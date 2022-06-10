В каких районах Уфы самое дорогое и самое дешевое жилье

Самые дешевые квартиры в Уфе продаются в микрорайоне Шакша. Фото: Авито

Город Уфа, как известно, один из самых протяженных городов России. Виной всему реки, между которыми зажата башкирская столица, а также ее история – когда-то в нынешних границах Уфы существовали два отдельных города. Поэтому в разных районах города разная архитектура и отличная друг от друга транспортная инфраструктура. А все это, в свою очередь, влияет на стоимость жилья.

«КП-Уфа» проанализировала цены на квартиры на вторичном рынке в разных районах башкирской столице и попыталась выяснить, где в Уфе самое дорогое, а где самое дешевое жилье. Стоит отметить, что брали мы самую ходовую жилплощадь – однокомнатные квартиры. Жилье в новостройках в эту подборку включать не стали, так как на данный момент цены даже на самые небольшие по площади квартиры в новых домах разительно отличаются от «вторички».

ГДЕ САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ КВАРТИРЫ

Географически дальше всего от центра Уфы расположены Калининский и Орджоникидзевский районы. Именно там мы и обнаружили самые дешевые однокомнатные квартиры. К слову, в данном случае речь идет о старых домах – двухэтажках, пятиэтажках и классических девятиэтажках. В категорию «вторички» сегодня входят, в том числе, новые дома, построенные всего пару лет назад, но уже с современной планировкой и совершенно другой площадью жилья.

Чем дальше от исторического центра города, тем дешевле стоит жилье. На фото: дом по улице Вологодская. Фото: Авито

Как оказалось, на продажу даже в двухэтажках выставляют квартиры за вполне приличные деньги. Так, в Калининском районе Уфы, на улице Гоначарова, можно купить однокомнатную квартиру аж за 3,4 млн рублей. Правда, ремонт там вполне приличный, а рядом есть все социальные объекты, необходимые для жизни: поликлиника, больница, детсад и школа. Но этот вариант все же можно отнести к исключению.

Как правило, стоимость однокомнатных квартир в Калининском районе начинается от 900 тысяч рублей за так называемую «малосемейку» до 1,5 млн рублей в обычной девятиэтажке. Проще говоря, согласно предложению на рынке, самые дешевые «однушки» на вторичном рынке жилья в Уфе именно в этом районе. Разброс по ценам, к слову, также достаточно высокий. Например, самые дешевые квартиры в микрорайоне Шакша – там можно купить жилплощадь за 900 тысяч рублей. Чуть подороже квартиры в микрорайоне Инорс – там однокомнатная квартира в девятиэтажке обойдется как минимум в 1,5 млн рублей.

В соседнем Орджоникидзевском районе Уфы однокомнатные квартиры также в числе самых дешевых по городу. Средняя стоимость «однушки» на рынке здесь начинается от 1 млн рублей за квартиру в типовой кирпичной пятиэтажке. Да, ошибки здесь нет: именно в этом районе города пятиэтажки, в основном, кирпичные, а не панельные. В девятиэтажках жилье будет стоить немного дороже – ценник начинается от 1,7 млн рублей за нестандартную жилплощадь в 20 квадратных метров.

Примерно такие же цены что в Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы в микрорайоне Дема. Правда располагается он на противоположном конце города и транспортная инфраструктура там значительно отличается от северной части башкирской столицы. Отсюда и дешевизна жилья – чтобы добраться оттуда до центра города нужно двигаться по трассе Уфа-Аэропорт. Фактически Демский район обособлен от других частей города.

Самые дешевые квартиры в Демском районе Уфы продаются в двух и трехэтажках. Цены начинаются от 920 тысяч рублей за «малосемейки» площадью в 20 квадратных метров. Верхнюю границу цен на «вторичку там можно очертить на уровне 1,5 млн рублей за «однушку» в типовой пятиэтажке.

Однокомнатные квартиры в типовых девятиэтажках в Черниковке продаются дешевле, чем точно такие же в Зеленой роще. На фото: улица Кольцевая. Фото: Авито

САМЫЕ ДОРОГИЕ РАЙОНЫ УФЫ

Как оказалось, самые дорогие квартиры в Уфе продаются в Ленинском районе. Все дело в том, что это исторический центр города и жилье здесь даже в старых, «сталинских» домах, считается очень престижным. Кроме того, в этом районе, в построенных два или три года назад высотках, квартиры даже небольшой площади могут стоить очень дорог. Например, мы нашли несколько «однушек» стоимостью от 8,3 до 9 млн рублей.

А что с самыми обычными небольшими квартирами в старых домах? Даже в обычной двухэтажке цена на жилье будет на порядок выше, чем в Черниковке или в Деме. За однокомнатную квартиру минимальная цена начинается от 2 млн рублей.

Чуть дешевле жилье эконом-класса на вторичном рынке в Кировском районе Уфы. Стоит отметить, что за не все готовы заплатить в среднем 1,7 млн рублей за типовую «однушку» в обычной девятиэтажке. Пусть и на улице Свердлова, что в самом центре города. Хотя есть и такие варианты на рынке, когда за такую же квартиру с такой же типичной для панельных «девяток» на улице Софьи Перовской просят 2,7 млн рублей. Все зависит от ремонта в квартире и местной инфраструктуры. Проще говоря, насколько близко расположены школы, детсады и так далее. В Кировском районе Уфы социальные объекты встречаются немного чаще, чем в Ленинском. К тому же, к Ленинскому району башкирской столицы относятся такие окраинные микрорайоны как Затон и Нижегородка.

В Кировском районе Уфы однушку можно купить за 1,7 млн рублей. На фото: дом по улице Бакалинская. Фото: Авито

Средняя стоимость квартир в Советском районе Уфы чуть пониже, чем в Кировском или Ленинском, но все же жилье там дороже, чем на окраине. Так, например, в обычных панельных пятиэтажках типовая «однушка» обойдется в сумму от 1,6 млн рублей на улице Пархоменко до 1,7 млн рублей на улице 8 марта.

Что касается Октябрьского района Уфы, то там типовые однокомнатные квартиры будут стоить примерно, как в соседнем Советском. Хотя есть там крупный и относительно молодой микрорайон Сипайлово, где жилье будет стоит чуть подороже. Так за «однушку» в панельной девятиэтажке там придется выложить порядка 2-2,1 млн рублей. Хотя есть и предложения и на порядок ниже в других микрорайонах. Например, на улице Рихарда Зорге точно такая же жилплощадь в таком же доме обойдется уже в 1,9 млн рублей.