Власти Башкирии пытаются остановить рост цен на продукты. Как они это делают

Региональные сети обязались не увеличивать наценку на розничные цены выше 15% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце прошлой недели Минторг Башкирии и восемь региональных торговых сетей подписали документ, который должен ограничить наценку на социально значимые товары на уровне не выше 15%. Что это значит и как это поможет стабилизировать цены на продовольствие?

Как заявил еще в минувший четверг, 24 февраля, министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев, подписавшие этот меморандум представители торговых сетей обязуются на время его действия не продавать ряд товаров с наценкой выше 15% от закупочной цены. Эта мера должна послужить «одним из механизмов» обеспечения доступности товаров для жителей республики.

В свою очередь, если торговая наценка при продаже продуктов в розницу на 24 февраля 2022 года составляла выше 15%, то ритейлеры должны ее снизить.

- Хочу поблагодарить республиканские торговые сети за поддержку инициативы по подписанию Меморандума о принятии мер по стабилизации цен. Мероприятие прошло в рамках нашей коллегии, - написал в своих соцсетях министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.

Какие конкретно продукты питания и непродовольственные товары входят в число социально значимых, в Минторге республики не уточнили.