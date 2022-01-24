Поставка была еще в прошлом году: в Башкирии почти закончилась популярная вакцина от коронавируса

Житель Уфы рассказал, как попытка пройти ревакцинацию от коронавируса с треском провалилась Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На днях в редакцию «КП-Уфа» обратился житель башкирской столицы Вячеслав, который рассказал о провальной попытке пройти ревакцинацию с помощью вакцины «Спутник Лайт». В минувшую субботу они вместе с супругой отправились в поликлинику и на самом пороге процедурного кабинета выяснили, что именно этой вакцины в наличии нет.

Вооружившись мобильным телефоном, молодая семейная пара попыталась выяснить, где ее можно «достать», но результат, мягко говоря, оказался отрицательным. Действительно ли «Лайт» в Уфе закончился и что делать желающим пройти курс ревакцинации, разбиралась «Комсомолка».

ЗАПАСЫ НА ИСХОДЕ

Осенью прошлого года башкирские министры и чиновники рангом пониже устроили в соцсетях флешмоб по ревакцинации. Они стали массово выкладывать фотографии из процедурных кабинетов, призывая всех пройти ревакцинацию и рекомендовали для этого именно «Спутник Лайт». Тот же министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, призывал уже привитых жителей республики использовать именно этот вариант однокомпонентной вакцины.

Ревакцинироваться с помощью «Спутник Лайт» призывал в свое время и министр здравоохранения Башкирии

С тех пор прошло чуть меньше полугода, но ситуация не изменилась. По-прежнему известные политики и управленцы предлагают жителям Башкирии ревакцинироваться и утверждают, что лучше всего для этого подходит «Спутник Лайт». Однако, как оказалось, его запасы в поликлиниках практически истощены.

- В субботу пришли в нашу поликлинику по месту жительства и увидели объявление, что «Лайта» нет. Мы оба с людьми работаем, хотим с супругой защитить себя и своих близких. Повторную вакцинацию двухкомпонентным «Спутником» тоже делать будем, когда время придет. Но сейчас, надо признать, попытка была провальная, - рассказал Вячеслав в беседе с «КП-Уфа».

По его словам, в регистратуре им предложили обзвонить ближайшие поликлиники и самостоятельно выяснить, где есть именно та вакцина, которая им нужна.

В уфимской поликлинике №50 можно увидеть такое объявление

- Дозвонился в несколько поликлиник нашего района, так там сказали, что нет «Лайта». Узнали, что есть в Сипайлово, но там надо заранее записываться. В итоге, решили в ситуационный антиковидный центр позвонить. Вот там и сказали, что последняя поставка была в ноябре прошлого года и запасы почти закончились, - говорит Вячеслав.

С вопросом о том, куда же делась вакцина «Спутник Лайт» из поликлиник Уфы мы обратились в Минздрав Башкирии.

- Действительно, поставка «Спутник Лайт» была в прошлом году еще, сейчас в республике она практически закончилась, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Кроме того, в Минздраве Башкирии на данный момент не обладают информацией о том, когда эта вакцина вновь придет в республику. Дело в том, что распределением всех видов вакцин от коронавируса занимается федеральный центр, в регионах ее лишь принимают по факту и распределяют по городам и районам. Соответственно, когда ожидать новой поставки «Спутник Лайт» в пресс-службе министерства нам ответить не смогли.

ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК

Помимо обзвона поликлиник и обращения в ситуационный антиковидный центр есть и другой способ узнать, где же есть «Спутник Лайт» в Уфе. Как отметил уфимец Вячеслав, именно на «горячей линии» ему посоветовали использовать «цифрового помощника», разработанного специально для популярного мессенджера Телеграм. Простой в использовании чат-бот якобы точно подскажет, в каких поликлиниках есть нужная вакцина. Но все оказалось не так просто.

В отдельно взятой поликлинике ажиотажа не наблюдалось - в коридорах пусто, на крыльце народ не толпится

- Написал я в этот чат-бот, он не сложный в обращении. Выбрал нужную мне вакцину, выбрал свой район и получил список всех пунктов вакцинации, где есть «Лайт». Решил все-таки позвонить и уточнить. Оказалось, что данные у этого цифрового помощника устаревшие – ни в одной из поликлиник из списка «Лайта» не оказалось. Время только потратил, - подчеркнул собеседник «КП-Уфа».

Так что же не так с данными, которые предоставляет пользователям чат-бот? Как пояснили в Минздраве Башкирии, это связано с тем, что информация обновляется один раз в день.

- Данные по остаткам вакцин медицинские организации направляют ежедневно в конце рабочего дня, утром следующего обновляется информация в чат-боте. То есть она с актуальностью на вчерашний вечер, обновление происходит раз в день. Поэтому если человек пришел уже после обеда, какая-то из вакцин действительно может быть израсходована, - рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе министерства здравоохранения.

Так выглядит чат-бот по вакцинации в мессенджере

ЧТО ДЕЛАТЬ

Ну и последний вопрос, который возник из всей этой истории с попыткой ревакцинироваться: что делать, если препарата «Спутник Лайт» нигде нет? В Минздраве Башкирии отмечают, что для ревакцинации на данный момент одобрены все виды зарегистрированной в России вакцины. Поэтому желающим «поддержать иммунный ответ» к COVID-19 можно получить прививку любым из них.