В Уфе открылась уникальная выставка российской художницы Евгении Васильевой «Бурзянская пчела»

Евгения Васильева признается, что интересуется темой башкирского меда уже много лет. Фото: Халит Сафин

Сегодня, 1 февраля, в Национальном музее Республики Башкортостан открылась уникальная выставка «Бурзянская пчела». Несложно догадаться, что центральный образом арт-проекта стала пчела, давно уже являющаяся культовым символом не только живописного Бурзянского района, но и гостеприимной и трудолюбивой Башкирии в целом.

В торжественном открытии выставки приняли участие супруга главы республики Каринэ Хабирова, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, министр культуры Башкирии Амина Шафикова и другие почетные гости и, конечно же, автор проекта - известная российская художница, Почетный член Российской академии художеств, кавалер ордена Почета России, член Творческого союза художников России Евгения Васильева (EVA).

На открытии выставки собралось много почетных гостей. Фото: Халит Сафин

БУРЗЯНСКАЯ ПЧЕЛА – КАК СИМВОЛ МИРА И ТРУДОЛЮБИЯ

Как признается сама Евгения Васильева, тема бурзянской пчелы ее привлекала очень давно. Именно в этом образе художница видит возможность раскрыть тему трудолюбия, красоты и разнообразия мира.

- Я восхищаюсь бурзянской пчелой и посвятила ей свои работы, чтобы показать людям, как важны даже самые, казалось бы, незаметные насекомые. Ведь все они влияют на нашу жизнь в целом. А высокая польза и отличные вкусовые качества бурзянского меда неоспоримы. У него особенный гармоничный вкус, ощущение многоцветья, объема. Если я смогла внести хоть немного радости в сегодняшнее непростое время – я очень счастлива и благодарна всем присутствующим, - рассказала автор выставки.

Бурзянская пчела давно стала символом трудолюбия и исполнительности. Фото: Халит Сафин

Арт-проект примечателен и тем, что гармонично объединяет в себе самые разные виды искусства – это и живопись, и графика, и фото, и даже скульптура. С первого взгляда словно попадаешь в другую реальность: и вот уже экспрессия красок – это многоцветье башкирских степей и лугов, а широкие и смелые, на первый взгляд даже хаотичные, мазки передают неповторимый вихреобразный «танец» пчелиных крыльев. Обилие синего и желтого цвета – это чистый воздух и яркое солнце. Вот таким светлым и благодатным видит наш башкирский край художница.

Арт-проект объединил в себе разные виды искусства. Фото: Халит Сафин

- Башкирия испокон веков вдохновляла творцов красотой своего края. Сегодняшняя выставка — это еще один пример вдохновения красотой башкирской природы. Эта выставка имеет для меня особое значение - она напоминает мне о детстве, а еще — это большой вклад в развитие бренда нашей республики, - поделилась своими впечатлениями от выставки министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

- Казалось бы, что такое пчела? Она такая маленькая, но ее можно увидеть. И с нее можно брать пример организованности. Бурзянская пчела отличается от всех остальных, а бурзянский мед ценится во всем мире. Даже ложка меда дает человеку огромную энергию. Ваши произведения, Евгения Николаевна, помогают нам познать этот мир, быть благодарными Богу, и всему, что есть в этом мире, - пофилософствовал Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

Выставка продлится до конца апреля. Фото: Халит Сафин

ИСКАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ – КОНЕЧНО ЖЕ, В БАШКИРИИ!

В знак благодарности и пожелания дальнейшей «крепкой дружбы с пчелами» представитель Башкирского научно-исследовательского Центра по пчеловодству и апитерапии Зухра Ишемгулова вручила автору проекта Евгении Васильевой символический подарок – маску пчеловода и дымарь. Также в рамках открытия выставки состоялась дегустация знаменитого бурзянского меда. Кульминацией торжественного события стало подписание автором арт-проекта Евгений Васильевой и директором Национального музея РБ соглашения о передачи 10 картин в фонд музея.

10 картин были переданы в Национальный музей Башкирии. Фото: Халит Сафин

Также Евгения Васильева пригласила всех художников России в Башкирию, чтобы вдохновиться ее красотой и найти новые темы и образы для своего творчества. Отметила художница и важность предстоящего 47 Международного конгресса пчеловодов APIMONDIA, который будет проводиться в Уфе.

- Я считаю, что принятое решение провести Международный конгресс APIMONDIA в Уфе - большой праздник для всей страны. Мы сможем отдать дань природе Башкирии, научным исследованиям в области пчеловодства, сельскому хозяйству, тем возможностям и особенностям, которые предоставляет республика для туризма, - подчеркнула Евгения Васильева.

Все гости выставки могли продегустировать знаменитый мед. Фото: Халит Сафин

Посетить выставку уфимцы и гости башкирской столицы смогут до конца апреля. Напомним, что проект реализуется при поддержке министерства культуры Башкирии, факультета искусств МГУ имени М. В. Ломоносова и научно-исследовательского музея Академии художеств в Санкт-Петербурге.