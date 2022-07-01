Глаза устали и болят! Что делать и куда бежать?

Проблемы со зрением могут появиться в любом возрасте. Это было всегда, а сегодня, когда у каждого человека по несколько гаджетов: для общения, для работы, учебы и развлечений — ситуация усугубляется.

Разбираемся, где кроется опасность и как помочь себе или ребенку?

ШКОЛЬНИК СТАЛ ПЛОХО ВИДЕТЬ

Ребенок жалуется родителям: «Плохо вижу с доски… Голова болит». Те переживают, скупают витамины.

Только проблема чаще в другом. Да-да, в гаджетах, как бы банально это ни звучало.

Если в жизни взрослого человека (от 25 лет) девайсы появились относительно недавно, то современные дети в тесном контакте с телефонами и планшетами с самого рождения. Как проходит выходной день у 9-летнего мальчишки или девчонки? Играет на смартфоне. Надоело. Смотрит телевизор. Стало скучно. Собирает Лего. И все это — на близком расстоянии.

— А ведь ребенок растет, вместе с ним все органы, в том числе и глаза. На приеме у офтальмолога, к сожалению, порой выясняется, что у школьника — миопия, — отмечают специалисты РИА-Медоптик. — К счастью, существует много способов остановить развитие болезни. Самое распространенное — это очковая коррекция.

В России детские офтальмологи назначают очки с такими линзами:

Miyosmart Hoya,

Stellest Essilor,

Perifocal АртОптика.

Miyosmart и Stellest состоят из множества микролинз. Оптическая сила их детально рассчитана, чтобы задержать аметропию, то есть, ухудшение зрения. Специальные линзы Perifocal имеют стабильную рефракцию в геометрическом центре, которая асимметрично изменяется к носу и виску.

— Обычные очки не помогают остановить падение зрения у детей. Поэтому следует обратиться к специалисту за терапевтическими линзами, которые предотвратят рост близорукости, — пояснили в РИА-Медоптик.

РАЗГРУЗОЧНЫЕ… ОЧКИ

Давайте выясним, как работают наши органы зрения:

Благодаря аккомодации мы не замечаем этого плавного перехода. Но если мы подолгу смотрим близко, глаза перенапрягаются и устают, что приводит к снижению зрения.

Для пациентов с миопией придуманы разгрузочные очки. Внешне их не отличишь от обычных прозрачных. Фишка в том, что в нижней части линз есть плюсовая добавка.

Например, пациент носит очки на -3,00 диоптрии. Ему комфортно смотреть вдаль. А с плюсовой добавкой миопу будет удобно смотреть как вдаль, так и вблизи. Нужда снимать каждый раз очки отпадает, а глазные мышцы не нагружаются.

Кстати, такие разгрузочные очки могут носить и люди с хорошим зрением: в верхней части линзы без оптической силы, а в нижней – с плюсовой добавкой. Такая оптика подходит пациентам от 16 лет.

ПРОГРЕССИВНАЯ ОПТИКА ДЛЯ ПРОГРЕССИВНОГО ЧЕЛОВЕКА

Офисные линзы и прогрессивы придумали относительно недавно. Но сегодня такие современные очки продают все ведущие магазины оптики.

Линзы в таких очках разрабатываются с расширенной дистанцией, они сложнее устроены и имеют несколько оптических зон: чтобы смотреть вблизи и хорошо видеть на дальние расстояния. При этом внешне эти зоны, как у бифокальных, не различаются.

Больше не нужно мучиться, меняя очки: в машине одни, для работы или почитать книжку — другие.

- Согласно статистике, каждый пятый европеец обязательно носит прогрессивы, - рассказывают в клинике РИА-Медоптик. — Но в России это еще не так популярно. У нас люди часто сомневаются: «Смогу ли я носить? Вдруг сломаю? А дорого…». Но на самом деле, человек отдает те же деньги: получает вместо двух-трех пар очков на разные случаи жизни одни, универсальные, с увеличенным сроком службы благодаря улучшенному покрытию линз. К тому же, компания, выпускающая такую оптику, дает гарантии: клиенту заменяют линзы в случае, если он не смог адаптироваться к ним.

Вы можете ознакомиться более подробно с линзами на сайте riamed.ru или обратиться с вопросами напрямую в клинику.

Вы можете ознакомиться более подробно с линзами, обратившись в офтальмологический центр «Риа-Медоптик». Записаться на консультацию по подбору очков в Риа-Медоптик можно по телефону: 8(3472)212-05-03.

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