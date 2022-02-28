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Здоровье28 февраля 2022 18:36

Возвращение диспансеризаций и 24 тысячи непривитых: как обстоят дела с эпидемией ковида в Башкирии

В Минздраве республики отметили, что эпидемиологическая обстановка начинает стабилизироваться
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Как отметил Хабиров, лучше болезнь предупредить, чем потом лечить

Как отметил Хабиров, лучше болезнь предупредить, чем потом лечить

Фото: Анастасия Осипова

Пятая волна коронавируса в Башкирии постепенно начинает стихать. Активный рост заболеваемости идет на спад: на прошлой неделе ежедневный прирост новых ковидных пациентов снизился на 10 процентов. Так, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 3442 новых случаев коронавируса, а общее число инфицированных выросло до 222132 человек. При этом за сутки с полным выздоровлением выписались 1730 пациентов, а всего победить вирус смогли уже 78 процентов заболевших жителей республики.

В Минздраве подчеркивают, что основная часть заболевших по-прежнему переносит ковид в легкой или бессимптомной форме и лечатся амбулаторно. В стационарах сейчас находятся 326 пациентов, в основном, это люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Состояние 38 из них врачи оценивают как тяжелое.

В настоящий момент в республике развернуто 3100 инфекционных коек, при этом свободно из них более 30 процентов. Все пациенты полностью обеспечены кислородом и необходимыми медикаментами.

ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА НУЖНО ВАКЦИНИРОВАТЬ ЕЩЕ 24 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

Что касается вакцинации, то полностью привились от коронавируса уже 2 318 902 жителя республики, и чтобы достичь полного коллективного иммунитета в Башкирии необходимо вакцинировать еще 24 тысячи человек. При этом напомним, что ранее власти региона уже заявляли о выполнении плана по иммунизации населения, в связи с чем в республике отменили обязательные QR-коды при посещении общественных мест и на междугородних рейсах.

- Раскидайте задачи по муниципалитетам, которые опять отстают. Затем мы приступим к ревакцинации. Начинается второй этап, не менее сложный. Я понимаю, люди устали, но мы должны работать над этим, пока не покончим с этой заразой, - поручил Радий Хабиров главам муниципалитетов.

Также связи с улучшающейся эпидемиологической обстановкой в республике власти Башкирии приняли решение о возобновлении профилактических осмотров и диспансеризации как для взрослого для населения, так и для детей.

- Лучше болезнь профилактировать, чем потом лечить и страдать. Очень важно донести это до людей, - отметил Радий Хабиров.

В БАШКИРИИ СТАЛИ МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ ГРИППОМ И ОРВИ

Не только эпидемия коронавируса сдает свои позиции. Как сообщила на оперативном совещании в правительстве главный санитарный врач республики Анна Казак, заболеваемость гриппом и ОРВИ также активно идет на спад.

- По сравнению с прошлой неделей наблюдается снижение заболеваемости по гриппу и ОРВИ на 42,9%. Выявлено около 500 случаев гриппа, в основном, типа А. По коронавирусу идет плато, и мы видим активное снижение как в процессе тестирования и получения положительных результатов, так и в общей динамике заболеваемости. По внебольничной пневмонии мы также отмечаем активное снижение, - подчеркнула Анна Казак.

КОВИД-ГОСПИТАЛЬ В ТУЙМАЗАХ ОТКРОЕТСЯ 4 МАРТА

Также во время оперативного совещания чиновники отчитались и о строительстве инфекционных госпиталей в Туймазах и Сибае.

Так в ковид-госпитале в Туймазах уже завершились строительные и монтажные работы, сейчас там устанавливают мебель и оборудование. На строительство госпиталя, как и планировалось, ушло всего 45 рабочих дней. Открытие инфекционного центра планируется провести 4 марта, а уже в 20 числах госпиталь примет первых пациентов.

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