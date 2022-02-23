«Врачи уговаривали сделать аборт!»: уфимцы собирают огромную сумму для спасения 4-летней девочки с редким диагнозом

Лея растет любознательным и активным ребенком, но даже малейшая нагрузка вызывает сильную отдышку

На первый взгляд четырехлетняя Лея Ахметьянова из Уфы – самый обычный ребенок. Она с удовольствием играет с детьми в садике, обожает танцы и прогулки, вот только даже после небольшой нагрузки девочка сильно устает и начинает задыхаться. Все дело в редком и тяжелом пороке сердца, с которым родилась малышка. Провести сложную операцию берется клиника в Бостоне, правда, стоимость радикальной коррекции порока составляет 14 миллионов рублей. Сумма для обычной уфимской семьи – просто космическая.

«ВО СНЕ УВИДЕЛА БУДУЩУЮ ДОЧЬ»

Лея – первый, единственный и очень долгожданный ребенок в семье Ахметьяновых. По словам мамы девочки, сначала беременность долго не наступала, и когда родители уже отчаялись, Анжелина увидела во сне прелестную девочку. Сон оказался вещим, и совсем скоро супруги узнали о том, что станут родителями.

По словам Анжелины Ахметьяновой, беременность протекала легко. Но на 19 неделе, когда женщина проходила очередное плановое УЗИ, врач внезапно изменился в лице. Молча и сосредоточенно он водил датчиком по животу будущей мамы, а потом огорошил ее новостью, что у ее девочки сложный порок сердца.

- Врачи в голос уговаривали меня сделать аборт. Мол, родишь потом здорового ребенка, а здесь только будешь мучиться. Мы с мужем не знали, что делать и кого слушать. Мы были слишком растеряны и напуганы, но в тот момент, когда уже почти согласились на прерывание беременности, Лея впервые пошевелилась у меня в животе. Это был знак – доченька словно напомнила о себе, что она уже есть, она уже живая, - рассказывает Анжелина Ахметьянова.

Родители верят, что обязательно смогут спасти единственную и долгожданную дочурку

ЕСТЬ ШАНС - ЦЕНОЙ В 14 МИЛЛИОНОВ

Через 2 месяца после рождения Лею впервые прооперировали. Когда малышке исполнилось 9 месяцев, ей сделали вторую операцию. Диагноз девочки звучит сложно и угрожающе: «ВПС. АВ-коммуникация, несбалансированная форма». Это значит, что сердечко малышки имеет неправильную анатомию, из-за которого ему с каждым днем все сложнее прогонять кровь через весь растущий организм. Чтобы спасти дочь, родители Леи обращались в самые разные российские клиники, но везде врачи разводили руками. В России Лее могут сделать третий этап коррекции – так называемую паллиативную операцию Фонтена. После этой операции порок сердца никуда не денется, но операция поможет разгрузить организм. Лея будет жить – до 30, 40, если повезет – и до 50 лет, но какая это будет жизнь? О танцах придется забыть навсегда, как и о любых физических нагрузках. А еще Лея никогда не сможет стать матерью, так как беременность и роды просто убьют ее.

- Мы очень много общались с родителями, которые уже сталкивались с подобными вещами. Они нас успокоили, что такой сложный порок оперируют в бостонской клинике. Это единственный шанс, что Лея сможет быть обычным и здоровым ребенком. Стоимость первого этапа операции – почти 14 миллионов рублей. Сумма для нас просто космическая, тем более что в клинике нас уже ждут в начале июля, - признается Анжелина.

На помощь семье Ахметьяновых пришел благотворительный фонд «Алеша», но сбор все равно продвигается не так быстро, как хотелось бы. Вы тоже можете помочь этой очаровательной малышке обрести здоровое детство и прожить долгую и счастливую жизнь. Для этого вы можете сделать посильный вклад на карту 5469 9804 2049 8434 (Сбербанк) или 5536 9141 0798 1601 (Тинькофф). Получатель – мама Леи Анжелина Артуровна Ахметьянова.