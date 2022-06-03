5 причин приехать в Уфу: гуляем по местам, где родились Земфира и Шевчук

Уфа - удивительный город, где дух мегаполиса переплелся с древними традициями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже давно сложилась традиция, что во время отпуска или на выходные люди едут в крупные города России – любуются разводными мостами в Питере, гуляют по Красной площади в Москве, наслаждаются живописными видами на набережной в Казани. Башкирия и Уфа, в частности, стали центром притяжения для туристов лишь недавно – и очень зря. По красоте, количеству достопримечательностей, маршрутов для увлекательных прогулок, национальных блюд, которые стоит непременно попробовать и гостиничному сервису Уфа ничуть не уступает, а где-то даже превосходит популярные города-миллионники, куда ежегодно приезжают тысячи туристов.

«Комсомолка» публикует 5 причин приехать в Уфу на отдых и навсегда влюбиться в этот город. Расскажем, куда нужно обязательно сходить и что посмотреть, что попробовать и что привезти из Уфы в качестве подарков.

СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ ВОЗЛЕ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ КОННЫХ СТАТУЙ В ЕВРОПЕ

Уфа – это столица Башкирии, а ее история насчитывает уже несколько столетий, с момента основания в 1574 году русской крепости, которая отражала набеги сибирских ханств. Сейчас это один из самых огромных и зеленых городов-миллионников России, который может похвастаться уникальной старинной архитектурой и купеческими усадьбами, современными арт-объектами, уютными парками и скверами, фонтанами и фешенебельными гостиницами, которые оценят по вкусу даже самые взыскательные гости столицы.

Памятник Салавату Юлаеву остается визитной карточкой Уфы Фото: Рустем АХУНОВ

Может, кто-то сочтет банальностью, но без посещения памятника национальному герою башкир Салавату Юлаеву знакомство с Уфой будет неполным. Впрочем, посмотреть тут действительно есть на что – ведь это одна из самых больших конных статуй в Европе (даже больше Медного всадника в Санкт-Петербурге). Вес памятника - 40 тонн, а высота – целых 9,8 метров. Работа над памятником Салавату Юлаеву заняла у скульптора Сосланбека Тавасиева целых 30 лет, а торжественное открытие состоялось 17 сентября 1967 года.

Сейчас величавая фигура башкирского героя на коне высится на огромном утесе, откуда открывается потрясающий вид на реку Белую и ее окрестности. Сюда каждый день приходят гулять уфимцы с детьми, молодожены устраивают здесь фотосессии, и каждый гость города также обязательно делает тут памятный снимок.

ПОГУЛЯТЬ ПО МЕСТАМ, ГДЕ РОСЛИ ШЕВЧУК И ЗЕМФИРА

Уфа – настоящая колыбель талантливых артистов и музыкантов (и не только), прославившихся на всю Россию и за ее пределами. Еще одна причина приехать в Уфу – побродить по дворам Черниковки, где родилась и выросла Земфира, по подземным переходам, где она на гитаре исполняла свои будущие хиты. Уфимцы с удовольствием поделятся, что часто на улицах можно встретить Юрия Шевчука и даже перекинуться с ним парой слов. Прогуляйтесь до Гостиного двора и посмотрите на Арку Шевчука (ул. Ленина, 20) – этот необычный стрит-арт представляет собой граффити с изображением Земфиры, Юрия Шевчука, Рустэма Булатова (группа «Lumen») в образе космонавтов, над которыми пролетает комета Рудольфа Нуреева (да-да, детство легендарного танцовщика тоже прошло в Уфе).

Арка Шевчука - местная достопримечательность, которую обязательно стоит посмотреть Фото: Рустем АХУНОВ

Кстати, тут есть уникальная точка – «пункт настройки на творчество»,. Нужно прислонить к ней руку и можно услышать музыку из разных эпох – от древних башкирских мелодий до того же Шевчука, Земфира и Олега Киреева.

А если вы приедете в Уфу летом, когда тут проводится ежегодный фестиваль «Сердце Евразии», то обязательно посетите опен-эйр «Симфоническая ночь», когда тысячи горожан приходят в амфитеатр за Конгресс-холлом «Торатау» и наслаждаются звучанием симфонического оркестра, сидя на траве и любуясь звездами.

