С открытием купального сезона придется подождать. Какой будет погода в июне 2022 в Башкирии?

В июне зонт и резиновые сапоги лучше далеко не убирать Фото: Евгения ГУСЕВА

Прошлое лето в Башкирии запомнилось аномальной жарой, когда едва ли не каждый день ставились новые температурные рекорды, и сильной засухой. В этом году погода решила снизить обороты, поэтому май выдался довольно холодным и дождливым. Через неделю в Башкирию придет лето, поэтому многих интересует вопрос – чего ожидать от погоды? Будет ли июнь тоже прохладным и пасмурным, или есть надежда на солнечные жаркие деньки?

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА И ОСАДКИ – В ПРЕДЕЛАХ МНОГОЛЕТНИХ ЗНАЧЕНИЙ

Еще весной синоптики Башгидрометцентра выдали долгосрочный прогноз погоды на лето в республике. Согласно этому вероятностному прогнозу, июнь в республике ничем не будет отличаться от многолетних показаний по температуре воздуха (+16; +18 градусов) и количеству осадков (50-70 мм ртутного столба).

Так, в северных районах Башкирии июнь начнется с ливней и гроз, при этом днем будет по-настоящему жарко: +23; +26 градусов. После 5 июня температура воздуха будет постепенно снижаться и до середины месяца продержится на отметке +13; +17 градусов днем и +5; +9 ночью. В основном, ожидается переменная облачность с редкими кратковременными дождями. Во второй половине июня уже наступит настоящее лето: проглянет ласковое солнце, прекратятся осадки, и потеплеет до +26; +28.

Аналогичная погода ожидается и в западных районах республики: жара и грозы в самом начале месяца, пасмурная и относительно прохладная погода до середины июня, значительное потепление со второй половины месяца. К концу июня столбики термометров «подрастут» до +26, а яркое солнце будет перемежаться с кратковременными, хоть и довольно сильными дождями.

На востоке Башкирии первая половина июня будет также дождливо-пасмурной. Днем уличные термометры покажут +15; +17 градусов, ночью – около +5; +10. С третьей недели июня жители восточных районов могут планировать вылазки на природу и наслаждаться пляжным сезоном. Конец месяца будет солнечным и жарким – до +26; +28 градусов.

Никаких погодных сюрпризов не ожидается и на юге республики – жаркое (до +30!) начало месяца, довольно теплая, хоть и дождливая погода в первой половине и солнечные деньки во второй июня. Ради справедливости стоит отметить, что на юге Башкирии весь июнь будет довольно тепло, без температурных перепадов – в среднем, около + 12 ночью и +22 днем.

А ЧТО В УФЕ?

В Уфе июнь также начнется с жары под +28; +30 градусов, гроз и проливных дождей. А уже со второй недели ожидается переменная облачность (то солнце, то дождик поморосит) и относительно прохладная (если сравнивать с прошлым и позапрошлым годом) погода. В первую половину месяца ртутные столбики в термометрах не будут подниматься выше +19 днем и +11 ночью (а иногда и вовсе опускаться до всего +2, так что приглядывайте за рассадой).

Начиная с 19 июня в Уфе заметно потеплеет – воздух прогреется до +26, будет светить яркое солнце. По предварительным прогнозам, такая погода продлится до конца месяца, поэтому можно планировать вылазки на пляж или поездки на природу.

Напомним, что любые долгосрочные прогнозы являются всего лишь вероятностными, а значит, в любой момент погода может измениться. Впрочем, остается надеяться, что неприятных сюрпризов вроде снега или проливных затяжных дождей в июне ждать не стоит.