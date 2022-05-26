Где весело и интересно провести летние выходные

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдет фестиваль «ЭкоПикник Фото: архив "КП"

Летние выходные – вне зависимости от погоды – существуют не для того, чтобы сидеть дома или, не разгибаясь, вкалывать на грядках. Это самое подходящее время, чтобы совершать путешествия, пусть даже не слишком далекие.

А поводом для таких путешествий могут стать разнообразные фестивали. В Пермском крае каждую неделю происходят интересные события, и в любой из выходных дней можно отправиться на какой-нибудь фестиваль.

Фото: театр-музей "Дом Чуче"

Например, 4 июня в Губахе, в сквере возле ДК «Энергетик» состоится «Фестиваль одуванчиков», на который можно приехать всей семьей, и где одновременно, в течение нескольких часов будут открыты «поляны» для людей разных возрастов и интересов: «Поляна душевная», «Поляна мастеровая», «Поляна игровая», «Поляна любознательная», «Поляна музыкальная». Кстати, чтобы соответствовать духу фестиваля, лучше прийти туда в венке из одуванчиков. (0+)

Если вы хотите не только наслаждаться городской природой, но и помогать ей, значит, вас ждет экофест «Природа города», который состоится 3 и 4 июня на городской эспланаде Перми. Большой экологический фестиваль будет включать в себя экологический квест ЭКОдозор, акцию «Экодоброволец», во время которой волонтеры смогут обустроить птичьи угодья в долинах малых рек, подсыпать дорожки на экотропах, прибрать территорию. На самой эспланаде будут работать просветительская площадка «Разделяй и празднуй!», творческие мастер-классы, откроются передвижные экологические лаборатории, пройдут экологические лекции для детей и взрослых. (0+)

Следующие выходные ознаменуются открытием в Перми Дягилевского фестиваля, который неизменно привлекает к себе любителей и знатоков музыки со всей страны. Он пройдет с 11 по 20 июня. В программе - симфонические и камерные концерты, перформансы и поэтические читки, классическая и альтернативная музыка. Откроется фестиваль Шестой «Патетической» симфонией Чайковского в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением знаменитого дирижера Теодора Курентзиса. На закрытии зрителей ждет традиционная DiaghilevFestivalParty (16+), которая пройдет на заводе Шпагина.

12 июня отмечается один из самых важных православных праздников – Троица. А в деревне Кукушка Кочевского района Коми округа в этот день традиционно проводится межмуниципальный обрядовый праздник «Строча», название которого в переводе с коми-пермяцкого как раз и означает «Троица». Фестиваль ежегодно собирает большое количество туристов, которые вместе с местными жителями участвуют в праздничных гуляниях, сохранивших троицкие традиции коми-пермяков. Завершается праздник приготовлением ухи и совместной трапезой. (0+)

18 июня в селе Барда состоится национальный праздник «Барда Зиен», который отмечается уже более 200 лет. Зародившись как традиция проводов рекрутов на службу, он перерос в народный праздник татар и башкир. В этот день в Барде проходят спортивные состязания, в том числе по национальной борьба курэш, и конные скачки, концерты и дегустация блюд национальной кухни. (0+)

А в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в эти же выходные - 18-19 июня - пройдет самый молодой фестиваль «ЭкоПикник», который проводится с 2019 года. (0+)

- Обычно от фестивалей ждут действа, представлений, сцены или громкой музыки, - рассказали в «Хохловке». - На «ЭкоПикнике» все по-другому. Фестиваль задумывался как фестиваль-замедление - сброс скорости, безудержного потребления, переключение фокуса, наблюдение за природой и собой. Во время «ЭкоПикника» также проводятся мастер-классы и экскурсии, работают интерактивные площадки.

В «столице доброты» - городе Добрянке - 18 июня состоится уличный карнавал кукол «В гости к Чуче» - красочное шествие с участием кукол всех видов и размеров. (0+)

25 и 26 июня в Перми пройдет традиционный летний музыкальный фестиваль RED FEST (16+). Он состоится на площадке Digitalport под открытым небом, где будут организованы две музыкальные сцены - главная и электронная, RedMarket, Фермерский Рынок Еды, мастер-классы, детская зона.

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» каждый год собирает в Кунгуре более 50 тысяч зрителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» каждый год собирает в Кунгуре более 50 тысяч зрителей. В этом году у фестиваля «Небесная ярмарка» - юбилей. Кунгур в 20-й раз станет площадкой для состязаний аэростатов, дельтапланов, парапланов, паралетов и других летательных средств со всей России. Гости города смогут не только любоваться воздушными шарами, пролетающими в небе, но даже подняться в воздух на одном из них. «Небесная ярмарка – 2022» будет проходить с 25 июня по 2 июля. (0+)