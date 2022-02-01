В Уфе больше чем на два года перекроют арочный мост через реку Белую

Конструкцию оперативно починили весной 2019 года Фото: Рустем АХУНОВ

В первый день весны 2022 года начнется ремонт арочного моста через реку Белую в Уфе – он продлится больше двух лет.

История с одним из главных проблемных проектов в истории уфимской инфраструктуры началась еще в 2004 году. Тогда специальная комиссия выяснила, что конструкция 1956 года постройки находится в «очень изношенном состоянии». Несмотря на такую оценку, мост продолжали эксплуатировать. Зимой 2018 года ситуация начала выходить из-под контроля. Рабочие выяснили, что под одной из опор моста разошелся шов. Из-за этого объект полностью перекрыли для движения транспорта. Весной 2019 года строители починили критические деформации, но запретили использовать мост в сильные морозы. Также сейчас по нему могут проезжать только легковые автомобили – грузовики и автобусы перенаправили на новый мост-вставку.

Председатель Горсовета Уфы Марат Васимов в минувшую пятницу анонсировал, что работы по полноценному ремонту моста начнутся уже 1 марта. Продлятся они до августа 2024 года.

- Но сейчас не время полумер. В очередной раз «подлатать», чтобы мост прослужил еще минимум три четверти века, не получится. Нужен немедленный капитальный ремонт, - объяснил Васимов.

Водителям не стоит ожидать серьезных изменений правил движения на въезде и выезде из Уфы. Новый мост-вставка будет работать в прежнем режиме – исключительно на выезд из города. Въехать в Уфу можно будет только через мост 1991 года постройки, а иногда на нем будет работать реверсивный светофор.

- Наверное, сначала будет непривычно, но мы справимся. До строительства нового моста-вставки у нас действовало по 4 полосы в обе стороны, теперь будет по 5. Так что, в любом случае полегче. Задача у строителей - управиться к августу 2024 года, - написал Васимов.