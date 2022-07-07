Башкирия вошла в топ-20 регионов по качеству автомобильных дорог

По качеству дорог Башкирия обошла почти все соседние регионы и заняла 17-е место Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях аналитики агентства РИА Рейтинг составили рейтинг регионов России по качеству автомобильных дорог. Как пояснили составители, они сопоставили данные Росстата по состоянию дорог регионального, межрайонного и местного значения во всех субъектах и на их основе выяснили, где же транспортные магистрали лучшие, а где – худшие.

За основу исследования эксперты взяли два показателя: долю местных дорог, соответствующих всем нормативам, и сколько всего в субъекте вообще заасфальтированных или хотя бы отсыпанных щебенкой дорожных полотен на каждую тысячу километров

ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ

Согласно исследованию РИА Рейтинг, самые качественные дороги в России, ожидаемо, оказались в Москве. Однако остальные места в топ-5 распределились довольно неожиданно. Так, второе место занял Ханты-Мансийский автономный округ, третье - Краснодарский край, четвертое - у республики Ингушетия, а замкнула пятерку лидеров по состоянию дорожного хозяйства Челябинская область.

Меньше всего качественных дорог оказалось в Архангельской области – там всего 10,3% магистралей соответствуют нормам. Чуть лучше обстоят дела в Кировской области, где 22% дорог отвечают требованиям ГОСТа. Замыкает тройку аутсайдеров по состоянию дорожного полотна республика Алтай – там только 23,8% дорог отвечают нормативным требованиям.

ЧТО В БАШКИРИИ

По данным аналитиков, в рейтинге регионов России по качеству дорог Башкирия заняла 17 место. В республике 62% дорог соответствуют нормативам. Эти показатели, полученные экспертами РИА Рейтинг от специалистов Росстата, позволили региону обогнать по данному показателю почти всех соседей. Лучше состояние дорожного хозяйства оказалось только в Челябинской области. В свою очередь, соседний Татарстан оказался на 18 месте, Пермский край на 24, Свердловская область на 42, Оренбургская на 44, Удмуртская республика на 65 месте.

По данным Росстата в Башкирии 62% дорог соответствуют нормативам Фото: Алексей БУЛАТОВ

МНЕНИЕ

Транспортный эксперт Олег Арефьев в беседе с «КП-Уфа» пояснил, что не так с этим рейтингом вообще и местом Башкирии в нем в частности.

- Ну для начала стоит отметить, что в Башкирии в реальности далеко не самые плохие дороги, даже учитывая, что разговор идет о региональных, межмуниципальных и дорогах местного значения, то есть федеральные трассы мы не берем в расчет. Вопрос другой, какое реальное место в рейтинге занимает регион. Наше место в силу ряда факторов завышено, но не думаю, что сильно, - отмечает эксперт.

По его словам, нужно учитывать, что нормативные требования, которым соответствует 62% дорог в Башкирии, для каждого из пяти классов дорог имеют свои критерии. К дорогам первого класса они наиболее высоки.

- Поэтому чем больше в регионе дорог невысокой категории, тем ниже к ним требования, и тем выше, как это не парадоксально, может быть процент соответствия их нормативному состоянию. Может сложиться уникальная ситуация, когда в регионе с большим количеством дорог высокого класса показатели могут быть хуже, чем в регионе с большим количеством дорог низкого класса. При этом сами дороги будут лучше, просто потому что их оценивают исходя из разных требований к ним, - поясняет Олег Арефьев.

Также эксперт поставил под сомнение сам метод составления рейтинга по качеству дорог в регионах.

- Данный рейтинг составлен РИА Рейтинг, то есть не профильной дорожной организацией, понимающей глубоко специфику и хотя бы частично реальное состояние дел на местах. Для составления этого рейтинга они пользовались цифрами из официальных источников, сами по регионам с «линейкой» не бегали. А тут уже вопросы «коварства российской статистики» и того, какие официальные цифры местные чиновники для нее предоставили, - подытожил эксперт.