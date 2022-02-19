В Уфе засняли на видео драку ритуальщиков прямо перед могилой на Южном кладбище. Из-за чего все произошло

После потасовки на кладбище представитель администрации (на фото слева) угодил в нейрохирургическое отделение. Фото: скриншот видео

Утром 18 февраля на закрытом уфимском кладбище «Южное» произошла потасовка между руководительницей частной ритуальной фирмы Ксенией Богословской и сотрудником районной администрации и по совместительству заведующим этого погоста. Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе городской администрации, в результате мужчина с травмами «попал в нейрохирургическое отделение». Происходящее сняли на видео, ролик моментально разлетелся по соцсетям и мессенджерам.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Мы связались с Ксенией Богословской и выяснили, с чего началась конфликтная ситуация, а также узнали, что участники потасовки написали заявления в полицию друг на друга.

- Я прихожусь давней родственницей бабуле, похороны которой мы организовывали в этот день. Чуть раньше, в четверг, 17 февраля, я пришла на прием в Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы и подала заявление на выделение места под захоронение. Там мне заявили, что ответят письменно в течение одного рабочего дня. Еще и подчеркнули, что ответ я должна буду получить до обеда завтрашнего дня. Я пыталась объяснить сотрудникам администрации, что это не свадьба, а мусульманские похороны. Но меня просто проигнорировали, - рассказала в беседе в беседе с «КП-Уфа» Ксения Богословская.

По ее словам, на следующий день они вместе со своими сотрудниками стали копать могилу, не дожидаясь ответа от администрации. Последней волей усопшей было упокоиться именно на «Южном», родные хотели соблюсти все обычаи и провести погребение до дневного намаза. Поэтому времени дожидаться, когда бюрократия сделает полный круг у них уже не было.

ОТКРЫТЫЙ КОНФЛИКТ

- В итоге, наши ребята начали копать могилу, точно в ряд как они идут. Внезапно приезжает заведующий «Южным», он же член административной комиссии. И требует все прекратить. Слово за слово и у нас началась потасовка. Я очень удивилась, когда узнала от вас, что он попал в хирургию. Я же можно сказать метр с кепкой, - говорит Ксения Богословская.

В тот день похороны пожилой женщины хоть и задержались, но все-таки состоялись. Участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию, а дело скоро рассмотрит еще и административная комиссия.

- После этого случая я сразу же стала звонить куда только могла. В полицию, в мэрию, даже на какую-то «горячую линию Хабирова». Я не против решать такие вопросы цивилизованно, но такая ситуация – полный бред! Уж не знаю, звонок куда мне помог, но со мной связались и пригласили на заседание комиссии, - вспоминает женщина.

По словам Ксении Богословской, точно такая же ситуация, как под копирку, произошла еще и 2 февраля этого года. Правда, в тот раз драка произошла уже с заведующей кладбищем «Северное».

ПОЗИЦИЯ МЭРИИ

В пресс-службе уфимской мэрии «КП-Уфа» рассказали свою версию произошедшего. По данным горадминистрации, Ксения Богословская участвовала в нападении «группой лиц» на заведующего «Южным» 18 февраля, а 2-го на заведующую «Северным».

- По информации уполномоченного органа Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы, на предоставление места под новое захоронение на кладбище «Южное» 17 и 18 февраля Богословской не предоставлялось, - подчеркнули в уфимской мэрии.

Данное утверждение, по всей видимости, относится к видеоролику, который Ксения Богословская разместила на своих страницах в социальных сетях. Там на камеру ей отвечает представитель УКХ Уфы и рассказывает, что ответ на свое заявление она получит не раньше обеда следующего дня.

В мэрии также заявили, что в произошедших конфликтах теперь будут разбираться стражи порядка.

- По фактам нападений 2 и 18 февраля на должных лиц при исполнении материалы переданы в правоохранительные органы. В интересах следствия обстоятельства дела не подлежат разглашению. Нападавшие же, не получив никаких телесных повреждений, распространяют информацию с версией, обратной произошедшему. Поэтому до расследования правоохранительными органами и решения суда любые измышления и суждения не уместны. Желаем пострадавшему на службе, который был избит лишь за устное предупреждение о нарушении КОАП, скорейшего выздоровления, - подытожили в администрации Уфы.