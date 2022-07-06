Готовим учителей и айтишников, а нужны рабочие: что не так с рынком труда в Башкирии в 2022 году

Кадровый голод испытывают предприятия промышленности, строительства и транспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прямо сейчас в Башкирии наблюдается острая нехватка рабочих рук в промышленности и сфере услуг, а в прошлом году из-за пандемии коронавируса ощущался серьезный кадровый голод в сельском хозяйстве и строительстве. Однако вчерашние школьники предпочитают все же идти учиться в вузы, а не стоять у станка на заводе.

«КП-Уфа» проанализировала официальную статистику рынка труда и изучила, какие специальности в вузах Башкирии на данный момент самые востребованные. Проще говоря, мы сопоставили данные Минтруда республики по «горячим» вакансиям и Минобра по числу бюджетных мест, выделенных на различные специальности в вузах региона. Таким образом можно получить примерный и достаточно условный ответ на два вопроса: кто нужен работодателям и кого предлагает обучать государство?

ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА ТРУДА

С начала 2022 года в центрах занятости по всей Башкирии было размещено 200 тысяч вакансий от 8,3 тысяч работодателей. По данным Минтруда республики, в прошлом году за аналогичный период было подано 195 тысяч вакансий.

Прямо сейчас в центрах занятости подано 46,5 тысяч вакансий. Эта цифра на уровне начала года, то есть потребность в сотрудниках осталась точно такой же, как и в январе 2022 года. Кроме того, 70% этих вакансий – по рабочим профессиям.

На постоянное место работы сейчас требуется 38 тысяч работников. Это 82% от всех заявленных вакансий в центрах занятости по всей Башкирии. Больше остальных испытывают кадровый голод на обрабатывающих производствах. 13% всех размещенных в центрах занятости вакансий относятся именно к этой отрасли.

70% вакансий в центрах занятости Башкирии - рабочие профессии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также работников не хватает в строительстве (9% вакансий), оптовой и розничной торговле (8%), системе госуправления и соцобеспечения (8%), сфере транспортировки и хранения (7%), также 6% всех размещенных вакансий в области здравоохранения и социальных услуг. Гостиницы и предприятия общепита также остро нуждаются в сотрудниках (5% вакансий), не хватает работников в сельском и лесном хозяйстве (4%).

КТО ТРЕБУЕТСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС

На сегодняшний день в Башкирии работодателям срочно требуются квалифицированные рабочие в таких сферах как промышленность, строительство и транспорт. 25% всех размещенных в центрах занятости по всей республике вакансий относится именно к таким объявлениям. По данным регионального Минтруда, еще 16% вакансий по подбору персонала относятся к операторам производственных установок, сборщикам и водителям.

Также в Башкирии срочно требуются работники сферы обслуживания и торговли и охранники (14% от всех вакансий). Еще 11% размещенных вакансий – специалисты высшего уровня квалификации.

Прямо сейчас в Башкирии самыми востребованными являются водители – 2600 вакансий, зарплаты до 81 тысячи рублей. Условное второе место у слесарей – их требуется 2420, зарплаты до 60 тысяч рублей. Замыкают тройку самых востребованных вакансий продавцы – 1800 вакансий, зарплата до 50 тысяч рублей.

Кроме того, в базе вакансий в центрах занятости в Башкирии есть и другие популярные профессии. Например, требуется 1055 швей (до 40 тысяч рублей), 970 инженеров, 650 кухонных рабочих (до 35 тысяч рублей), 620 поваров (до 45 тысяч рублей), 500 менеджеров (до 60 тысяч рублей) и 300 токарей (до 70 тысяч рублей).

Есть на рынке труда Башкирии и потребность в кадрах с высшим образованием. Прямо сейчас 1289 работодателей ищут именно таких сотрудников. Они заявили о желании принять на работу 4397 специалистов, среди которых 1100 врачей, 720 инженеров и 544 учителей и преподавателей. Самыми редкими вакансиями, предполагающими наличие высшего образования, стали такие как архитектор, аудитор, геолог, дизайнер компьютерной графики, корреспондент и гид-переводчик.