ОКУНУТЬСЯ В МИР КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА В «АРТ-КВАДРАТЕ»

Еще пару-тройку лет назад жители неприметного дворика в самом центре Уфы (Чернышевского, 88) даже и представить не могли, что вскоре тут будет главный центр творческого притяжения у горожан. Здесь постоянно кипит жизнь, генерируются идеи, проходят спортивные соревнования, выступления музыкантов и актерские постановки под открытым небом. Музеи, мини-театры, шоу-румы от местных дизайнеров и концептуальные кафе с необычным стритфудом (от чешских трдельников до куриных крылышек по-корейски) из разных уголков мира, а также открытые крыши, необычные уличные светильники, стены в ярких граффити, уличная сцена и мастер-классы по латиноамериканским танцам – все это и много чего еще ожидает гостей «Арт-квадрата».

Концептуальное творчество всегда завораживает и притягивает. Фото: art-kvadrat.com

Отдельный плюс: «Арт-Квадрат» открыт круглый год, поэтому даже зимой тут есть на что посмотреть, а еще сюда можно приходить с детьми – им точно не будет скучно.

ПОСМОТРЕТЬ НА ДРЕВНЕЕ САРМАТСКОЕ ЗОЛОТО И ПОСЛУШАТЬ КУРАЙ

Уфа удивляет и притягивает своим необычным смешением культур, стилей и эпох. Вот ты гуляешь по улицам современного мегаполиса, а потом переходишь дорогу и словно переносишься на 100-200 лет назад, где стоят старинные купеческие усадьбы с резными наличниками ставень. А если доберетесь до Черниковки, то побываете снова в СССР. Обязательно полюбуйтесь на величественные здания «сталинского ампира», построенные еще в 40-50 годы прошлого века –восьмиэтажки-близнецы и кинотеатр «Победа», который уже давно не кинотеатр, но сохранил черты советской архитектуры – с арками и колоннами, старые дворы словно из детства – с голубятнями, раскидистыми липами и сиренью, и непременным столом для домино.

Рядом с восьмиэтажками уфимцы назначают свидания. А еще поговаривают, что они хранят в себе какую-то мистическую тайну Фото: Рустем АХУНОВ

А еще обязательно загляните в Музей археологии и этнографии (Карла Маркса, 6), где хранится уникальная коллекция сарматского золота – 12 древних золотых фигурок оленей, посуда с золотыми накладками и женские украшения. Возраст уникальных экспонатов – 2 с лишним тысячи лет (IV век до нашей эры).

Уникальная коллекция сарматского золота датируется IV веком до нашей эры. Фото: фото: vk.com // Радий Хабиров

Ну и, конечно, как побывать в Уфе и не насладиться звучанием курая! Причудливые мелодии можно послушать возле фонтана «7 девушек», а если хотите услышать живое звучание – отправляйтесь в уфимскую филармонию. Кстати, курай, как и башкирский мед, является одним из самых популярных сувениров, которые привозят из Башкирии. Так что берите идею на заметку!

ОТВЕДАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ И ЗНАМЕНИТЫЕ КЫСТЫБЫИ

Еще один повод приехать в Уфу – это местная национальная кухня. Особого внимания заслуживают знаменитый бортевой мед, травяные чаи, мясные деликатесы, выпечка, кисломолочные продукты и сладости – например, чак-чак.

Ни одно чаепитие в Уфе не обходится без медового чак-чака Фото: Алексей БУЛАТОВ

Визитной карточкой башкирской национальной кухни является бишбармак. Традиционно его готовят из говядины или конины. Подается блюдо с бульоном, зеленью и салмой (разновидностью домашней лапши). Еще один традиционный национальный деликатес - каклаган каз – вяленый гусь, которого натирают солью и вялят на свежем воздухе несколько недель. Обязательно попробуйте казы – традиционную вареную колбасу из конины с салом в натуральной оболочке. Казы принято подавать на большом блюде и запивать айраном или бульоном. А еще казы довольно долго хранится, поэтому деликатес можно привезти с собой на подарки.

А еще обязательно попробуйте зур-бэлиш - национальный мясной пирог Фото: Рустем АХУНОВ

Обязательно попробуйте местный фастуд – для этого загляните в AIBAT HALLYAR («Айбат Халляр»), который славится авторскими кыстыбыями (оригинальная и вкусная замена уже поднадоевшим бургерам и шаурме). «Матур Батыр» с нежным куриным филе и овощами, «Картатайкина любовь» с сочной говяжьей котлетой и грибами, обжаренными в сливках, или «Няняйкина классика» с нежнейшим картофелем пюре – каждый гурман найдет себе тут кыстыбый по вкусу. А вместе лимонадов и кофе закажите травяной чай или морс – таких вы точно больше нигде не попробуете!