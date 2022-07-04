За год жители Башкирии стали больше пить и по-прежнему предпочитают водку

Торговля алкоголем в 2021 году принесла в бюджет республики 11 млрд рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По итогам 2021 года объемы продажи алкоголя в Башкирии выросли на 1,6% по сравнению с 2020-м. Всего за прошлый год было продано 4,95 млн декалитров алкогольной продукции. Такие данные представили в министерстве торговли и услуг республики.

В данном случае, речь идет об «официальной» торговле спиртным в магазинах и барах. Проще говоря, статистика не учитывает продажу нелегального и контрафактного алкоголя и самодельных спиртных напитков.

За январь-май 2022 года уже было продано 1,9 млн декалитров алкоголя. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года, отметили в Минторге республики.

Также в Минторге Башкирии озвучили статистику по городам и районам республики по объемам продажи спиртных напитков. Как отметили в ведомстве, в регионе за 2021 год в среднем продавалось по 12,33 литров алкоголя на человека. Но были города и районы, где эти показатели были выше или напротив, ниже.

Так, в прошлом году выше среднереспубликанского уровня спиртного было продано в Уфимском районе (16,55 литров на человека), в городах Агидель и Нефтекамск (по 14,58 л/чел), Уфе (14,35 л/чел) и Стерлитамаке (13,88 л/чел).

Меньше всего покупали спиртное в магазинах и барах в прошлом году в Ермекеевском районе Башкирии – всего 4,96 литров на человека. В число наиболее трезвых районов также вошли Куюргазинский (5,14 л/чел) и Федоровский (5,91 л/чел) районы.

Традиционно, от продажи алкоголя довольной приличные деньги идут в региональную казну в виде налогов и акцизов. Так, в 2021 году бюджет Башкирии пополнился на 11 млрд рублей за счет продажи алкоголя. Причем по сравнению с 2020 годом эта статья доходов выросла на 4,9%.

Львиную долю поступлений в бюджет Башкирии от акцизов внесли производители пива: за 2021 год они заплатили акцизов на 7,4 млрд рублей. Это на 2,6% больше, чем в 2020 году, отметили в Минторге республики.

Кроме того, в прошлом году в бюджет республики поступило 89,5 млн рублей в виде госпошлин за выдачу лицензий на продажу алкогольной продукции.

За пять месяцев 2022 года в бюджет Башкирии поступили акцизы на сумму 4,8 млрд рублей, что на 16,4% больше, чем за январь-май 2021 года. В том числе, производители пива выплатили акцизов в республиканскую казну на сумму 3,1 млрд рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.