Из редких профессий, востребованных на рынке труда в Башкирии - дизайнер компьютерной графики

Но есть и обратная ситуация, когда на учет по безработице встают специалисты с высшим образованием. Как пояснили в Минтруда, на данный момент в центрах занятости в качестве безработных зарегистрированы 21,3 тысячи человек. Из них 4034 человека имеют высшее образование. Причем 27% от их числа имеют образование в области права и гуманитарных отраслей, 20% - педагогическое, 20% в сфере бизнеса и администрирования, в области науки и техники – 17%. Еще 8% безработных имеют образование в области здравоохранения.

НА КОГО ПРЕДЛАГАЮТ ВЫУЧИТЬСЯ

В министерстве образования Башкирии «КП-Уфа» рассказали, какие специальности пользуются наибольшей популярностью в вузах республики. По этим программам обучения выделяется больше всего бюджетных мест в государственных университетах.

Так, среди будущих бакалавров, больше всего мест выделено по специальности «Информатика и вычислительная техника» - на данный момент их 682. Специалистов этого профиля готовят аж в четырех вузах Башкирии: БашГУ, БГПУ имени Акмуллы, УГАТУ и УГНТУ.

Второе место среди самых популярных программ подготовки бакалавров - «Машиностроение». На нее выделено 632 места, специалистов готовят в трех вузах: БашГУ, УГАТУ и УГНТУ. Замыкает тройку самых популярных специальностей «Электро- и теплоэнергетика» - 371. Готовят бакалавров по этой специальности в БГАУ, УГНТУ и УГАТУ.

Чуть меньше будущих бакалавров будут оканчивать специальность «Промышленная экология и биотехнологии» - 295. Готовят их в трех вузах Башкирии: БашГУ, УГНТУ и БГАУ. Топ-5 самых популярных в Башкирии специальностей высшего образования замыкает «Техносферная безопасность и природообустройство» - 171 место в трех вузах: БашГУ, УГНТУ и УГАТУ.

К слову, больше всего бюджетных мест в вузах Башкирии отдано направлению «Образование и педагогические науки» - 2397. Их готовят в БашГУ и БГПУ имени Акмуллы. Условное второе место у направления «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» - 995 мест. По этому направлению можно получить образование в УГНТУ и БГАУ.

Всего на 2022/23 учебный год в вузах Башкирии выделено 14374 бюджетных мест обучения по разным направлениям подготовки Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

И, если на рынке труда действительно ощущается нехватка геологов (да и вообще эта специальность считается довольно редкой), то такое большое количество будущих учителей вызывает вопросы. Ведь таких резюме на рынке труда уже достаточно много.

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

С 2022 года в вузах Башкирии появилось множество новых специальностей. Так, в БашГУ с этого года появились такие специальности как «Экономика. Международный бизнес» (с углубленным изучением русского языка), «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки: химия и английский язык; Востоковедение и африканистика (языки стран Азии и Африки); «Прикладная филология: туризм, экскурсовод со знанием иностранных языков».

В УГАТУ в этом году открылись такие специальности как «Экология и природопользование» по профилю «EHS-инжиниринг», профиль «Цифровая инженерия виртуальных симуляторов и компьютерных игр», профиль «Проектировщик беспилотной техники», «Автоматизированные системы в «умном» производстве» и профиль «Ментор стартапов».

Новые специальности в этом году открыли в БГПУ имени Акмуллы. Среди них «Экология и природопользование», «Социальная работа», «Педагогика и психология девиантного поведения».

Целый ряд новых специальностей, по данным Минобра Башкирии, открыли в УГНТУ. Среди самых необычных и интересных оказались «Цифровая энергетика и робототехника», «Интеллектуальные системы в строительстве», «Поиски месторождений нефти и газа», «Цифровые технологии в бизнесе» и три новых технических специальности, где обучение ведется на английском языке.