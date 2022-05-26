В лаборатории Республиканской клинической инфекционной больницы выявляют самые опасные заболевания

На самом деле в этих больницах никогда не останавливалась борьба и с другими не менее опасными и заразными заболеваниями: гепатитом, брюшным тифом, парагриппом, геморрагической лихорадкой и другими. С приходом COVID-19 у врачей и медсестер Республиканской клинической инфекционной больницы только добавилось работы, в том числе и по выявлению возбудителей заболевания.

- Нагрузка на нашу лабораторию серьезно возросла. Причина еще и в том, что симптоматика новой коронавирусной инфекции неоднозначная и может совпадать c признаками кишечной инфекции, гриппа и геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Поэтому так важна оперативная и тщательная лабораторная диагностика. В самые «жаркие» дни мы делали до четырех тысяч только ПЦР-исследований мазков на коронавирус, а ведь параллельно проводили и другие анализы, - рассказывает заведующая лабораторно-диагностическим отделением Республиканской клинической инфекционной больницы, врач клинико-лабораторной диагностики высшей категории Элина Шарипова. В лаборатории Республиканской инфекционной больницы проводятся всевозможные исследования по выявлению инфекционных заболеваний, начиная с биохимической и ПЦР-диагностики, и заканчивая иммунологическими и бактериологическими исследованиями. По последнему направлению уфимская лаборатория занимает одно из ведущих мест в республике. В доковидный период здесь проводились до 70 процентов всех региональных анализов на грипп. Кроме того в Республиканской клинической инфекционной больнице проводят сложнейшие исследования по выявлению всех видов гепатита и диагностируют ГЛПС. При этом специалисты видят не просто первичную картину, а выходят на уровень генотипов, что позволяет в дальнейшем назначить пациенту наиболее правильное лечение и при необходимости своевременно скорректировать терапию.

Сотрудники лаборатории не просто определяют возбудителя болезни, но и помогают назначить пациенту лечение. Здесь проводят исследования на чувствительность микробов на воздействие различных антибиотиков.

- Нередко педиатры назначают даже самым маленьким пациентам мощные препараты последнего поколения без проведения анализов, в итоге у детей постепенно вырабатывается привыкание к антибиотикам. То есть в будущем они не смогут помочь ребенку вылечиться. Поэтому важно проверять, какой антибиотик точно подействует на возбудителя болезни, - объясняет Элина Шарипова. - Также наши исследования помогают врачам подобрать наиболее подходящие противогрибковые препараты. Для этого мы выращиваем грибки в подходящей среде и проверяем их реакцию на лекарства.

Для проведения столь сложных и важных опытов и исследований врачи лаборатории используют новейшее оборудование: это и различные анализаторы, ускорители выделения РНК и ДНК, современные микроскопы и многое другое. К примеру, в арсенале сотрудников Республиканской клинической инфекционной больницы есть специализированный аппарат, который позволяет послойно исследовать состояние печени пациента. В 2021 году медучреждение представило эту уникальную медицинскую услугу на конкурс «Лучшие товары РФ» и завоевала первое место.

Но руководство Республиканской клинической инфекционной больницы уверено заявляет: самая главная ценность медучреждения — не оборудование, а люди. Те профессионалы, которые просто заглянув в чашку с колонией грибка, тут же безошибочно установят возбудителя болезни, его характеристики и особенности, и поставят точный диагноз.

- Мы жестко контролируем работу наших приборов и аппаратов, но остается вероятность, что машина допустит ошибку, поэтому врачи в самых сложных случаях доверяют не анализатору, а своему опыту, который нарабатывался годами, - отметили в Республиканской клинической инфекционной больнице. - В нашей лаборатории нет дефицита кадров, большинство студентов и ординаторов, прошедших у нас практику, мечтают к нам трудоустроиться. Поэтому мы имеем возможность отбирать лучших из лучших. Работа у нас сложная — нужно уметь наблюдать, анализировать и делать выводы. Самое главное, чему мы учим молодых сотрудников, что за каждым показателем исследования стоит живой человек, которому нужно помочь разобраться с проблемами здоровья.

Кстати

В этом году лаборатория ГБУЗ Республиканская клиническая инфекционная больница является победителем конкурса по предоставлению услуг населению «Лучшие товары РБ-2022» в двух номинациях «Определение антибиотикорезистентности на анализаторах» и «Определение РНК коронавируса SARSCOV2 в мазке».

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