные линзы, а еще придется периодически посещать офтальмолога – чтобы убедиться, что все в порядке. С дневными проще: выписали, купил, и пока не закончатся, можно не приходить.

- Все линзы подбираются индивидуально. У нас в клинике имеется весь ассортимент современных линз. Поэтому людям не приходится долго ждать. Если удалось подобрать линзы из наличия, то спустя 1,5 часа пациент уходит от нас с уже решенной проблемой. А если надо заказывать, то ожидание составит в худшем случае месяц, - отмечает заведующая филиалом клиники «РИА-МЕДОПТИК».

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Линзы – один из наиболее оптимальных способов решения проблемы под названием «близорукость». В том числе, и потому что перечень противопоказаний здесь меньше. Нельзя использовать линзы при хронических воспалительных заболеваниях глаз и при некоторых психических заболеваниях. А все остальное индивидуально, даже возраст - все зависит от мотивации родителей и от самого ребенка.

По идее, чтобы зрение не падало, линзы нужно носить на протяжении нескольких лет, как минимум, пока в силу возраста миопия не стабилизируется. Но, оказывается, бывают исключения.

- Нужно понимать, что все эти методы эффективны, пока они используются, эффекта «на будущее» они не дают, - предупреждает Эльмира Якупова. – Но если близорукость приостановилась, стабильно мы видим один и тот же «минус», то пациент может попробовать не носить очки или линзы. Но обязательно нужно наблюдаться! Мы можем для каждого подобрать оптимальный способ решения проблемы со зрением. Жаль, многие люди до сих пор не знают, что это действительно так легко.

Вы можете ознакомиться более подробно с линзами на сайте riamed.ru или обратиться с вопросами напрямую в клинику.

Вы можете ознакомиться более подробно с линзами, обратившись в офтальмологический центр «Риа-Медоптик». Записаться на консультацию по подбору очков в Риа-Медоптик можно по телефону: 8(3472)212-05-03.

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