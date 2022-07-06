Имплантация зубов: пошаговая инструкция

Пора обновить улыбку! А мы подскажем, как это происходит, и ответим на вопросы, которые вы стесняетесь задать доктору.

Сегодня имплантация занимает ведущую позицию в такой важной области стоматологии как восстановление зубов. Это практично, а результат современных технологий превышает любые ожидания. Но многие оттягивают момент посещения клиники, потому что… не знают, с чего начать. «Комсомолка» расскажет, как проходит операция, как подготовиться к ней, а также даст ответы на самые щепетильные вопросы.

Шаг 1. Сначала – консультация

В первую очередь необходимо обратиться за консультацией к специалисту. Это как если бы вы собрались шить костюм: если не обсудить с мастером, что вы хотите получить, и не снять мерки, наряд не будет сидеть как надо. Так и с зубами.

На первичном приеме доктор собирает анамнез, узнает ваши хронические заболевания, уточнит наличие противопоказаний, а самое главное — изучит ваши рентгеновские снимки.

Это нужно для того, чтобы выбрать правильную тактику лечения.

FAQ

Почему в рекламе одна цена, а на приеме называют другую?

Нужно понимать: все, что касается зубов – индивидуально. Поэтому прежде чем сказать наверняка, сколько будет стоить ваша новая улыбка, врач должен изучить состояние зубов и костной ткани. Кроме того, стоимость операции зависит от объема работы. Первое на что смотрит врач – достаточно ли костной ткани. При длительном отсутствии зубов кость постепенно становится тоньше, что препятствует имплантации.

К счастью сегодня костную ткань можно… нарастить. Подобная операция на верхней челюсти называется синуслифтинг (открытый или закрытый), а на нижней челюсти – остеопластика.

Шаг 2. Подготовка

Итак, с костной тканью порядок, противопоказаний нет, все сомнения позади. Настал момент приступить к имплантации. На этом этапе стоматолог-хирург-имплантолог подбирает по компьютерной томографии размер имплантата с учетом особенностей пациента и назначает день операции.

Шаг 3. Операция

Сама процедура имплантации длится от 30 минут. Конкретное время зависит от сложности установки и количества имплантатов.

FAQ

Как долго приживаются имплантаты?

Из-за особенностей человеческого организма срок приживаемости зубов на нижней и верхней челюсти отличается:

- на верхней челюсти имплантаты приживаются до 6 месяцев,

- на нижней челюсти – до 3 месяцев.

Шаг 4. Изготовление коронки

Как только имплантат прижился, доктор устанавливает формирователь десны для красивого профиля прорезывания зуба. Это нужно для эстетики: чтобы окружающие не видели, что это имплантат, а казалось, будто свой зуб растет из-под десны.

Спустя 2 недели пациент попадает к стоматологу-ортопеду для изготовления коронки. Первым этапом врач снимает оттиск с верхней и нижней челюсти: конструкцию изготавливают по прикусу. Далее нужно подобрать желаемый цвет будущих зубов. После все отправляется в лабораторию. Там отливают и сканируют слепки, моделируют на компьютере их будущую форму. Затем данные отправляются на фрезеровальный станок, где и вытачиваются коронки.

FAQ

Как долго ждать коронку?

Процесс изготовления коронок занимает около 1-2 недель.

Из какого материала делают коронки?

Материал конструкции обговаривается заранее. Есть два варианта: металлокерамика и цирконий. — Нашим пациентам мы рекомендуем ставить циркониевые коронки, так как они биосовместимы с организмом, более эстетично выглядят, устойчивы к нагрузкам, что исключает сколы, — отмечают специалисты клиники Dental Hall.

Шаг 5. Примерка и фиксация коронок

Итак, наступил завершающий этап. Пациент приходит в клинику, чтобы примерить готовую коронку и если все отлично – врач фиксирует ее, а довольный пациент отправляется домой.

FAQ

Можно ли есть после установки коронки?

В этот же день пациент может потреблять любую пищу без ограничений.

ВАЖНО!

— В этой статье мы разобрали пошагово имплантацию и связанные с операцией вопросы. Но чтобы улыбка радовала, необходимо обратить внимание на санацию полости рта, практически каждому показана профессиональная гигиена. Поэтому мы рекомендуем сначала пройти осмотр со специалистом, где вам составят грамотный план лечения, — отмечают в клинике Dental Hall.

Более подробно вы можете прочитать о клинике и работах на сайте: https://dentalhall.ru/company/reviews/, в соцсети: https://vk.com/dentalhall, или узнать по телефону +7(347)225-16-10. Также приглашаем вас посетить клинику, чтобы познакомиться с профессиональной стоматологией изнутри, по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская 107.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

На правах рекламы.

Лицензия № ЛО-02-01-007951 от 02.10.2020 г.