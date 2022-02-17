По три тысячи за час! Чему уфимских детей учат репетиторы и почему подготовить ребенка к ЕГЭ 2022 так дорого

Репетитор должен не только объяснить, но и увлечь своей темой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях Минобр Башкирии озвучил, сколько выпускников в этом году будут сдавать ЕГЭ, а также какие предметы пользуются наибольшим спросом у одиннадцатиклассников. Испытание государственными экзаменами в 2022 году предстоит 17545 ученикам. При этом самым популярным предметом, который выбрали выпускники для ЕГЭ, оказалось обществознание - его в этом году будут сдавать 37,3% выпускников. В тройке лидеров также информатика и ИКТ – 23% и биология – 20,3%. По-прежнему популярностью у выпускников пользуются физика – 19,7%, химия – 17,9% и история – 12,3%. Также в Минобре напомнили, что необходимыми для получения аттестата о среднем общем образования являются экзамены по русскому языку и математике, при этом математику ученики могут выбрать базового или профильного уровня.

Подготовка к ЕГЭ – задача не из простых, поэтому многие родители уже заранее подыскивают опытных репетиторов для своих чад. Ситуация осложняется тем, что из-за пандемии ковида многие репетиторы теперь работают только в дистанционном режиме, и на очные занятия выезжать отказываются. «Комсомолка» изучила рынок предложений репетиров и выяснила, сколько уфимцам придется выложить за подготовку к экзаменам в этом году.

ЗАНЯТИЯ С НОСИТЕЛЕМ ЯЗЫКА - ДОРОЖЕ

Одной из самых популярных площадок по подбору репетиров в Уфе является сервис «Ваш репетитор». Поднатаскать ребят перед экзаменами тут готовы и учителя с многолетним стажем, и кандидаты наук, и простые студенты, желающие подзаработать. Ценники зависят напрямую от опыта, стажа репетиторства и амбиций самого преподавателя.

Больше всего предложений на сервисе от репетиторов по английскому языку. Стоимость часового занятия, в среднем, 800-1000 рублей. Услуги маститых преподавателей стоят дороже: например, за 3000 рублей в час с вашим школьником будет заниматься вузовский преподаватель с опытом репетиторства 21 год. Внушительный ценник педагог объясняет эффективностью программы, после которой на экзамене ученики получают максимально высокие баллы. Есть даже возможность позаниматься непосредственно с носителем языка. Например, преподаватель языковых курсов из Кении с удовольствием проведет занятие как в очном, так и в онлайн-формате за 1000 рублей. Если финансы ограничены, можно обратиться за помощью к студентам-старшекурсникам с ценником за часовое занятие всего 350 рублей.

Многие репетиторы полностью перешли в дистанционный режим работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРОФЕССОР НАУК ИЛИ СТУДЕНТ-ПЯТИКУРСНИК?

Позаниматься по самому популярному у выпускников предмету обществознанию готовы 243 репетитора. Например, доктор философских наук, профессор кафедры философии не только подготовит к ЕГЭ по обществознанию и истории, но «раскроет творческий потенциал школьника по авторской методике», разовьет мышление и научит ораторскому искусству. Стоимость часового занятия – 2500 рублей. Репетитор по обществознанию и истории, отличник образования Башкирии и победитель конкурса лучших учителей России готова позаниматься на дому с учеником за 1000 рублей в час. А студент-пятикурсник с дипломом бакалавра историка и внушительным списком побед на профильных олимпиадах подготовит к ЕГЭ по истории и обществознанию всего за 350 рублей по «дистанционке» и за 400 рублей при личной встрече, при этом сам приедет к вам домой в любую точку города.

ЕГЭ по математике остается обязательным предметом, при этом ученик может выбрать базовый или профильный уровень. В среднем, за час занятий по математике уфимские репетиторы берут около 800-1000 рублей – в зависимости, на какой балл рассчитывает ученик. Например, если ваша цель – престижный университет, то подготовить ученика возьмется аспирант УГНТУ, победитель всероссийских олимпиад по физике и математике с десятками восторженных отзывов. Стоимость одного занятия у гуру математических наук – 2500 рублей. Кандидат физико-математических наук, ассистент кафедры прикладной математики и информатики с 16-летним опытом репетиторства откроет мир чисел перед вашим учеником за 1000 рублей в час. Аспирант УГАТУ всего за 1333 рублей в час обещает, что после занятий с ним выпускник может рассчитывать на бюджетное место не только в уфимских, но и в ведущих российских вузах. А вот студент-третьекурсник факультета прикладной математики обещает найти подход даже к самому неусидчивому ученику и подтянуть знания всего за 300 рублей.

Что касается таких предметов как физика, геометрия и химия, то ценник на репетиторов редко превышает 1000 рублей. Единственное, что если планируется выезд на дом, в стоимость занятия закладывается еще 200-300 рублей.

А ЧТО ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ?

Поднатореть в русском языке уфимским выпускникам в среднем обойдется 800-1000 рублей за занятие. Если вы рассчитываете на стобалльный результат, можно подключить «тяжелую артиллерию» и позаниматься с кандидатом филологических наук и доцентом кафедры русской литературы БашГУ. На занятиях ученика не только подготовят к ЕГЭ, но и научат литературному редактированию, написанию творческих работ (самых блестящих сочинений, например). Стоимость одного занятия – 2000 рублей, при этом педагог подчеркивает, что прогулов не потерпит, и вообще будет заниматься только с теми, кто реально нацелен на результат. Еще один кандидат филологических наук и преподаватель русского языка в вузе подготовит ученика к ЕГЭ всего за 500 рублей за часовое занятие, при этом заниматься можно как в очном, так и в дистанционном формате, стоимость от этого не изменится.

Другие предметы, судя по количеству предложенных анкет репетиторов, пользуются не таким высоким спросом. Многие предпочитают штудировать учебники и дополнительно заниматься по интернет-программам. Если все же подготовку к экзаменам вы решите доверить репетитору, то приготовьтесь выложить 500-800 рублей за занятие по литературе, 500 рублей – по биологии, 700 рублей – по географии, 900 рублей – по химии и 1200 – по информатике.

«РЕПЕТИТОРЫ – ЗЛО!»

Напомним, что ранее мы уже публиковали материал о современной системе образования, в котором наша собеседница - заслуженный учитель Башкирии, народный учитель РФ, педагог с 60-летним стажем Лиза Агадуллина рассказала, что ЕГЭ – это порочная система, которую нужно отменить. Детей не учат думать, размышлять, выстраивать логические цепочки. Они просто зазубривают материал – причем в строго определенном порядке, а при дополнительных вопросах не по теме, начинают «плыть». Да и повальная мода на репетиторов ни к чему хорошему не приведет.

Лиза Агадуллина считает, что ЕГЭ и репетиторы современным школьникам совершенно не нужны. Нужен - школьный учитель, который любит детей и свой предмет

- Родители же как считают: чем дороже репетитор, значит, он опытнее, лучше. Как-то провели опрос среди 11-классников: в одном классе только двое готовятся к экзаменам самостоятельно, остальные все ходят к репетиторам. Видимо, сейчас другим способом в вуз не поступить. Причем учат только те предметы, которые будут учитываться при поступлении, а по остальным полный пробел в знаниях, - сетует учитель.