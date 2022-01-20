«Мы предупреждали директора!»: в Башкирии школьный автобус с детьми застрял посреди заснеженной дороги без связи

Из-за плохой дороги и сильного бурана школьники из Балтаево два часа просидели в застрявшем автобусе

Накануне в районе деревни Балтаево Туймазинского района Башкирии в снегу застрял автобус, который развозил по домам местных детей из школы, что в соседнем селе Карамалы-Губеево. Из-за сугробов, образовавшихся на грунтовой дороге, машина встала «на пузо» и не могла выехать. Ученики с 1 по 9 класс, всего около 20 человек, провели в снежном плену несколько часов. Голодные и замерзшие они смогли добраться домой уже затемно.

В СНЕЖНОМ ПЛЕНУ

Как оказалось, в тот день на очистку проселочной дороги между Карамалы-Губеево и Балтаево должна была выйти снегоуборочная техника, но почему-то этого не произошло. По словам местной жительницы Илюзы (имя изменено – Ред.), такая ситуация для балтаевцев вовсе не в новинку. В беседе с «КП-Уфа» она рассказала, с какими еще трудностями сталкиваются местные жители. Страшно подумать, но из-за ужасающего состояния единственной дороги, они периодически оказываются отрезаны от цивилизации.

- Вчера вечером в сугробах в начале деревни застряли люди, которые ехали на работу. Сельсовет прекрасно об этом знал, а родители школьников еще и в администрацию Туймазинского района позвонили. Мы боялись, что школьный автобус застрянет. Здесь у нас когда начальную школу закрывали и выдавали автобус, нам обещали, что дороги всегда будут чистить. Но что-то пошло не так, - говорит Илюза.

По ее словам, в тот день, когда школьный автобус встал «на пузо», родители балтаевских школьников подозревали, что такое может произойти. Они специально позвонили директору школы в Карамалы-Губеево и предупредили о буране и снежных заносах на дороге.

- Нам тогда пообещали, что детей перед отправкой домой накормят, но почему-то этого не сделали. Их быстро по автобусам рассадили и отправили домой, зная, что здесь дороги нет, и в сугробах уже несколько машин по пути застряли. В итоге, наш автобус застрял на два часа, - вспоминает жительница Балтаево.

Так выглядела дорога в Балтаево рано утром 20 января 2022 года

Еще утром Илюза поняла, что намечается сильный буран и по дороге проехать будет тяжело. Поэтому она и не стала отправлять двоих младших дочерей в школу.

- Во втором и четвертом классе девочки у меня учатся, их я не пустила. А старшая в шестом, она сама настояла, что в школу надо ехать. Вот и просидела в автобусе до вечера, - говорит Илюза.

После того, как история с застрявшим школьным автобусом просочилась в социальные сети, ее прокомментировали в администрации Туймазинского района Башкирии.

- По информации главы СП Карамалы-Губеевский сельсовет Магафура Хабибуллина, в связи с непогодой, обильным снегопадом и метелью данная дорога постоянно заметается. Работы по очистке дороги ведутся. Сегодня, после расчистки дороги от снега, проезд школьного автобуса был обеспечен, - заявили в районной администрации.

НЕ ПРОЕХАТЬ НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ

Сама деревня Балтаево находится в 45 километрах от города Туймазы и связана с федеральной трассой единственной грунтовой дорогой. Если ее не расчистить вовремя, машины могут застрять в снежном плену. А в деревне проживает много пенсионеров и есть дети с ограниченными возможностями здоровья. У самой Илюзы младший сын инвалид-колясочник и постоянно нуждается в уколах.

- Бывает, что ему нужна срочная медицинская помощь. У него случается отек и, если наша фельдшер у себя на месте, то она может быстро прийти к нам и ему сделать укол. А вот в тот день она также как и другие застряла в сугробе в начале деревни, - вспоминает Илюза.

Кроме того, что по пути из Балтаево в другие населенные пункты автомобилисты периодически оказываются в снежном плену из-за нечищеных дорог, там еще и мобильная связь работает плохо. Проще говоря, деревенские жители с трудом связываются с внешним миром и с большим трудом добираются даже до соседних деревень.

- Проблема с дорогой была всегда. Что весной, что осенью, что зимой. Весной дороги смывает. Потому, что дорог нет вообще, асфальта нет. Школьный автобус мотает из стороны в сторону постоянно, говорят дети. Потом водители ворчат, что заезжать не будут за детьми. А еще все службы жалуются, что к нам вечно не проехать, - жалуется местная жительница.