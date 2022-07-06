В «Салавате» у Федотова была отсрочка по учебе: как скандал вратаря сборной связан с продавцом военников из Уфы

За уфимский «Салават Юлаев» Иван Федотов провел всего четыре матча за два сезона. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Скандал вокруг ухода в армию хоккеиста Ивана Федотова продолжает будоражить умы поклонников спорта. Какие только версии не высказывали спортивные журналисты и анонимные телеграм-каналы, относительно причин, по которым его недавно задержали в Санкт-Петербурге и доставили в военкомат.

Экс-игрок сборной России по хоккею и бывший голкипер ЦСКА, серебряный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине, по данным «КП-Спорт» сейчас находится в Северодвинске, что в Архангельской области, на базе ВМФ. Там спортсмен пробудет до сентября, после чего будет принято решение о его дальнейшей службе в армии.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

По одной из версий, причиной отправки Ивана Федотова в армию, стал якобы выявленный факт покупки им военного билета в то время, когда он был игроком системы «Салавата Юлаева». Напомним, за уфимский клуб он провел всего 4 матча за два сезона – 2017/18 и 2018/19.

Сразу несколько спортивных изданий со ссылкой на собственные источники утверждают, что примерно в это время он воспользовался услугами экс-полицейского Фарита Самигуллина, предоставляющего незаконные «услуги» по оформлению военных билетов спортсменам. В апреле этого «деятеля» задержали сотрудники УФСБ по Башкирии, сейчас он находится под следствием. В ходе расследования уголовного дела Самигуллина как будто и был выявлен факт покупки хоккеистом Иваном Федотовым военного билета.

На фото: тот самый Фарит Самигуллин (справа) в компании первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. Фото: vk.com/samigullin85

ФЕДОТОВ КУПИЛ ВОЕННИК В УФЕ?

Опровергнуть данную версию достаточно сложно, так как некоторые телеграм-каналы утверждают, будто в архиве мобильного телефона Фарита Самигуллина сохранилась переписка, где он предлагает при его посредничестве оформить военный билет экс-игроку «Салавата». Но есть здесь и несостыковка.

Дело в том, что времена игры за уфимскую команду Иван Федотов был студентом университета и имел отсрочку от воинской службы. Зачем в этих обстоятельствах тратиться на услуги некоего посредника и давать сомнительную взятку, остается только гадать.

В распоряжении редакции «КП-Уфа» оказался приказ о зачислении студентов Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Иван Федотов был зачислен туда 31 июля 2014 года на специальность «Экономика». В специальной строке документа было указано, что он предоставил в приемную комиссию оригиналы документов, требующихся для поступления.

При обучении на бакалавриате, он должен был окончить вуз летом 2018 года. Однако неизвестно, продолжил ли он обучение в магистратуре, ведь при таком развитии событий, отсрочка от службы в армии продолжает действовать еще два года.