Власти озвучили, сколько туристов посетили Башкирию в 2022 году. Что не так с этой удивительной цифрой

Власти региона очень хотят, чтобы в этом году Башкирию посетили 5 млн туристов. Фото: пресс-служба главы Башкирии

Накануне в Уфе состоялись парламентские слушания по развитию туризма в Башкирии. Начиная с первого года пандемии коронавируса, 2020-го, власти республики отчитываются о резком увеличении потока туристов в регион.

С докладом о положении дел в этой сфере выступил новоиспеченный министр туризма Рустем Афзалов, который представил официальные цифры за последние два года. Если им доверять, то Башкирию в 2020 году посетили 2,9 млн туристов, а в прошлом году и вовсе 3,5 млн человек. Кроме того, значительно выросла сумма общих трат туристов – от 5,7 млрд рублей в 2020-м до 13 млрд рублей в 2021-м. А на 2022 год власти поставили план по привлечению туристов в Башкирию в 5 млн человек.

КАК СЧИТАЛИ

После доклада министра вопрос из зала ему задал депутат Курултая Вячеслав Рябов. Он попросил уточнить, как именно считали количество туристов, посетивших Башкирию в прошлом году.

- Есть такой инструмент, как «Сбераналитика». Основные расчеты осуществляются с помощью банковских карт. Мы берем данные о том, кто рассчитывается ими и узнаем сумму среднего чека. Еще один пример. Также оператор мобильной связи знает, что вы, будучи постоянно, например, в Москве, сегодня прибыли в Башкортостан. Соответственно, это ваш путь. И уже дальше можно анализировать, куда формируется поток. И это только работа со «Сбербанком» и сотовыми операторами. Также мы работаем с РЖД и авиаперевозчиками, - пояснил методику подсчета туристов Рустем Афзалов.

Доклад министра туризма Рустема Афзалова подвергся критике со стороны спикера Курултая Толкачева

После этого слово взяла депутат Госдумы от Башкирии Наталья Костенко, которая отметила, что с помощью именно этой методики можно вычислить только количество людей, пересекавших границы Башкирии.

- Мы можем узнать, сколько именно туристов посетили [Башкирию в прошлом году] по точкам размещения. Сколько человек разместились в гостиницах или глэмпингах и так далее, - подчеркнула Наталья Костенко.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

Резюмировал доклад регионального министра туризма и спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев.

- Я нахожусь под впечатлением, Рустем Ахметкаримович (Афзалов – Ред.) от трех с половиной миллионов туристов. Наверное, кто вас цифрой этой снабдил очень творчески подошли к подсчету. Видимо, все, кто проезжал трафиком через республику, все учитывались. Год пандемийный был, гостиницы были пустые, в основном. Практически не заполнялись, только когда какие-то мероприятия, - заявил Толкачев.

Рустем Афзалов попытался было оправдаться, заявив, что 3,5 млн человек, это «те, кто потратил деньги, но не бакшкортостанцы». Но эта реплика осталась без ответа. Но за министра вступился замдиректора «Центра развития туризма» Артур Идельбаев. Он подчеркнул, что «только кажется, что у нас туристов нет» и сравнил туристический поток Уфы и Казани.

Санатории Башкирии за год якобы принимают порядка 230 тысячи постояльцев. На фото: «Янган-Тау»

ОТВЕТ СПИКЕРУ

По его словам, в столице Татарстана основная масса туристов сосредоточена в трех местах – Казани, Булгаре и Свияжске. В Башкирии же ситуация совершенно иная.

- У нас весь турист, он «размазан» по Башкирии. Только горнолыжные курорты республики принимают больше двух миллионов туристов в год – это официальная статистика. Это два основных курорта – Банное и Абзаково. Постоянно действующие турбазы и отели могут принимать единовременно 23 тысячи человек и мест там постоянно не хватает. Санаторный кластер у нас принимает 230 тысяч людей в год. И это только основные санатории республики. И такого количества турбаз как у нас нет ни в одном регионе России, - подчеркнул Идельбаев.

В завершении дискуссии министр туризма Башкирии Рустем Афзалов подчеркнул, что задача властей на данный момент – вывести «из тени» туристическую отрасль и заставить предпринимателей в этой сфере легализоваться и платить налоги. Напомним, чуть меньше четырех лет назад точно такую же цель ставили и при запуске так называемой «транспортной реформы» в Уфе.