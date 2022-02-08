Нашли объявление о продаже заброшенного детского лагеря в Башкирии - что отдают за 7,7 млн рублей

Здания лагеря уже давно не используют по прямому назначению Фото: https://bazatut.ru/

В Башкирии продают заброшенный детский лагерь в Чишминском районе за 7,7 миллионов рублей.

10-15 лет назад в республике достаточно детских лагерей, рассчитанных на самых разных ребят. Какие-то еще со времен СССР находились прямо рядом с городами, а другие построили в отдалении от крупных населенных пунктов. К сожалению, спустя годы примеров советского наследия остается все меньше. Разумеется, в республике есть места летнего отдыха для детей. Но, как правило, это крупные комплексы, которые предназначены как для детей, так и для взрослых. Пора детских лагерей, привязанных к отдельным предприятиям, уже уходит.

ЛАГЕРЬ В ЧИШМИНСКОМ РАЙОНЕ

Недавно на популярном сайте с бесплатными объявлениями выложили на продажу детский лагерь, который располагался в селе Горный в Чишминском районе Башкирии. Территорию в 43 тысячи квадратных метров и 24 строения оценили в 7 728 000 рублей.

Новому владельцу лагерь готовы отдать за 7,7 млн. рублей Фото: https://bazatut.ru/

Ранее здесь находился детский лагерь «Орленок», который, судя по всему, был закреплен за ГУП «Имунопрепарат». Каждое лето в лагере устраивали смены и развлекали детей, но позже необходимость в содержании затратного объекта отпала.

Так лагерь выглядит на спутниковой карте Фото: google.com

Сам лагерь находится на окраине села, вдалеке от дорог. Территория обнесена забором и окружена лесом. Неподалеку протекает река Дема.

Сейчас лагерь находится в заброшенном состоянии Фото: https://bazatut.ru/

Судя по фотографиям, сейчас лагерь находится в заброшенном состоянии. Территория заросла травой, а пол в летних домиках уже начал проваливаться. Тем не менее, категория земель объекта подразумевает использование этой территории в качестве детского лагеря. Это значит, что при должном желании и финансировании открыть его можно открыть заново.