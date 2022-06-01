Когда не хватило баллов на ЕГЭ: список вузов Башкирии и стоимость обучения на платных отделениях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Башкирии прозвенел последний звонок, и для выпускников наступила горячая пора. Одиннадцатиклассники готовятся сдавать ЕГЭ, а параллельно выбирают – куда же отправиться учиться дальше. Повезет тем, кто сдаст экзамены с хорошими баллами – их без вступительных испытаний ждут в лучших университетах республики. Для тех, кому не хватило баллов для бесплатного поступления, отчаиваться не стоит: всегда есть возможность поступить на коммерческой основе.

«Комсомолка» составила рейтинг самых востребованных среди выпускников вузов республики и специальностей и узнала, сколько придется заплатить за год обучения.

БГПУ

Открывает наш рейтинг самых востребованных вузов республики Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы. Здесь самой дорогой специальностью также является дизайн – за год обучения нужно выложить 234 тысячи рублей. На втором месте оказалась биология – 132 тысячи, прикладная информатика, электроника и наноэлектроника – 120 тысяч рублей, а также лингвистика – 114 тысяч за год обучения. Остальные дисциплины – педагогика и библиотечное дело – стоят относительно недорого, всего 110 тысяч рублей в год.

УГАТУ

Власти Башкирии не раз анонсировали создание Уфимского университета науки и технологии, который объединит в себе «классический» БашГУ и профильный УГАТУ. О точной дате слияния пока так информации не поступало, поэтому рассмотрим, во сколько встанет обучение именно в Уфимском государственном авиационном университете.

Фото: официальный сайт УГАТУ

Дороже всего обучение в УГАТУ будет стоить для тех, кто выберет учебу в Институте авиационных технологий и материалов – «машиностроение», «мехатроника и робототехника», «стандартизация и метрология» и др. За первый год обучения на этих специальностях придется заплатить 123540 тысяч рублей. Такая же сумма обозначена за первый год обучения на факультете авиационных двигателей, энергетики и транспорта, за исключением таких специальностей как «авиастроение», «двигатели летательных аппаратов» и «техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» - здесь за год учебы придется заплатить 151900 рублей, а если обучение будет проходить на английском языке – то сумма увеличится до 250 тысяч рублей. Учеба на одном из самых популярных факультетов – факультете информатики и робототехники («экономика», «бизнес-информатика» и т.д.) обойдется в 106900 рублей.

БГМУ

Башкирский государственный медицинский университет давно славится тем, что готовит прекрасных специалистов, а также занимается научной деятельностью, поэтому сюда ежегодно приезжают студенты из самых разных стран мира, которые решили посвятить себя медицине. В БГМУ учится более 10 тысяч студентов на 77 специальностях.

Фото: официальный сайт БГМУ

Цены на платное обучение в БГМУ довольно высокие. Самая «дешевая» специальность – клиническая психология (119244 рубля за год), самая дорогая – стоматология (207396 рублей в год). Будущим фармацевтам и медицинским провизорам придется заплатить 139692 рубля, педиатрам – 177960. Год обучения на факультете «Лечебное дело» (там готовят будущих терапевтов, хирургов, оториноларингологов и других специалистов) обойдется уже в 184176 рублей в год. Если студент уже имеет среднее медицинское образование и собирается поступать на факультет «Сестринское дело», то ему предоставляется 50-процентная скидка, и год обучения обойдется уже в 68628 рублей.

УГНТУ

Еще один популярный вуз не только среди студентов Башкирии, но и других стран – Уфимский государственный нефтяной технический университет, который, между прочим, входит в сотню лучших высших учебных заведений страны и является опорным вузом России.

Фото: официальный сайт УГНТУ

Информацию по стоимости обучения на 2022-23 годы на сайте университета еще не обновили. По прайсу на 2021-22 годы самой дорогой специальностью в вузе были «дизайн» и «искусство костюма и текстиля» - по 197 тысяч рублей в год, «архитектура» – 160 тысяч, «геология», «наноинженерия» и «нефтегазовое дело» по 145 тысяч за год обучения соответственно. Большинство остальных специальностей в УГНТУ обходились в вполне демократичные 125 тысяч рублей в год. Из самых доступных: экономическая безопасность, публичная политика и социальные науки, (115 тысяч в год), туризм и гостиничное дело – по 110 тысяч, а социально-культурная деятельность – всего «каких-то» 105 тысяч рублей.

БАШГУ

Башкирский государственный университет - самый известный «классический» вуз Башкирии. Здесь учатся более 13 тысяч человек, а выбор специальностей – огромный.

Фото: официальный сайт БашГУ

Дороже всего обучение выйдет для студентов, которые выбрали юриспруденцию – за год обучения тут придется заплатить 300 тысяч рублей. Не спешите хвататься за сердце, продавать квартиру или оформлять кредит в банке. Такая сумма обучения касается «программы двух дипломов», которая проводится совместно со Швейцарской академией международного права. Обычная программа встанет в 130 тысяч за год обучения в очном формате, и 88650 рублей – если студент выберет «заочку».

Недешево стоит обучение по специальностям, которые предлагает Институт права: 148 тысяч выйдет год обучения тем, кто выбрал специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности», а также будущим судьям и прокурорам. А вот тем, кто видит себя специалистом по международным отношениям, учеба встанет в 110400 рублей за первый год обучения.

Будущим экономистам, которые грезят о сфере международного бизнеса и согласны углубленно изучать китайский язык, первый год обучения выйдет в 120 тысяч рублей. А вот математикам, которые собираются работать с наноматериалами, придется выложить уже 156900. В такую же сумму выйдет год обучения по специальности «Технология геологической разведки».

Если вы – прирожденный гуманитарий, то год обучения на большинстве факультетов (филология, история, философия и социология, психология и др.) обойдется всего в 110400 рублей.

БГАУ

Башкирия – развитая аграрная республика, поэтому БГАУ является довольно популярным вузом среди выпускников. Университет также не успел обновить информацию на сайте о стоимости обучения на 2022-23 годы, но судя по прошлогоднему прайсу, самыми дорогими специальностями оказались «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное зондирование» - целых 173503 рубля за год (без учета разных скидок и бонусов, которые щедро предоставляет университет – Ред.). Будущим лесникам, агрономам и агроинженерам, ветеринарам, ландшафтным дизайнерам, технологам питания и строителям за год обучения придется заплатить 141110 рублей, а вот тем, кто жаждет изучать экономику или бизнес-информатику – 122100 рублей. Если обучение студента будет проходить совместно с финансированием вуза, то стоимость года учебы снизится до 35-43 тысяч рублей.

УГАИ ИМЕНИ ЗАГИРА ИСМАГИЛОВА

Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова – заветный вуз, где мечтают учиться будущие музыканты, дирижеры, композиторы, театроведы, художники и другие деятели искусств. Стоимость обучения по всем специальностям одинаковая и довольно дорогая – 228 тысяч рублей в месяц, впрочем, выбирать не приходится – ведь других альтернатив в Башкирии попросту нет.

КСТАТИ

Напомним, что в 2022 году ЕГЭ в Башкирии будут сдавать 17545 выпускников. Самым популярным предметом, который выбирают ученики для ЕГЭ, оказалось обществознание – его в этом году будут сдавать 37,3% выпускников. В тройке лидеров оказались информатика и ИКТ – 23%, а также биология – 20,3%. По-прежнему популярностью у выпускников пользуются физика – 19,7%, химия – 17,9% и история – 12,3%.

Необходимыми для получения аттестата о среднем общем образования являются экзамены по русскому языку и математике, при этом математику ученики могут выбрать базового или профильного уровня.