Знаменитый урбанист прокомментировал планы властей Башкирии по преображению Уфы

На фото: проект реконструкции парка «Кашкадан» в Уфе. Фото: пресс-служба главы Башкирии

22 февраля глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях поделился масштабными планами по благоустройству парков, скверов и других общественных пространств в Уфе. Предполагается, что к 450-летнему юбилею башкирской столицы, который будут праздновать в 2024 году, город преобразится и станет новым туристическим центром на карте России.

Руководитель региона заявил, что в 2022 году в Уфе завершится масштабная реконструкция парка «Кашкадан», а также начнется благоустройство парка Нефтехимиков и Центрального парка в Деме. По словам Хабирова, чиновники и коммунальщики уже приступили к подготовке работ, которые начнутся, как только сойдет снег.

Грандиозные планы властей по преображению Уфы в беседе с «КП-Уфа» прокомментировал директор лаборатории «Центр урбанистики» при МГУ имени Ломоносова Сергей Капков. По словам знаменитого урбаниста, развитие именно парковых систем и поселений в Башкирии – один из этапов формирования комфортной среды и туристической привлекательности.

- И самое главное — это условия для развития местных жителей. Сейчас реконструируются многие парки региона - только в Уфе одновременно благоустраивают пять парков. В течение последних двух лет республика является лидером по количеству выигранных грантов и федеральных средств в рамках Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений, - отмечает Сергей Капков. - Мне, как человеку, у которого есть опыт развития городской среды Москвы, всегда приятно и интересно наблюдать за тем, что столичные практики начинают появляться и в регионах.

Сергей Капков отдельно отметил несколько удачных проектов благоустройства общественных пространств. В частности, хорошими примерами развития комфортной городской среды урбанист назвал уфимский парк Первомайский и парк «Поющие родники» в Белебее.

- Не могу не упомянуть еще один знаковый проект - геопарк Торатау. Мы создали эту уникальную природную территорию со всей инфраструктурой, которая всего за три года стала одним из главных туристических мест Башкортостана. Уверен, что работающая в настоящий момент комиссия Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО по достоинству оценит масштабный проект, который уже стал символом региона, - подчеркнул Сергей Капков.

Отметил директор «Центра урбанистики» и проект создания пешеходного пространства на улице Октябрьской революции в Уфе. На данный момент идет госэкспертиза этого проекта и совсем скоро начнется его реализация.

- Очень надеюсь, что при реализации будут использованы все лучшие практики, которые республика наработала при благоустройстве общественных пространств за последние годы. А сама улица станет подарком Уфе в канун 450-летия города. Я убежден, что развитие потенциала региона невозможно без создания новых символов Башкирии, которыми уже сейчас стали и будут становится обновленные парки в Уфе, геопарк Торатау и улица Октябрьской революции, - подытожил Сергей Капков.