«Саша, 9 лет. Честный и старательный!»: третьеклашка из Уфы зарабатывает на смартфон, помогая соседям по дому

На первый заработок Сашу вдохновила подаренная на день рождения книга. Фото: Ригина Рудзит

Необычный «бизнес» организовал девятилетний Александр Рудзит из Уфы. Пока его сверстники гоняют мяч во дворе и играют в компьютерные игры, мальчик не теряет времени зря. Вместе с мамой он расклеил объявления и теперь зарабатывает тем, что помогает соседям выполнять несложную работу. Сходить вынести мусор, купить продукты по списку, выгулять собаку – всего за 10-30 рублей. Между прочим, Саше уже удалось исполнить свою месту и накопить на велосипед, о котором давно мечтал, а сейчас он копит на новый современный смартфон.

Саша давно мечтал о велосипеде, и, наконец, мечта сбылась. Фото: Ригина Рудзит

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С КНИГИ, ПОДАРЕННОЙ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

День у третьеклассника Саши расписан буквально по минутам. Помимо учебы мальчик активно занимается спортом и ходит в бассейн, а также занимает призовые места на соревнованиях по карате. В сентябре Саше исполнилось 9 лет, и на день рождения мама подарила ему увлекательную книгу американского автора Шефера Бодо «Пес по имени Мани».

- Эту книгу рекомендуют к прочтению многие детские психологи. Это своеобразный первый учебник финансовой грамотности, который учит ребенка обращению с деньгами. После прочтения сын подошел ко мне и сказал, что тоже хочет помогать людям и зарабатывать на этом деньги, - рассказывает мама Саши Ригина. – Мы с семьей с пониманием отнеслись к идее сына и решили ему помочь. У нас в доме живет много мамочек с маленькими детьми и пожилых людей, которым нужна небольшая помощь по хозяйству. Я написала объявление в общедомовой чат: мол, мой девятилетний сын решил заработать свои первые деньги и готов предоставить свои услуги. К счастью, соседи восприняли идею на ура, и вскоре у Саши появились первые заказы. Первой к нам обратилась мамочка с маленькими детьми и попросила вынести мусор, потому что с малышом на руках не всегда успевает это сделать вовремя.

То самое объявление, которое сделало Сашу знаменитым. Фото: Ригина Рудзит

Расценки у юного помощника весьма демократичные. Вынести мусор – 10 рублей, купить продукты по списку – от 20 до 50 рублей. При этом Саша очень ответственно относится к своему делу и обязательно уточняет перед походом в магазин: какой жирности купить творог, какой марки выбрать молоко. Обязательно проверит и срок годности продуктов, ведь подводить клиентов нельзя.

- Первые успехи вдохновили сына, и мы решили расширяться. У нас по соседству стоит еще один многоэтажный дом, и Саша вместе с дедушкой распечатали объявления и расклеили их в подъезде. Кроме выноса мусора и походов в магазин сын решил подрабатывать, еще выгуливая собак маленьких пород. Он очень самостоятельный, и поэтому всегда просит нас стоять возле лифта, чтобы соседи видели, какой он взрослый и справляется сам, без помощи родителей, - улыбается Ригина.

ДОБАВИЛ 1,5 ТЫСЯЧИ НА НОВЕНЬКИЙ ВЕЛОСИПЕД

Исполнительность и трудолюбие мальчика не оставили никого из соседей равнодушным. Уже вскоре Сашу удалось исполнить давнюю мечту и купить новый велосипед. Конечно, большую часть денег пришлось добавить из подаренных на день рождения, но почти 1,5 тысячи рублей мальчик добавил из своих заработанных.

Родители всячески поддерживают в сыне стремление к самостоятельности. Фото: Ригина Рудзит

- Конечно, спасибо соседям, которые, чтобы подбодрить и поощрить сына, оставляют ему небольшие «чаевые» за работу. Например, отправят в магазин, а сдачу разрешат оставить себе, или вместо 50 рублей дадут 100. Сейчас Саша копит на новенький смартфон, а мы просто поддерживаем в нем это стремление к самостоятельности, - признается мама школьника.

На днях о Саше написали в уфимских СМИ, и в одночасье он стал настоящей звездой. Как признается сам мальчик, он немного удивлен и смущен свалившейся на него славой. Зато в школе он теперь пользуется огромной популярностью у одноклассников. - Теперь к сыну постоянно подходят одноклассники и другие ребята и просят у него совет – как бы им тоже начать зарабатывать самостоятельно. И нам, конечно, очень приятно, что наш сын уже в 9 лет стал для кого-то настоящим примером, - признается Ригина Рудзит.