Новый мост через Белую к ТЦ «МЕГА» и полное переосмысление Пугачева: как изменятся дороги Уфы в будущем

Ремонт старого моста через Белую в Уфе начнется в марте 2022 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На оперативном совещании в уфимской мэрии чиновники озвучили планы по ремонту и реконструкции автомобильных дорог в 2022 году и рассказали, какие еще объекты должны построить до 2024 года. В своем докладе и.о. начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Альфия Мулкаманова заявила, что на дорожные работы только в этом году планируют потратить 7,2 млрд рублей.

- В том числе, по ремонту 1,1 млрд рублей и по новому строительству – 6,1 млрд рублей. На южном въезде в город завершим реконструкцию транспортной развязки на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева и приступим к капитальному ремонту арочного моста в створе улицы Воровского 1956 года постройки (старый мост через Белую – Ред.), - пояснила Альфия Мулкаманова.

Схема движения на южном выезде из Уфы с 1 марта 2022 года

По словам чиновницы, в этом году продолжится строительство путепровода через железнодорожные пути в районе Зинино и Нагаево. Этот мост планируют сдать в июле 2023 года.

- В 2022 году также продолжим строительство улиц в жилых микрорайонах Это девять улиц в Кузнецовском затоне и улицы Мечтателей и Кусимова в Демском районе города общей протяженностью 2,1 километра и бульвара Давлеткильдеева в Глумилино общей протяженностью 451 метр, - подчеркнула Альфия Мулкаманова.

Также чиновница рассказала о планах по строительству «нового транспортного коридора», который в городской администрации окрестили не иначе как «дорога жизни».

- В конце 2021 года приступили к реконструкции улицы Рабкоров, от улицы Высотная до улицы Степана Кувыкина, рассчитанную на четыре полосы движения, протяженностью 752 метра. И уже в текущем году заключили контракт на строительство улицы Высотная, протяженностью 607 метров. Данные объекты финансируются в рамках Нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», - доложила и.о. начальника управления по строительству уфимской мэрии.

По данным городской администрации, еще в прошлом году был подготовлен проект реконструкции части улицы Айская – от Менделеева до проспекта Салавата Юлаева. На данный момент проект проходит госэкспертизу.

В Уфе продолжается строительство Восточного выезда с мостом и тоннелем

В этом году в Уфе начнется строительство четырех новых автомобильных дорог в микрорайоне «Яркий», в кварталах 3, 6 и 5. Общая протяженность новых дорог – 2,4 км. Кроме того, начнется строительство дорог на шести улицах в микрорайоне «Затон Восточный» общей протяженностью 4,1 км. Работы должны завершиться в 2024 году.

В этом году мэрия уже заключила контракт на строительство участка автомобильной дороги от проспекта Салавата Юлаева до въезда в тоннель Восточного выезда. Еще по одному контракту подрядчик снесет частный сектор между Комсомольской и «Салаваткой» - этот участок также станет частью Восточного выезда.

Что касается долгосрочных планов, то в мэрии Уфы рассказали о подготовке к строительству новых мостов и масштабной реконструкции улицы Пугачева, которую будут проводить в два этапа и должны завершить к 2024 году. Под капитальный ремонт подпадает также и улица генерала Рыленко, а на пересечении ее с Пугачева будет построен путепровод.

Согласно планам уфимской мэрии, в 2022 и 2023 годах специалисты подготовят проект строительства «южного обхода города Уфа». Он подразумевает строительство новой автомобильной дороги и моста через реку Белая в Кузнецовском затоне. Он соединит новый микрорайон и ТЦ «Мега».

- В рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы разработана проектная документация реконструкции улицы Октябрьской революции. Проектом предусмотрены два этапа: первый – реконструкция улицы, второй – благоустройство прилегающей территории. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу, - заявила Альфия Мулкаманова.