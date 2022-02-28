Фотостудия, сауна и бассейн в квартире: в каких квартирах живут уфимские богачи

Позолота и дизайнерские светильники - многие квартиры напоминают дворцы. Фото: Авито

Не так давно «Комсомолка» делала подборку самых роскошных и дорогих загородных особняков, в которых живут уфимские богачи. Мы полюбовались на дворянскую усадьбу за 64 миллиона и новомодный особняк с огромным прудом и бассейном за 35 миллионов. На этот же раз мы решили изучить самые дорогие варианты квартир, которые предлагаются для покупки состоятельным людям.

ЖИВОПИСНЫЙ ВИД НА ОЗЕРО И ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛЮСТРЫ

На первом месте в нашей подборке оказалась просторная трехкомнатная квартира в жилом комплексе бизнес-класса «Аристократ». Именно там проживают многие именитые спортсмены и бизнесмены, поэтому и ценники на квартиры заоблачные.

За 35 миллионов покупатель не только станет счастливым обладателем площади в 122 «квадрата», но и сможет каждый день любоваться из панорамного окна на озеро Солдатское, а на вечерние прогулки отправляться в парк Якутова, который буквально в паре шагов. А еще в квартире сделан «роскошный дизайнерский ремонт», где использовались только самые дорогие и привезенные из заграницы материалы – итальянский керамогранит, шведский паркет, немецкая сантехника, итальянский кухонный гарнитур, дизайнерские люстры и светильники, и даже эксклюзивные дверные ручки. Если договорить с прежним владельцем в пользование вам оставят итальянский мраморный стол и стулья, а также роскошную мягкую мебель, выполненную по индивидуальному эскизу.

Позолоченная раковина - как символ достатка. Фото: Авито

СОБСТВЕННАЯ ФОТОСТУДИЯ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ ИЗ САНТЕХНИКИ В ТУАЛЕТЕ

Еще один вариант в «Аристократе» - двухкомнатная квартира за 15 миллионов рублей. Относительно небольшую площадь (хотя если сравнивать с «хрущевкой», то разгуляться есть где) в 61,6 «квадратов» предлагается использовать как островок вдохновения для творческого человека. Ремонт выполнен со вкусом и фантазией – много света, зелени, дерева, дизайнерских картин и украшений, а туалет удивит дизайнерской раковиной, выполненной на заказ, и сантехнической инсталляцией. Все материалы – только экологические. А главное, в квартире обустроена собственная фотозона, так что смело можете устраивать профессиональные фотосессии.

Теперь работать можно и не выходя из дома. Фото: Авито

ДВА ЭТАЖА И СОБСТВЕННАЯ САУНА

Шестикомнатная квартира в историческом центре города – это не просто 141 квадратный метр жилой площади. Это двухуровневое пространство с собственной сауной, огромной и обставленной по последнему слову техники кухней, двумя гостиными, вместительной гардеробной и четырьмя спальнями. А еще в одной из гостиных есть небольшой камин, вокруг которого так уютно коротать унылые осенние и зимние вечера. Ремонт, конечно, уже стоит освежить, но собственная сауна, отделанная светлым деревом, перекрывает все остальные несовершенства квартиры. Стоимость удовольствия – 20 млн 300 тысяч рублей.

Греться вечерами у камина можно не только в загородном доме. Фото: Авито

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ЗАМОК ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ

Еще одна двухуровневая шестикомнатная квартира с шикарными видами из панорамных окон продается неподалеку от ТРЦ «Планета». Площадь квартиры чуть более 153 «квадратов», а цена – 21 миллион рублей.

За такой внушительный ценник будущему покупателю предлагают окунуться в мир света, уюта и покоя. В отдельный плюс выделяется окно в ванной комнате, так что можете лежать в облаке ароматной пены и любоваться пейзажами, отдыхая и расслабляясь после тяжелого трудового дня.

И в городской суете есть место для сказки. Фото: Авито

Интерьер квартиры выполнен дизайнерами исключительно в пастельных тонах, чтобы все навевало умиротворение и покой. Есть огромная гардеробная, встроенная мебель, кухня в скандинавском стиле, массивная деревянная лестница, фотообои с морским пейзажем, а главное дизайнерский замок «для маленькой принцессы». Такая «плюшка», конечно, хороша, если у покупателя подрастает дочка, в противном случае вся эта красота становится просто бесполезна.

СОБСТВЕННАЯ СТОЛОВАЯ И САУНА

Следующий вариант – это четырехкомнатная квартира в историческом и деловом центре Уфы площадью 300 «квадратов» и стоимостью в 21 миллион рублей. Описание квартиры, конечно, скудновато, поэтому о внутреннем убранстве остается догадываться лишь по фотографиям. Ну что же – вполне неплохо. На полу – керамогранит, удобная барная стойка, дизайнерские светильники, просторная гардеробная. Ремонт вполне минималистичен, без позолоты и лепнины, поэтому выглядит довольно современно. Также в квартире есть собственная сауна, огромная столовая, совмещенная с кухней. В качестве приятного бонуса прилагаются доброжелательные тихие соседи и чистый подъезд.

Собственной столовой в свое время не могла похвастаться даже Айседора Дункан. Фото: Авито

ВОСЬМИКОМНАТНЫЙ ПЕНТХАУС ПОЧТИ ЗА 40 МИЛЛИОНОВ

Самым дорогим в нашей подборке оказался восьмикомнатный пентхаус площадью более 458 квадратов в новостройке «Южный полюс». Его ценник составил почти 40 миллионов рублей – и это в черновой отделке! За такую внушительную сумму будущему владельцу предлагается роскошная панорама города за окном, собственный бассейн (!) в квартире, 4 лифта в доме и закрытый паркинг с камерами видеонаблюдения. И пусть пока это всего лишь кирпичные стены и бетонная стяжка: будущему владельцу предлагается включить фантазию и превратить стройку в роскошные апартаменты.