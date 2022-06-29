Городская больница Салавата ищет лучших врачей

Что для этого нужно? Хорошее оборудование, возможности и, конечно же, грамотные специалисты.

Здесь непрерывно ведется работа над кадровой политикой. Привлекаются молодые специалисты благодаря действующим программам, (можно сказать, что здесь есть, чем похвастаться), рассылаются приглашения в высшие медицинские учебные заведения, представители больницы принимают участие в ярмарках вакансий.

Только за 2021 год на работу в Городскую больницу было привлечено около 60-ти врачей, а с начала 2022 года прибыли 12 специалистов.

В целях привлечения врачебных кадров в городском округе города Салавата разработан ряд программ.

Что нужно молодому специалисту, только закончившему учебное заведение?

Конечно же, приехать, обустроиться, начать работу в комфортных условиях и получать достойную оплату. Здесь гарантируют заработную плату от 60000 рублей, плюс надбавки. Кроме этого, предоставляется жилье или компенсируется аренда, что является большим плюсом.

Если у специалиста уже есть семья и дети, то проблем с детским садом и школой не будет, дети попадают вне очереди.

Какие выплаты действуют:

1 миллион рублей врачам дефицитных специальностей и участковым врачам;

1 миллион рублей врачам дефицитных специальностей и участковым врачам. Эта программа была разработана Администрацией городского округа город Салават и благотворительным фондом «Юрматы» с целью привлечения молодых специалистов в первичное звено.

Также разработана программа социальных выплат студентам 5-6 курсов высших учебных заведений.

То есть, если будущий специалист уже заранее решил, что хочет работать в городе Салавате, то студентам 5-6 курсов, заключивших договор о трудоустройстве, выплачивается надбавка к стипендии в размере 10000 рублей. За период работы данной программы в город Салават привлечено 12 врачей первичного звена.

Не менее важно, чтобы врач не только выполнял каждодневную работу, но и постоянно развивался.

Если сотрудник хочет обучаться и повышать квалификацию, администрация Городской больницы отправляет его в ведущие клиники республики и страны.

А чтобы врачи были здоровы и снимали усталость после насыщенного рабочего дня, здесь предоставляются сертификаты на посещение бассейна и тренажерного зала.

В городской больнице города Салавата всегда рады молодым и перспективным. Любой вопрос решаем, любая просьба всегда будет выслушана. Здесь делают все, чтобы население города было обеспечено хорошей медицинской помощью, а сотрудники чувствовали поддержку и стабильность в завтрашнем дне.

РБ, г. Салават, ул. Губкина, дом 21 корпус А;

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