В Башкирии схватили серийного эксбициониста, державшего в страхе детей в парке

Большие неприятности грозят 38-летнему жителю Ишимбая, которого застукали за непристойным занятием. Мужчина, сидя на скамейке в парке, оголил свой половой орган прямо перед школьницами. Девочки засняли все происходящее на телефон и показали родителям, после чего те немедленно обратились в полицию. Сейчас против извращенца возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия», и теперь ему грозит реальный срок.

ДЕМОНСТРИРОВАЛ ОРГАН УЖЕ НЕ ВПЕРВЫЕ

Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» местная жительница Анастасия О., 38-летний Юрий С. (имя изменено – Ред.) прошлым летом уже демонстрировал свой половой орган маленьким детям, но тогда дело до разбирательств не дошло. Почувствовав свою безнаказанность, мужчина осмелел и снова решил заняться эксгибиционизмом.

- Все случилось несколько дней назад. Он сидел на скамейке, напротив сидели две девочки лет 11-12. И он просто расстегнул ширинку и начал все это делать на их глазах. Когда мимо проходили взрослые, он быстро все прикрывал, будто ничего не случилось. Девочки сначала растерялись, потом уже встали и пошли домой, где рассказали своим родителям. Говорить с этим извращенцем бесполезно, у него отец какая-то бывшая шишка, вот и прикрывает сыночка. А что будет дальше? Где гарантия, что он потом не утащит какого-нибудь ребенка за гаражи и не надругается там над ним? – возмущается женщина.

Больше всего местных жителей возмущает, что у мужчины есть жена и двое детей примерно того же возраста, что и школьницы, которым он демонстрировал свой орган.

- Значит, дома он примерный отец и муж, а выходит на улицу и показывает свою истинную натуру? Почему мы, отпуская своих дочерей на улицу, должны переживать за них? – удивляется Анастасия О.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, в этот раз извращенцу не удастся уйти от ответственности. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия». Если раньше он находился дома под подпиской о невыезде, то после случившегося его перевели в СИЗО, где он будет находиться до суда.

Информацию о странном мужчине подтвердили и в Следкоме Башкирии. Также сыщики подтвердили данные о возбуждении уголовного дела