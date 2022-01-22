Победила рак, а тут такое: у 11-летней девочки из Башкирии выявили редкое и опасное заболевание

Фото: БФ "Потерь нет"

Зульфие Азаматовой из села Иглино всего 11 лет. За спиной у маленькой и хрупкой девочки – операция и тяжелое лечение после обнаруженного рака щитовидной железы. Тогда Зульфия справилась с болезнью, и когда казалось, что уже все позади, у ребенка выявили апластическую анемию – редкое и опасное заболевание костного мозга. Чтобы поправиться девочке нужно принимать дорогостоящее лекарство. И волонтеры благотворительного фонда «Потерь нет» пришли к Зульфие на помощь.

«КАЗАЛОСЬ, ВСЕ СТРАШНОЕ ПОЗАДИ…»

В семье Зульфию называют «Перышко» - такая же легкая и нежная. Давняя мечта малышки – танцевать, но сначала пришлось помогать маме ухаживать за младшей сестренкой, а потом девочка серьезно заболела.

В августе 2020 у Зульфии выявили рак щитовидной железы. Девочка стойко вынесла операцию и сопроводительную терапию. Казалось, все страшное позади и можно выдохнуть, но вскоре выяснилось, что костный мозг ребенка практически не может самостоятельно вырабатывать ни лейкоциты, ни тромбоциты, ни эритроциты. И снова начались бесконечные больничные будни.

- Каждую неделю Зульфия приезжает в РДКБ на переливание крови и тромбоцитов. И принимает препарат «Элтромбопаг» для стимуляции работы костного мозга. На данный момент препарата нет в больнице и не сформирован бюджет на год. Поэтому семья вынуждена обращаться за помощью в фонд, - рассказали волонтеры БФ «Потерь нет».

Стоимость двух упаковок препарата – более 237 тысяч рублей. Таких больших денег у многодетной семьи, где мама не работает, а ухаживает за дочерью, а отец работает на вахте, попросту нет. И даже если родители Зульфии продадут автомобиль, денег на лечение совсем не хватит.

Сама же Зульфия старается не унывать – она мечтает поскорее выздороветь, а когда повзрослеет – то обязательно будет работать в банке. Если вы хотите помочь малышке в исполнении ее главной мечты – стать обычным здоровым ребенком, вы можете сделать посильный вклад. На сайте фонда «Потерь нет» вы найдете не только все необходимые реквизиты, но и последние новости о состоянии девочки.