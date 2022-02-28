Так залезать в ипотеку или нет? Риэлтор объяснила, что ждет рынок недвижимости Уфы после повышения ставки ЦБ

Объем рынка недвижимости в Уфе и без того не большой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сегодняшний день значительно изменились условия на рынке ипотечного кредитования и, как следствие, это может повлиять на весь рынок недвижимости в нашей стране. Многие жители Уфы и Башкирии задаются вопросом, стоит ли брать ипотеку прямо сейчас или стоит все же немного подождать. Чтобы ответить на этот вопрос «КП-Уфа» поговорила с нашим постоянным экспертом в сфере недвижимости. Руководитель федерального агентства недвижимости «Эксперт» Елена Андреева разъяснила, что происходит в области ипотечного кредитования прямо сейчас.

ЧТО СО СТАВКОЙ

- Основные «ипотечные игроки» - это подсанкционные банки. Они заявили о повышении ставок по ипотеке до 15%. В свою очередь, ставка Центробанка теперь на уровне 20%. Возможно, как и в случае с потребительскими кредитами, ставки по ипотеке будут ниже, чем ставка Центробанка. Пока есть еще банки, где ипотечные ставки прежние, но, посмотрим, как долго они продержатся. У большинства банков эти дни последние перед повышением. Сейчас даже отменяются так называемые «отлагательные условия», когда ранее одобренная ставка для одобренного заемщика сохраняется на три месяца. Грубо говоря, даже если вчера вы были одобрены под 11%, а завтра банк вводит 15%, то все: если вы сегодня сделку не проведете, будет уже 15%, - говорит Елена Андреева.

Также руководитель агентства недвижимости отмечает, что у банков всегда был и будет в будущем такой инструмент, как рефинансирование.

- Когда-то у нас ипотека была и под 18% (годовых – Ред.). Кто брал ее в те времена, потом успешно использовали рефинансирование. Отвечая на вопрос о том, стоит ли прямо сейчас брать ипотеку, смотреть нужно все-таки не на ставку, а на возможность оплатить ее и на одобряемость клиента. То есть получит ли клиент одобрение на требуемую ему сумму. Потому что главным здесь будет не ставка, а цена недвижимости, - подчеркнула руководитель федерального агентства недвижимости «Эксперт».

ЧТО С ЦЕНАМИ

По ее словам, нынешние ипотечные ставки могут быть явлением временным, а цена на недвижимость – нет.

- У профессионалов на рынке недвижимости очень много дискуссий на тему того, что его ждет. Многие считают, что цены будут снижаться. Но давайте вспомним «ковидный период». В начале 2020 года все также думали, что рынок снизится. Но когда действует тотальная инфляция, а она сейчас и действует много из-за чего, в том числе из-за курсов валют. В такие периоды стоимость недвижимости не снижается. Да, будут ситуации, связанные с торгом с такими объектами, как элитные большие квартиры или коммерческая недвижимость. Но вспомним последние два года в условиях ковида. Уровень поддержки цен «снизу» вырос из-за опасений, так как были затронуты базовые потребности – в безопасности и опасении за здоровье, - говорит Елена Андреева.

В свою очередь, эксперт отмечает, что на рынке недвижимости в Уфе, например, самих объектов для покупки не так уж много. Объем вторичного жилья за последние полгода был несколько ниже, чем ранее.

- Это говорит о том, что по какой-то причине люди не хотят продавать жилье. Потому, что не видят дальнейшую, «встречную» покупку. А связано это всегда было с рынком новостроек. Учитывая все это, сложно говорить, что у нас прямо завтра начнет снижаться цена на вторичном рынке, - поясняет эксперт.

По ее словам, с наступлением весны также вновь оживится рынок загородной недвижимости. И именно в этом сегменте будет иметь значение ставка ипотечного кредита, так как суммы сделок при покупке загородной недвижимости значительно выше, чем при покупке квартиры.