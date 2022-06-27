Качество и безопасность-залог здорового будущего

«Раскрою секрет, Городская клиническая больница N°18 не стала для меня «новым» местом работы. Во время обучения в Башкирском государственном медицинском университете я 3 года работал медбратом в отделении реанимации данного медицинского учреждения, а после окончания, в 2008 году, я устроился врачом-хирургом и проработал на этой должности не малых 6 лет. Благодаря высококвалифицированным специалистам и хорошей базе хирургической службы, здесь я получил колоссальный опыт. Безусловно, работа в ГКБ № 18 послужила трамплином в моей карьере, т.к. позже я возглавил не одну медицинскую организацию. Было приятно снова вернуться в место, где все зарождалось, а также отрадно видеть всех своих наставников и коллег. Уверен, что прочные контакты, которые удалось нам выстроить ранее, послужат нам уверенной почвой для достижения общих целей.

Сегодня больница № 18 является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, оснащенным самым современным медицинским оборудованием и обеспеченным всеми необходимыми лекарственными препаратами.

Во время пандемии COVID-19 на больницу выпало нелегкое испытание. Почти два года учреждение полностью функционировало в качестве инфекционного госпиталя, принимая тяжелых больных с сочетанной с COVID-19 патологией: острым инфарктом миокарда, инсультом, острыми хирургическими заболеваниями и травмами. Весь персонал в тотчас был брошен на оказание медицинской помощи пациентам. Количество приемов в день у работников амбулаторно-поликлинической службы возросло в несколько раз. Сотрудникам в прямом смысле приходилось ночевать на работе.

Теперь, когда эпидемиологическая обстановка улучшилась, мы рады сообщить, что частично вернулись в прежний режим работы, и двери стационара уже открыты для плановых пациентов по различным профилям: травматологический, кардиологический, неврологический, терапевтический, гинекологический и др.

В поликлиниках у нас организована диспансеризация для определенных групп взрослого населения, которая проводится в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний. По результатам обследования определяется группа здоровья, вырабатываются рекомендации индивидуально для каждого пациента, и назначается лечение.

Для перенесших новую коронавирусную инфекцию, мы проводим углубленную диспансеризацию в целях предотвращения развития осложнений.

Хочу заверить, что проблемы пациентов никогда не остаются нерешенными. Ведущие специалисты различных областей медицины проводят необходимые диагностические исследования для точного постановления диагноза и последующего качественного лечения.

За время совместной командной деятельности нам удалось выстроить работу больницы в соответствии с новыми задачами, провести структурные преобразования, а также внедрить новые методы лечения и хирургические инновации. Могу с уверенностью заявить, что сегодня больница № 18 — это здоровый и слаженный организм, работающий бесперебойно и нацеленный на результат. Здесь можно встретить команду единомышленников, стремлением которой всегда являлись и являются улучшение качество жизни наших пациентов, оказание высококвалифицированной медицинской помощи жителям столицы и республики.

В 2019 году ГКБ № 18 первой среди медицинских организаций республики получила сертификат в системе «Качество и безопасность медицинской деятельности» Национального института качества Росздравнадзора, а в январе 2022 года стала первой многопрофильной медицинской организацией по республике и второй по России, прошедшей оценку по модели EFQM, получив четыре звезды. В мае медучреждение удостоилось звания лауреата республиканского конкурса «100 лучших товаров Башкортостана» в номинации «Услуги для населения», а также победителя III степени республиканских конкурсов «Лучшая система менеджмента качества» и «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в номинации «Лучший старт».

Сейчас нашим основным принципом является равномерное и динамичное развитие всей деятельности клиники. Считаю, что успех, прежде всего, зависит от комплексного и рационального решения задач. Но первостепенной, как и всегда, остается ориентация на интересы пациентов, их удобство и комфорт, а также качество оказания медицинской помощи.

Нам очень важно доверие жителей нашей Республики, команда ГКБ № 18 прилагает все усилия, чтобы это доверие заслужить и оправдать!»

Г. Уфа, ул. Блюхера, д. 3

Тел.: 8 (347) 246-08-96, ufa.gkb18@doctorrb.ru

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