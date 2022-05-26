Можно добраться за час! Топ-5 исторических мест, куда обязательно нужно поехать на машине из Уфы

Одно из самых интересных исторических мест в Башкирии - заповедник Шульган-Таш. Фото: shulgan-tash.ru

Традиционный сезон летних отпусков уже стартовал, и жители Башкирии устремились в туристические поездки. Однако мало кто знает, что найти уникальные исторические места, достойные посещения и восхищения, есть и в нашей республике. Предлагаем список пяти по-настоящему интересных достопримечательностей нашего региона, посетить которые должен каждый уважающий себя любитель истории и культуры родного края.

О памятниках природы Башкирии, известных далеко за ее пределами, говорят много и часто. Взять хотя бы первый на территории СНГ геопарк ЮНЕСКО, знаменитую гору Янган-Тау, или те же шиханы в новом геопарке Торатау, озеро Якты-Куль или гору Иремель. Но есть в регионе и несколько интересных объектов, так или иначе связанных с историей и культурой. Рассказываем, что это за места и как можно добраться до них на автомобиле из Уфы.

СТОЯНКА ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА ШУЛЬГАН-ТАШ

Самый уникальный памятник истории находится в Бурзянском районе Башкирии, у истоков реки Белая. Пещера Шульган-Таш или Каповая является частью одноименного природного заповедника и представляет собой жилище древнего человека с наскальными рисунками. Сейчас власти республики закрыли вход в пещеру, чтобы уникальная наскальная живопись не была уничтожена, но рядом строится гигантский комплекс, в котором будет полная и точная копия пещеры.

В пещере Шульган-Таш нашли наскальные рисунки, оставленные древним человеком. Фото: shulgan-tash.ru

Пещера Шульган-Таш была стоянкой древнего человека – возраст рисунков оценивается примерно в 17 тысяч лет. Побывать там следует как минимум для того, чтобы проникнуться атмосферой, в которой начинали свой путь к заселению Евразии наши далекие предки. Добраться до пещеры и одноименного музейного комплекса, расположенного в заповеднике, можно из Уфы примерно за 5,5 часов езды на автомобиле. Проще всего добраться сначала до райцентра Бурзянского района Башкирии Старосубхангулово, а оттуда будет прямая дорога до места назначения.

МАВЗОЛЕИ ТУРА-ХАНА И ХУСЕЙНБЕКА

Неподалеку от Чишмов расположился еще один уникальный исторический памятник – мавзолей Тура-хана. Памятник тюркской архитектуры, воздвигнутый, предположительно в 14-15 веках, находится между деревнями Верхние и Нижние Термы Чишминского района Башкирии. Добраться сюда от Уфы можно всего чуть больше, чем за час.

Мавзолей Тура-хана расположен в Чишминском районе Башкирии. Фото: Yandex.ru

Здание мавзолея представляет собой строение из грубо отесанных камней, сложенных в виде юрты. Вокруг этого исторического памятника ходит множество легенд и мифов, а о происхождении самого «хозяина» этого места, легендарного Тура-хана, так и вовсе написано не мало исторических книг. На самом деле, доподлинно неизвестно, кто конкретно был похоронен в этой усыпальнице – сведения о нем отрывочны, либо вовсе основаны на народных сказаниях. Но то, что этот мавзолей является исторической достопримечательностью, сомнений не вызывает.

Еще одни мавзолей, расположенный на территории поселка Чишмы – мавзолей Хусейнбека. В отличие от Тура-хана, память об этом человеке сохранилась как в легендах, так и в исторических источниках. Известно, что Хусейнбек был первым имамом и духовным наставником башкир. Мавзолей в его честь был построен примерно в 1341-1342 годах. Представляет собой этот мемориальный комплекс юрту, но без «пристроя», как у мавзолея Тура-хана.

Мавзолей Хусейнбека посвящен знаменитому имаму и духовному наставнику башкир. Фото: Валерий Филимонов

Добраться до мавзолея Хусейнбека можно из Уфы всего за час. Главное правильно следовать подсказкам навигатора.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД

Всего за 3 часа можно доехать на автомобиле из Уфы до старейшего на Урале медеплавильного завода. Следуя подсказкам навигатора, нужно добраться до села Воскресенское Мелеузовского района Башкирии. Там и находится исторический памятник и один из самых первых промышленных объектов на территории нашей республики.

Медеплавильный завод в селе Воскресенское начал свою работу в 1745 году и прекратил работу только в 1895 году. До сих пор сохранились стены и трубы доменных печей этого завода. В свое время это было одно из крупнейших металлургических предприятий на всем Урале. Посетить эти места стоит в том числе и ради потрясающих видов, окружающих село Воскресенское.

Медеплавильный завод в селе Воскресенское - старейший завод на Урале. Фото: Рустем Ахунов

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО ТОПОРНИНА

Есть в райцентре Кушнаренковского района Башкирии уникальное здание, от которого, к сожалению, на данный момент остались лишь руины. Это исторический памятник под названием «Дворянское гнездо Степана Топорнина». Здание было построено в начале 19 века и имеет свою неповторимую, интересную историю.

Добраться до этой, можно сказать, дважды исторической достопримечательности, можно напрямую из Уфы всего чуть больше чем за час. Нужно лишь проложить маршрут «Уфа – Кушнаренково».

И так, чем же знаменита усадьба уездного дворянина Степана Топорнина? Когда-то это был роскошный особняк провинциальной дворянской семьи, а затем ее выкупил купец из Кунгура, торговец чаем Грибушин. Сменился владелец в середине 19 века. Имение представляет собой образец роскоши того времени.

В усадьбе Топорниных в Кушнаренково в 1940-х годах работала секретная школа Коминтерна. Фото: Yandex.ru

После Октябрьской революции имение было национализировано. В годы Великой Отечественной войны здесь была открыта так называемая секретная школа Коминтерна. С 1941 по 1943 года здесь жили, работали и обучались знаменитые деятели Исполкома Коминтерна Георги Димитров, Долорес Ибарурри, Морис Терез и другие коммунисты.

Известно, что здесь проходил обучение будущий создатель разведки ГДР Маркус Вольф. Данные о многих учениках и учителях этой спецшколы до сих пор засекречены.

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ В СЕЛЕ КАГА

Закрывает топ-5 исторических достопримечательностей по нашей версии объект исторического и культурного наследия в селе Кага, что в Белорецком районе Башкирии. Свято-Никольский храм был построен в 1898 году и с тех пор успел пережить непростые времена: его и закрывали «насовсем» в 1930-х годах и обустраивали там избу-читальню, а затем и вовсе служил зернохранилищем и сельским клубом.

Свято-Никольский храм в селе Кага Белорецкого района Башкирии. Фото: Рустем Ахунов

Но в начале 2000-х годов здание вернули церкви. На сегодняшний день храм еще не до конца восстановлен, хотя служители и прилагают все усилия, чтобы вернуть ему первоначальный вид. Побывать там стоит не столько ради религиозных целей, сколько культурно-просветительских – здание является интереснейшим образцом каменной архитектуры конца 19 века.

Уникальную историческую ценность несет в себе не только храм Николая Чудотворца. Само по себе село Кага уже как «живой» исторический памятник. Построили этот населенный пункт аж в 1742 году, а среди его основателей знаменитые заводчики Демидовы.

Добраться до села Кага из Уфы можно на автомобиле чуть менее чем за 4 часа.