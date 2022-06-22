В рейтинге по доходам и бедности населения за год Башкирию обошли многие «депрессивные» регионы

Рейтинг составлялся, в том числе, исходя из стоимости минимального набора продуктов и других товаров первой необходимости в каждом регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях было опубликовано составленное экспертами РИА Рейтинг исследование по уровню доходов населения регионов России. Аналитики и эксперты изучили данные Росстата и оценили целый ряд показателей за 12 месяцев – с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года. Башкирия в этом рейтинге оказалась в конце третьей десятки.

КАК СЧИТАЛИ

В итоговой таблице были указаны два значения: отношение медианных (средних официальных по каждому региону – Ред.) доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг и доля населения, проживающего за чертой бедности в 2021 году. Проще говоря, сколько за среднюю зарплату можно купить тех или иных товаров и каков процент жителей в регионе, имеющий доходы ниже прожиточного минимума.

В состав фиксированного набора товаров и услуг, как правило, входят продуктовая корзина, коммунальные услуги, минимальное количество поездок на общественном транспорте, затраты на покупку небольшого количества повседневных товаров, таких как бытовая химия и так далее.

Что касается второго показателя, уровня населения, проживающего за чертой бедности, то здесь все более-менее просто. Аналитики РИА Рейтинг изучили официальную отчетность региональных властей и подсчитали, сколько всего жителей Башкирии получают доходы ниже уровня прожиточного минимума. В этом году в республике он утвержден в размере 11009 рублей на душу населения. При этом для трудоспособного населения – 12 тысяч рублей, для пенсионеров - 10431 рубль, детей - 10679 рублей.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА

Регионами с самыми высокими доходами населения по версии РИА Рейтинг стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва. Именно так выглядит тройка лидеров. Четвертое место занял Чукотский автономный округ, на пятой строчке расположилась Магаданская область.

Стоит отметить, что в каждом из регионов лидеров по доходам были учтены и жители, находящиеся за чертой бедности. Так, например, в Москве доля горожан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, составила 5,6% от всего населения.

Самыми бедными регионами России, по версии экспертов РИА Рейтинг, с весны прошлого года и до весны этого, стали республики Тыва, Ингушетия и Алтай. Именно в этих субъектах наименьшие средние доходы и наибольшее число жителей, находящихся за чертой бедности. Так, в Тыве 29,4% населения зарабатывают меньше прожиточного минимума.

ГДЕ БАШКИРИЯ

Башкирия в рейтинге регионов России по доходам населения заняла лишь 39 место из 85. В республике соотношение средних доходов к фиксированному набору товаров и услуг составило 1,46. Это значит, что на среднюю зарплату можно купить товаров и услуг, условно, на полтора человека.

А общая доля жителей, находящихся за чертой бедности в Башкирии с апреля 2021 по апрель 2022 года, составила 11,4%.

В рейтинге регионов по доходам населения Башкирию обогнали регионы, которые долгие годы считались откровенно депрессивными. Так, например, республика Карелия расположилась на 37-м месте, Тамбовская область заняла 33-ю строчку рейтинга, а республика Адыгея заняла 26-е место.

Соседний Татарстан в этом рейтинге занял 11-е место, а северный сосед Башкирии, Свердловская область, 12-е место. Восточные соседи, Челябинская область, заняла 36-ю строчку.