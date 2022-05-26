Детские лагеря 2022 в Башкирии: куда купить путевку и получить за это кэшбэк до 20 тысяч

В Башкирии можно выбрать детский лагерь на любой вкус и интерес ребенка Фото: Евгения ГУСЕВА

Меньше, чем через неделю в Башкирию придет лето. А это значит, что можно забросить подальше школьные учебники и наслаждаться долгожданным отдыхом. Пока дети радуются предстоящим каникулам, их родители ломают головы: чем бы занять чадо на 3 месяца. Поездки за границу на моря в этом году довольно разорительны, деревни-дачи есть не у всех, а позволить ребенку целыми днями просиживать в гаджетах или бесцельно слоняться по улицам – тоже сомнительная перспектива.

Если раньше путевку в школьный лагерь могла себя позволить далеко не каждая семья (особенно, если детей в семье несколько), поскольку цена ее была сопоставима со средней зарплатой по республике, то в 2021 году ситуация изменилась. Благодаря федеральным и республиканским программам детского отдыха, попасть в детский лагерь стало гораздо проще – до половины стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей) родителям компенсирует государство.

«Комсомолка» подобрала самые интересные варианты детского отдыха в лагерях с обзорными программами, адресами и ценами.

«АЙДОС»

Где: Караидельский район, село Ургуш,

Возраст: от 6 до 16 лет,

Питание: пятиразовое,

Цена: 19782 рублей (полная смена в 21 день).

Детский оздоровительный лагерь «Айдос» расположился в весьма живописном месте – в Благоварском районе. Для детей тут созданы очень комфортные условия – просторные и уютные комнаты на 4 человек (никаких обшарпанных стен или линялых пододеяльников), а также пятиразовое питание из свежих фермерских продуктов.

Фото: официальный сайт ДОЛ "Айдос"

Скучать детям в лагере точно не придется. Занять даже самых «гаджетозависимых» ребят тут собираются экскурсиями, викторинами, спортивными соревнованиями и творческими конкурсами. А самое главное, детей тут научат быть самостоятельными, коммуникабельными и реализовывать все свои таланты. Для этого в лагере подобрали целую команду педагогов и психологов.

«ОРЛЕНОК»

Где: Илишевский район (рядом с д. Ашманово)

Возраст: от 7 до 17 лет,

Питание: шестиразовое,

Цена: 35900 рублей (за полную смену в 21 день).

Фото: официальный сайт ДОЛ "Орленок"

В лагере обещают, что найдут чем занять даже самого привередливого ребенка. Детей тут будут развлекать конкурсами, спортивными состязаниями, творческими мастер-классами, флешмобами занятиями иностранного языка, кружком робототехники и другими увлекательными занятиями под тщательным присмотром педагогов. А еще будут кормить до отвала 6 раз в день – каждый день в меню свежие фрукты и овощи, кисломолочная продукция, йогурты, соки. На территории лагеря есть бассейн, оборудованные спортивные и игровые площадки. А еще тут потрясающе чистый воздух, пение птиц по утрам и уютно потрескивающий костер по вечерам.

«ЭНЕРГЕТИК»

Где: 40 км от Уфы, поселок Акманай,

Возраст: от 7 до 16 лет,

Питание: пятиразовое,

Цена: 52650 рублей (полная смена в 21 день).

В каждой смене работают более 30 профессиональных вожатых, которые с легкостью найдут подход к любому избалованному чаду или «буке». Уже через пару дней ребенок и не вспомнит про гаджеты, а будет играть со сверстниками на свежем воздухе. А еще тут отлично кормят: каждый день в меню вкусные блюда из свежих фермерских продуктов, соки, йогурты и фрукты.Детский оздоровительный лагерь «Энергетик» является (несмотря на довольно высокую стоимость путевок) одним из самых популярных лагерей, куда мечтает вернуться каждый ребенок, который хоть раз побывал тут. 4 благоустроенных корпуса разделены на комнаты, рассчитанные на проживание 2-3 детей с отдельными туалетами и душевыми. Также на территории лагеря есть спортивные площадки, футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, большой бассейн, просторные беседки для игр, эстрадная сцена на открытом воздухе и актовый зал со светомузыкой. Особая гордость лагеря – собственный конференц-зал, в котором проводятся различные конференции и семинары.

