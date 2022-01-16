В Башкирии полиция проводит проверку по заявлению о смерти собаки после изнасилования

Погибшая собака по кличке Жуля // фото: Дарья Волощук

В башкирском городе Салавате у подъезда жилого дома 15 января была обнаружена собака с разрывом половых органов. Ветеринары оказались бессильны, и животное спустя несколько часов скончалось. Зоозащитники и горожанка, у которой собака находилась на передержке, заявили, что 3-летнюю Жулю (кличка собаки) изнасиловал местный житель. Он засветился на камере видеонаблюдение с ней на руках. Местная полиция проводит проверку по факту сообщения.

ТАКОЕ УЖЕ БЫЛО, НО СОБАКУ УДАЛОСЬ СПАСТИ

«КП-Уфа» поговорила Дарьей Волощук, у которой собака жила на передержке. По ее словам, у случившегося с Жулей кошмара есть предыстория: дело в том, что травмы, которые на этот раз привели к смерти, она уже получала, причем совсем недавно – в декабре прошлого года. Тогда животное удалось спасти.

Ранее Жуля уже получала повреждение половых органов // фото: Дарья Волощук

– 19 декабря девушка в подъезде [дома по улице Бочкарева, 4] обнаружила собаку с разорванными половыми органами. Она написала в группу [«ВКонтакте»] «Четыре лапы». Я смотрю этот пост и узнаю, что это наша собачка, которая во дворе живет. Я отвезла ее в ветеринарную клинику. Мы вообще не думали про насильственные действия – просто красное воспаленное место на половых органах. Я взяла ее к себе домой на передержку. Собака быстро поправилась. Стала веселая, совершенно изменилась. Она жила у меня дома, и мы вместе встретили Новый год. – говорит Дарья.

ЛАСКОВАЯ И ДОБРОДУШНАЯ ЖУЛЯ

Жуля – ласковая, добродушная и доверчиваю собака, которая идет абсолютно ко всем – стоит только подозвать. И это качество, как отмечает хозяйка, сыграло с животным злую шутку.

Жуля была ласковой и добродушной собакой // фото: Дарья Волощук

– Она очень часто в туалет просилась – я не могла с ней гулять по десять раз в день, и иногда она самостоятельно выходила. Потом я просто выходила на крыльцо и звала – она подходила, – рассказывала Дарья. – В 17:30 14 января она как обычно вышла погулять. Жду - ее все нет. На следующий день мы начинаем писать в соцсетях: «пропала собака, убежала, кто видел – обратите внимание». 15 января по какой-то роковой случайности на крыльце того же подъезда, что и раньше, ее находит та же самая девушка, что и в первый раз.

Собаку сразу же повезли в ветеринарную клинику. Дарья вспоминает, что Жуля будто находилась под действием каких-то препаратов: «была «ватной, не соображала, не могла встать на лапы и прийти в себя». Несмотря на усилия ветеринаров, в час ночи 16 января животное скончалось. После обнаружения Жули в критическом состоянии Дарья подала заявление в полицию. Когда она умерла, девушка сообщила об этом участковому – тот сразу же попросил привезти тело в УВД, чтобы впоследствии поместить его в холодильник, а затем провести следственные действия.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ МУЖЧИНА НА КАМЕРАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Волощук просмотрела записи с камер видеонаблюдения с домов, возле которых была найдена собака, и ее внимание привлек подозрительный мужчина. Он, как предполагается, живет в том же подъезде, из которого вышла раненая Жуля.

– По камерам наблюдения [запись от 14 января] видно, что к Жуле подошел человек. Сначала он шел в определенном направлении, потом, увидев ее, остановился, поговорил по телефону и пошел в ту сторону, куда она побежала. Затем, спустя 10 минут – в 17:42, – он на руках заносит ее в свой подъезд, – отметила Дарья. – Утром следующего дня, 15 января, он заходит к себе в подъезд. Проходит три минуты – открывается дверь. Мы его не видим, но видим, как на крыльцо выходит собака. Он зашел в подъезд – и тут же появилась собака.

Мужчина с Жулей на руках заходит в подъезд, откуда на следующий день собака вышла уже с травмами // скриншот с камеры видеонаблюдения

Записи были показаны полицейским, однако они, как подметила Дарья, отнеслись к ним «скептически: говорят, докажите, что это изнасилование человеком, почему вы так решили?». Девушка убеждена, что «таких разрывов кабель нанести не может – это механическое повреждение, совершенное человеком». Несмотря на скепсис, сотрудники правоохранительных органов все-таки опросили мужчину, которого заподозрили в изнасиловании собаки.

– К нему поехал участковый. Я не знаю, о чем они говорили. Полиция не разглашает эти сведения, но, получается, его допрашивали, – заключила Дарья.

ОФИЦИАЛЬНО

«КП-Уфа» в МВД Башкирии заявили лишь о том, что по заявлению об изнасиловании собаки проводится проверка. Подробности предварительного расследования не раскрываются.