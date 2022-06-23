Улицы превратились в моря: Уфу затопило после прошедшего ливня

Некоторые улицы Уфы превратились в бурные и полноводные реки и моря. На фото: улица Вологодская

Сегодня вечером, 23 июня, в Уфе вновь прошел сильный ливень. Ранее в МЧС по Башкирии предупреждали жителей о том, что республику накроют сильные дожди, грозы и ураганный ветер. На данный момент о последствиях прошедшей грозы не сообщается, но жители башкирской столицы выкладывают в соцсети фото и видео с улиц, буквально превратившихся в реки и моря.

Так, например, на улице Интернациональной под воду ушли целые дворы. Жители сняли на видео последствия прошедшего ливня. На кадрах видно, что уровень воды поднялся так, что пройти по двору не замочив одежду невозможно.

Жители города массово выкладывают фото с затопленных улиц. На фото: дворы на улице Интернациональная

Депутат Курултая Башкирии Лия Хафизова выложила в свои соцсети видеоролик с последствиями ливня во дворе дома 19/2 по улице Орджоникидзе. На кадрах видно, что как местные жители ходят по двору почти по колено в воде, а по всей округе шумит автомобильная сигнализация. По всей видимости, это реальные последствия грозы.

Жители дворов по улице Орджоникидзе ходят по улице почти по колено в воде. Фото: Лия Хафизова

Переносимся на улицу Вологодскую, что в Черниковке. Один из местных жителей снял на видео перекресток, буквально превратившийся в море. Молодой человек так и сказал: «Если хотите на море, приезжайте к нам на Вологодскую».

На кадрах видно, как молодая девушка пытается перейти дорогу и по пути на другую сторону идет по затопленной улице по щиколотку в воде. Мимо проезжают автомобили, которым вода достает фактически до порогов.