Щи с коноплей и лавандовые профитроли. Где и чем трапезничают уфимские богачи

Сам Люсьен Оливье гордился бы такой вариацией легендарного салата. Фото: www.instagram.com/restoranshepka

Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для многих уфимских заведений общепита. Многие перешли на систему доставки на дом, а кто-то и вовсе закрылся, не потянув взлетевшую аренду и малое количество посетителей. Впрочем, для дорогих и пафосных ресторанов, где обедают бизнесмены и политики, кажется, ничего не изменилось. Любители изысканных деликатесов по-прежнему готовы выложить за обед баснословные суммы, на которые большинство уфимцев питаются неделями. «Комсомолка» изучила меню самых дорогих ресторанов и узнала, чем потчуют уфимских богачей.

«Rossinsky»

Ресторан «Rossinsky» расположился в самом центре Уфы в здании бывшей дворянской усадьбы Россинских. Интерьер стилизован под старинный дом аристократов: камин, кожаные кресла и огромные мягкие диваны, дизайнерские светильники и живые цветы. В центре зала – аквариум с живыми устрицами, крабами и другими морскими гадами, а также шкаф для сухого вызревания мяса для самых дорогих и сочных стейков.

Свежайшие устрицы для выловят прямо из аквариума в центре зала. Фото: www.instagram.com/rossinskyufa

Над меню потрудились именитые шеф-повара. На закуску гостям предложат татаки из оленя за 960 рублей, мясное ассорти из башкирских деликатесов за 1700 или вяленого гуся, за миниатюрную 50-граммовую порцию которого обойдется выложить 620 рублей. А как насчет оливье за 520 рублей, максимально приближенного к оригинальному рецепту? Вместо докторской колбасы тут раковые шейки. Любителям легкой и здоровой пищи повар приготовит салат с ростками подсолнуха, авокадо и томатами – всего за 870 рублей.

Список горячих блюд тоже звучит как гастрономическая поэма: филе черной трески с икорным соусом за 1200, стейк из премиальной говядины от 2900, пельмени из осетрины и манты с крабом – за 990 и 720 рублей. А может, конский язык с гратеном из сельдерея и сыром бри за 1360? Даже за обычное картофельное пюре на гарнир придется раскошелиться и выложить 290 рублей. Завершить ужин можете легким десертом – например, горгонзолой с грушей за 680 рублей или лавандовыми профитролями с малиной за 320. А уж если хотите сопроводить ужин бутылочкой вина, приготовьтесь заплатить от 3500 до 85000 (!) рублей.

«Русские сезоны»

Еще один ресторан премиум-класса в историческом центре Уфы «Русские сезоны» позиционирует себя как ресторан русской авторской кухни. Сюда заходят отужинать и обсудить за бокалом вина премьеру оперы или балета театралы, а бизнесмены назначают партнерам деловые встречи.

Интерьер поражает роскошью и строгой изысканностью. Фото: www.instagram.com/russianseasons.ufa

Роскошь тут чувствуется во всем: в сверкающих хрустальных люстрах, белоснежных накрахмаленных скатертях, безупречной осанке официантов и позициях меню. Начать ужин гостям предлагают с изысканных закусок: крудо из дальневосточного гребешка с шисо и ежевикой за 770 рублей, севиче из лосося с соком юдзу и авокадо за 630. Вместо порядком поднадоевших «Цезаря» и «Греческого» - салат из вяленой утки с личи, камабером и малиновым дрессингом за 670 и оливье из осетра с брусникой за 590 рублей. Куда же без традиционных русских блинов с красной икрой за 520 рублей! Пельмени тут предлагаются как привычные со сметаной, так и черные с судаком, красной икрой и соусом из белого вина за 510 рублей. А еще тут подают настоящие бургундские улитки - 700 рублей за порцию. На десерт – пирог из мацони с мороженым из пихты или медовик с мороженым из … белых грибов – всего за 390 рублей.

Блюдо выглядит как настоящее произведение искусства. Стоит столько же. Фото: www.instagram.com/russianseasons.ufa

«Del Mare»

Рыбный ресторан «Del Mare» предлагает своим гостям отведать шедевры средиземноморской и итальянской кухни. Здесь можно попробовать канадских лобстеров и камчатских крабов, морских ежей и другие редкие деликатесы, которые два раза в неделю доставляются на самолете из-за границы.

Морепродукты сюда доставляются из-за границы на самолете. Фото: www.instagram.com/delmareufa

На закуску гостей ожидает фуагра с кремом из свеклы и малиновым соусом за 970 рублей, икра – от щучьей до осетровой за 790 и 4900 соответственно, а также салат с камчатским крабом за 1550 и салат из рукколы с морским гребешком и апельсином за 1280. Знаменитый рыбный суп буйабез уже давно перестал быть «супом для бедняков» - в «Del Mare» его порция обойдется в 970 рублей. По ценнику его переплюнул только суп бузара из морепродуктов с вином за 1550. На горячее вам подадут морского черта (не пугайтесь, это всего лишь рыба) по-сицилийски за 2470 или филе камчатского краба со сливками за 2900 рублей. Сладкоежек на десерт ожидают меренговая «Анна Павлова» со свежими ягодами за 670 и конфеты ручной работы по 300 рублей за штучку.

«Щепка»

Ресторан авторской русской кухни «Щепка» открылся более 10 лет назад и до сих пор пользуется популярностью у зажиточных уфимцев. Необычный потолок из подвесных «щепок» и русская береза в центре зала так и манят сделать селфи и настраивают на нужную атмосферу.

Интерьер оправдывает название ресторана. Фото: www.instagram.com/restoranshepka

Главная ставка ресторана – на необычность блюд, отсюда и довольно высокий ценник. Голубцы за 790 рублей тут подадут не простые, а из северной креветки. А как вам щи суточные с семенами конопли за 370 или уха понтовая по старинному рецепту за 490 рублей? К последней, кстати, поднесут и рюмку ледяной водки. Закусить гостям предложат блинами с красной икрой и расстегаями с телятиной. На горячее подадут утиную грудку с томленой в красном вине грушей за 990, черные пельмени с семгой и зернистым творогом за 550, и говядину по-строгановски за 790 рублей. А во время десерта повар обещает каждого вернуть в детство, угостив настоящим «маминым тортом» за 350 рублей.

«Холодец»

Ресторан авторской кухни из дичи «Холодец» уже успел засветиться на фото у многих уфимских знаменитостей. Кроме свежей дичи вроде кабана, лося или косули, тут можно полакомиться деликатесами из северной рыбы и морепродуктов. Определенно вызывают аппетит такие позиции в меню как карпаччо из лося с миндалем за 480 рублей и строганина из муксуна за 820. На большую компанию подадут плато из дикого мяса (утка, лосятина, ростбиф из кабана и косули) за 1190.

Над украшением блюда повара заморачиваются особенно. Фото: www.instagram.com/holodec_ufa

Главное блюдо ресторана – авторские холодцы: из лосятины с можжевельником и розмарином, кабана с фенхелем и корнишонами и косули с тимьяном – все по 500 рублей. На горячее можно заказать бифштекс из косули за 900 или котлету из кабана за 690 рублей, или огромный сочный бургер из мяса дичи за 670 рублей. На гарнир к мясу подадут свежие овощи за 670 рублей. Не останутся голодными в мясном ресторане и любители рыбы: тут им предложат филе угря или фаланги краба от 820 рублей за 100 граммов. Завершить сытный ужин гостям предлагают грушевым пирогом или малиновым чизкейком стоимостью 400 рублей за небольшую порцию.