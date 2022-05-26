О клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова

Зонирование и навигация по потокам.

Он реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», программы развития здравоохранения Республики Башкортостан и не подразумевает дополнительного финансирования. В числе главных предпосылок для реализации этого проекта эксперты называли слабую материально-техническую базу медицинских лабораторий, ограниченный перечень видов исследований, низкий уровень автоматизации и компьютеризации, применение устаревших рутинных методик, а также износ материально-технической базы более чем на 50 процентов.

Идет процесс автоматической сортировки крови.

Централизация лабораторных служб в Республике Башкортостан преследовала следующие цели:

1. повышение качества лабораторных исследований за счет использования в централизованных лабораториях современных дорогостоящих анализаторов;

2.экономическая эффективность за счет снижения затрат на выполнение лабораторных исследований применением высокопроизводительного оборудования;

3.решение кадрового вопроса, а именно нехватки квалифицированного персонала - при централизации лабораторных исследований требуется меньшее количество квалифицированных сотрудников.

По проекту модели до конца 2022 г. вся лабораторная служба республики будет в формате трехуровневой системы. Первая ступень - это поликлиники и больницы, которые проводят анализы для оказания первичной помощи населению. Второй ступенью стали межмуниципальные лаборатории, такие как Городская клиническая больница № 13 г. Уфа и Городская больница № 1 г. Стерлитамак. А вот самые высокотехнологичные исследования при сложных случаях можно будет получить в медицинской организации третьего уровня - в ГБУЗ РКБ имени Г.Г.Куватова.

Лабораторная диагностика является одним из основных факторов для постановки окончательного диагноза, и позволяет в короткие сроки начинать лечение пациентов. Задача лабораторной службы состоит в том, чтобы сообщить лечащему врачу диагностически значимую информацию о составе и/или свойствах биологического образца, который был взят у пациента.

Автоматические ИФА анализаторы.

По направлению лечащего врача любой человек может сдать тот или иной анализ биологического образца по месту жительства. Следует отметить, каждый образец биоматериала требует определенный спектр требований, начиная от забора материала вплоть до получения результата и интерпретации анализов.

Клинико-диагностическая лаборатория ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова оснащена оборудованием экспертного класса, которая позволяет получить точный и безошибочный результат исследования за короткий срок. Ежедневно в централизованную лабораторию поступают до 10 тысяч образцов биологического материала. В лаборатории имеется новый высокопроизводительный биохимический анализатор, который может за один час выполнять до 2-х тысяч тестов.

Все пробы, поступающие в лабораторию, имеют индивидуальное штрих-кодирование, которые фиксируются в единой информационной системе. Благодаря новому автоматическому сортировщику обеспечивается быстрая сортировка пробирок по видам исследований. Количество ошибок сводится к минимуму и исключается «человеческий фактор».

В коллективе ГБУЗ РКБ им.Г.Г.Куватова работают высококвалифицированные врачи-лаборанты, медицинские лабораторные техники и фельдшер-лаборанты. Специалисты лаборатории регулярно повышают свою квалификацию, получают новые знания о современных методах диагностики.

К примеру, если раньше обследования проводились по 80 позициям, то теперь жители республики могут сдать биоматериалы на более чем 400 исследований. Так, исследование крови позволяет выявлять сложные заболевания на ранних стадиях буквально за считанные часы. Ну а главное преимущество лабораторной службы - высокотехнологическую диагностику пациенты могут проходить бесплатно по полису ОМС. Все исследования проводятся по направлению вашего лечащего врача. С лабораторией сейчас взаимодействуют порядка 12 медицинских организаций республики.

Темпы развития лабораторной службы в последние годы привели к стремительному расширению диагностических возможностей, и вместо ограниченного перечня рутинных тестов у врачей появились десятки, а в некоторых лабораториях сотни тестов, которые можно назначить для оценки состояния пациента.

Пользуясь случаем хочу напомнить нашим читателям о необходимости сдавать анализы по направлению лечащего врача, т.к. спектр анализов отличается друг от друга в зависимости от заболевания и сопутствующих заболеваний. Необходимо также соблюдать рекомендации врача и правила подготовки к сдаче анализов, чтобы предотвратить аналитические ошибки.

Так же напомню общие правила сдачи анализов.

Автоматический анализатор определения групп крови IH-1000 BioRad.

Кровь сдается в утренние часы натощак (или в дневные и вечерние часы спустя 4-5 часов после последнего приема пищи). За 1-2 дня до исследования необходимо исключить из рациона продукты с высоким содержанием жиров.

Показатели крови могут существенно меняться в течение дня, поэтому рекомендуется все анализы сдавать в утренние часы. Накануне исследования (в течение 24 часов) исключить алкоголь, интенсивные физические нагрузки, прием лекарственных препаратов (по согласованию с врачом).

За 1-2 часа до сдачи крови воздержаться от курения, не употреблять сок, чай, кофе, можно пить негазированную воду. Исключить физическое напряжение (бег, быстрый подъем по лестнице), эмоциональное возбуждение.

За 15 минут до сдачи крови рекомендуется отдохнуть, успокоиться. Не следует сдавать кровь для лабораторного исследования сразу после физиотерапевтических процедур, инструментального обследования, рентгенологического и ультразвукового исследований, массажа и других медицинских процедур.

При контроле лабораторных показателей в динамике рекомендуется проводить повторные исследования в одинаковых условиях – в одной лаборатории, сдавать кровь в одинаковое время суток и пр.

Кровь для исследований нужно сдавать до начала приема лекарственных препаратов или не ранее чем через 10 - 14 дней после их отмены. Для оценки контроля эффективности лечения любыми препаратами нужно проводить исследование спустя 7 – 14 дней после последнего приема препарата. Если Вы принимаете лекарства, обязательно предупредите об этом лечащего врача.

Общие правила применимы ко всем анализам, но для некоторых исследований требуется специальная подготовка и дополнительные ограничения. По всем вопросам посоветуйтесь с Вашим лечащим врачом!

Желаю всем читателям газеты «Комсомольская правда» здоровья! Сейчас оно для всех имеет особую ценность. Пусть любые неприятности обойдут Вас стороной. Пусть в Вашей жизни будет больше хороших новостей и приятных событий. Берегите себя и тех, кто Вам дорог!

С уважением, главный врач Булатов Шамиль Энгельсович.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова

г. Уфа, ул. Достоевского, 132

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