«РОСИНКА»

Где: Уфимский район, село Кумлекуль,

Возраст: от 7 до 17 лет,

Питание: пятиразовое,

Цена: 21252 рубля (полная смена в 21 день).

Детский оздоровительный лагерь «Росинка» расположился в 50 километрах от Уфы в окружении березовых лесов, полей, в курортно-санаторной зоне. В этом году в лагере планируется запустить 2 тематические смены – военно-патриотическую и культурно-эстетическую, так что дети с любыми увлечениями смогут найти себе смену по душе.

«ЧАЙКА»

4 уютных отремонтированных корпуса с собственными санузлами и душевыми готовы вместить в себя 160 детей. Программа, которую подготовили для ребят, тоже очень активная и увлекательная: тут и походы, и экскурсии, и творческие мастер-классы, и обучение актерской игре, а также карнавалы, спортивные состязания и дискотеки. Вожатые и педагоги, которые будут работать с детьми, обещают, что каждый день пребывания будет не похож на остальные, поэтому скучать тут точно не придется.

Где: Уфа (ул. Шафиева, 1\2),

Возраст: от 7 до 17 лет,

Питание: пятиразовое,

Цена: 21021 рублей (полная смена в 21 день).

Детский оздоровительный лагерь «Чайка» расположился прямо в центре Уфы – посередине леса, туда легко добраться из любой точки города на автомобиле или общественном транспорте.

Фото: официальный сайт ДОЛ "Чайка"

Лагерь организует 4 смены: «КВН+» для детей, увлекающихся юмором и мечтающих попробовать себя на сцене (2 смены), «Юнармеец» (для будущих патриотов) и «Танцевальная», для тех, кто не мыслит себя без музыки и зажигательных танцев. Огромное значение в лагере отводят активному образу жизни, поэтому дети тут могут играть в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы и шашки, заниматься фитнесом на оборудованной площадке с тренажерами. Для любителей творчества тут проводятся различные мастер-классы, а для юных ученых организованы различные обучающие программы и семинары.

После активных игр и спортивных занятий на свежем воздухе у детей разыгрывается нешуточный аппетит. Кормить в лагере обещают 5 раз в день, причем ежедневно в меню будут молочные, мясные и рыбные блюда, фрукты, выпечка собственного производства и «витаминный стол».

«ХИЛТОН»

Где: Уфа (неподалеку от озера Мельничное)

Возраст: от 7 до 17 лет,

Питание: шестиразовое,

Цена: 38000 рублей (за 9 дней).

В стоимость путевки также входят различные подарки и сувениры, шестиразовое сбалансированное питание, автобус до лагеря и обратно, а также круглосуточное медицинское наблюдение.Лингвистический лагерь «Хилтон» отличается от привычных детских лагерей. Сюда дети приезжают не только отдыхать, но и изучать английский язык по уникальной методике «полного языкового погружения». На английском придется разговаривать весь день – в играх, конкурсах, спортивных мероприятиях, мастер-классах и даже на дискотеке. Причем уровень знания языка ребенком неважен, а занятия проходят не в виде скучных уроков, а игр и общения с живыми носителями языка. Утро в лагере начинается с прослушивания популярных зарубежных хитов на английском языке, а еще тут учат танцевать (профессиональные танцоры знают подход даже к самым стеснительным ребятам) и раскрывать свой потенциал в спектаклях, мюзиклах, конкурсах и карнавалах – конечно, то же на английском языке.

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Как получить кешбэк за детский лагерь в 2022 году?

- Для того, чтобы принять участие и получить возврат средств из федерального бюджета в объеме 50% стоимости туристической путевки (но не более 20 тысяч рублей), нужно зайти на сайт «Мирпутешествий.рф» с 25 мая, зарегистрировать свою карту платежной системы «Мир». Чтобы понять, какие банки у нас обслуживают по системе «Мир», нужно зайти на сайт «Привет Мир» и посмотреть этот перечень банков. После регистрации карты на сайте «Мир путешествий.РФ», выбираете тот регион, в котором бы хотели чтобы ваш ребенок отдохнул, проводите оплату отдыха на сайте этого лагеря, - объясняет председатель Госкомитета Башкирии по туризму Эльмира Туканова.