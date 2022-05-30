Стремиться быть первыми: как работает больница скорой медпомощи

Главный врач КБСМП Уфы Ирина Карамова.

Решение о строительстве новой больницы приняли в 1971 году, а спустя 20 лет в ее стенах приняли первых пациентов. С 2011 года БСМП имеет статус республиканского учреждения.

Здесь круглосуточно оказывают экстренную помощь взрослым и детям по 14 профилям, в том числе при острых сосудистых заболеваниях, хирургических катастрофах, травмах и несчастных случаях. В 19 клинических отделениях ежегодно принимают 65 000 пациентов.

Больница оборудована самой современной техникой, здесь трудятся опытные специалисты, которые регулярно повышают квалификацию, осваивают новые технологии и внедряют методы мировой медицинской практики. Нередко – первыми в Башкирии.

ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ – ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Диагностический блок БСМП – один из самых современных и мощных в РБ. Он включает две лаборатории, эндоскопическое отделение, отделение лучевой диагностики, отделение УЗИ и функциональной диагностики. Их возможности позволяют быстро и точно установить диагноз и назначить верное лечение.

Для комплексного оказания медицинской помощи также имеются приемное и физиотерапевтические отделения, операционный блок, барокамера, палата гравитационной хирургии.

На экстренные случаи в больнице есть четыре реанимационно-анестезиологических отделения (в том числе детское) и шесть параклинических отделений.

ОТ ПЕДИАТРИИ ДО ТРАВМАТОЛОГИИ

Репутация Больницы СМП складывается из того, насколько эффективна работа всех отделений. Похвастаться есть чем.

Хирурги больницы знают, как лечить любые повреждения органов брюшной и грудной полостей, могут провести любую операцию при неотложных состояниях. Они регулярно внедряют новые виды помощи, в том числе ВМП, первыми в Башкирии освоили основные лапароскопические операции. Мощность оперблока рассчитана на более чем 40 плановых операций в день, при этом можно одновременно работать сразу с 20 пациентами.

В отделении урологии впервые в республике начали оперировать аденому без больших разрезов и даже проколов. В подразделении проводят другие эндоскопические операции с применением лазерных технологий и рентгенхирургических методов.

Многие операции в отделении гинекологии проводят без нарушения целостности стенки матки – для этого есть современное оборудование и умелые врачи. В случае необходимости привлекаются рентгенхирурги.

Лечить бронхолегочные патологии у детей с помощью небулайзеров одними из первых в Башкирии начали в педиатрическом отделении БСМП. А еще уже несколько лет здесь лечат неконтролируемую бронхиальную астму средней и тяжелой степени с применением генно-инженерных технологий. Детское лор-отделение – единственное в Уфе, которое принимает юных пациентов в экстренном режиме. Более 1500 операций проводят детские хирурги БСМП ежегодно.

В травматологическом центре БСМП оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь пострадавшим в ДТП с самыми сложными травмами, а также доставленным из районных травмацентров. Применяются передовые технологии из мировой практики: ортопедическая хирургия позвоночника, протезирование крупных суставов, костно-пластические и реконструктивные операции, артроскопические операции на крупных суставах.

О ВАЖНОМ: МОЗГ И СОСУДЫ

В 2013 году в самостоятельную структуру выделено отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения. По количеству стентирований сонных артерий оно занимает лидирующие позиции в России. Также здесь проводят эмболизацию церебральных аневризм, стентирование сонных артерий, тромбоэктомию из церебральных артерий и другие сложные операции, в том числе с привлечением урологов, гинекологов, абдоминальных хирургов.

В отделении нейрохирургии первыми в РБ начали проводить операции при сосудистых заболеваниях ЦНС, внедрили в практику малоинвазивные методы лечения внутримозговых гематом и восстановления кровотока с помощью навигации. У нейрохирургов БСМП богатый опыт по лечению травм и опухолей головного мозга, малоинвазивным операциям на позвоночник.

В 2009 году в БСМП открыли первый в Башкирии и первый из восьми в РФ региональный сосудистый центр, где лечат людей с инсультами и инфарктами. Здесь проводятся ангиографические исследования сосудов головного мозга и сердца, нейрохирургические и сердечно-сосудистые операции.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

В БСМП принято развиваться в ногу с наукой. Больница является клинической базой Училища повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием и БГМУ. Симбиоз науки и практики помогает внедрять уникальные методики диагностики и лечения, спасающие тысячи жизней.

В стационаре БСМП работают около 1200 сотрудников, среди них доктора и кандидаты медицинских наук, заслуженные врачей РБ, отличники здравоохранения РБ и РФ, заслуженные работники здравоохранения РФ.

Руководители и сотрудники БСМП – настоящие энтузиасты, которым важно достигать грандиозных целей. В декабре 2020 года больница получила сертификат качества и безопасности медицинской деятельности международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В планах - внедрить два инновационных проекта на базе РСЦ. В новом Региональном центре критической ишемии нижних конечностей будут спасать пациентов с КИНК от ампутации. Второй проект - Центр мониторинга инсультов (ЦМИ), где смогут эффективно помогать пациентам с разными типами инсультов.

450106, г. Уфа, ул. Батырская, 39/2,телефон/факс: (347) 255-44-30,e-mail: ufa.bsmp@doctorrb.ru

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