Новые детсады, реконструкция техникума и детская нейростудия: «Башнефть» реализовала ряд социально значимых проектов

Новый детский сад в Кушнаренково разгрузит уже имеющиеся четыре садика, которые были переполнены

Уже этой осенью в башкирском селе Кушнаренково случится важное событие для сотни детишек и их родителей. В населенном пункте готовится к открытию новый детский сад на 220 мест. Учреждение было возведено при поддержке АНК «Башнефть». Финансирование объекта было реализовано в рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкирией и «Роснефтью».

Новый садик отвечает всем современным техническим требованиям в плане комфорта и безопасности. Каждой группе детей будет предоставлен отдельный блок со спальней, игровой, буфетной, раздевалкой и санузлом. По периметру размещены игровые площадки с резиновым покрытием и оборудованием. Помимо прочего, объект может похвастаться полностью укомплектованными спортивным и музыкальным залами. Также здесь созданы необходимые условия для обучения детишек с ограниченными возможностями.

По словам заведующей детским садом Людмилы Ониной, построенный детсад разгрузит уже имеющиеся четыре садика, которые были переполнены.

– Нашему детскому саду мы дали название «Сказка». Он уже пятый по счету в Кушнаренково и самый лучший. Родители даже из других микрорайонов желают попасть к нам сюда. Мы, конечно, примем всех желающих. Для этого уже все условия созданы,– отметила специалист.

Заведующая детским садом «Сказка» Людмила Онина

Начальник отдела образования администрации Кушнаренковского района Рамиля Ибакова рассказала, что на работу в садик будут привлечены воспитатели с высшей квалификационной категорией, имеющие большой опыт работы как с детьми, так и с родителями.

– Также планируем набрать несколько молодых специалистов, которые в этом году заканчивают наш местный Кушнаренковский многопрофильный профессиональный колледж. Мы уже присмотрелись к наиболее ответственным выпускникам, которые любят детей и знают их психологию, – поведала чиновник.

«С ТРЕПЕТОМ ЖДЕМ ОТКРЫТИЯ»

Этой осенью также будет сдан в эксплуатацию построенный при содействии башкирских нефтяников детский сад в селе Старый Курдым Татышлинского района. Учреждение, рассчитанное на 50 мест, оснащено необходимым инвентарем и мебелью. Планируется, что сюда будут привозить детей, в том числе, и из близлежащих населенных пунктов, где проживают более двух тысяч человек.

Детский сад в селе Старый Курдым сможет принять детишек из нескольких сел

Жительница села, мама двоих детей Зиля Гатауллина рассказала, что она, как и многие родители, с нетерпением ждут открытия нового детсада.

– Наш второй ребенок год ходил в старый садик, в котором детишкам стало уже тесновато. Теперь будем отводить сына сюда. Очень рады появлению этого детсада – такого большого, красивого, уютного и благоустроенного по всем нормам. Очень рады, с трепетом ждем открытия, – поделилась женщина.

«РЕМОНТ НЕ ПРОВОДИЛСЯ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ»

Масштабная реконструкция Уфимского лесотехнического техникума завершится к началу нового учебного года

А тем временем в Уфе активно готовится к сдаче обновленный лесотехнический техникум, который, по словам его директора Азата Абдуллина, давно нуждался в ремонте. Были усилены несущие конструкции в главном корпусе, а также отремонтированы система отопления, водоснабжения и канализации. Помимо этого, рабочие заменили проводку и установили новые окна и двери.

– Также реконструирован спортивный зал, теперь он готов к проведению соревнований городского, республиканского и российского уровня. В настоящее время проводится ремонт актового зала и первого этажа учебного корпуса, – рассказал Азат Абдуллин.

ПОМОЩЬ ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ

В уфимской детской нейростудии в месяц проходят лечение в среднем 70 особенных детей со всей Башкирии и разных регионов России

В сентябре 2021 года на средства «Башнефти» в Уфе при благотворительном фонде «Особенные дети» была построена детская нейростудия. Здесь детишки имеют возможность получить квалифицированную психолого-педагогическую помощь. За последние полгода учреждение вдвое увеличило количество обслуживаемых пациентов.

– Помощь получили уже более тысячи детей, и теперь такую возможность получит еще больше малюток. Кроме того, расширен спектр услуг, которые мы можем предоставить детишкам, в том числе и уже более старшим, – рассказала врач-неонатолог, директор фонда «Особенные дети» Файруза Латыпова.

Это лишь малая часть объектов, реализованных при помощи башкирских нефтяников. Всего же в рамках Соглашения о сотрудничестве между республикой и «Роснефтью» за эти годы осуществлено более 220 проектов по всей Башкирии.