Клык тигра, эротические свечи и алкогольные шары: какие ненужные подарки продают уфимцы после Нового года

Милые безделушки не всем придутся по нраву. Фото: Авито

Вот и новогодние праздники позади, и уфимцы массово начинают избавляться от ненужных подарков. Ну а что: не подошел тебе подарок, а обижать дарителя совсем не хочется. Лучше принять презент с улыбкой и благодарностью, а потом продать его и уже купить что-то на свой вкус. Вот и завалены интернет-площадками объявлениями о продаже сувенирного мыла, милых сердцу побрякушек, символов года в самых разных вариациях (от вышитого полотенца до самых настоящих тигриных клыков).

«Комсомолка» проглядела предложения на сайте бесплатных объявлений и выяснила, какие новогодние подарки оказались не в почете у уфимцев в этом году.

БОЛЬШЕ ТИГРОВ!

Один из самых популярных новогодних подарков (наравне с магнитиками и брелоками) является мыло в виде символа года. Не успели уфимцы избавиться от всех подаренных мыльных бычков, как уже их завалили самыми мылом ручной работы в виде тигров и тигрят на любой вкус и кошелек. На «Авито» купить новогоднее мыло можно от 40 до 120 рублей.

Мыло в форме символа года - не самый лучший подарок. Фото: Авито

Еще один весьма распространенный (но далеко нежеланный!) подарок на Новый год – это посуда соответствующей тематики. Тарелки, мисочки, солонки и перечницы и, конечно же, кружки с символом года, кухонные полотенца и прихватки – варианты перечислять можно бесконечно.

Как, например, вам это новогоднее блюдо из доломита, на которое так и хочется навалить с горкой оливье? Или вот эти очаровательные солонка и перечница в форме тигра? Станут ли они главным украшением вашей кухни? Между прочим, если верить объявлению, это один из лучших подарков в год Водяного тигра, но так уж и быть – за 250 рублей владелец готов уступить дорогой сердцу презент.

Ну куда же без солонок, перечниц и прочей новогодней утвари. Фото: Авито

Ну а как насчет амулетов? Вот, например, подвеска с настоящим клыкам тигра, просто обязана сделать своего нового владельца таким же грациозным и отважным, как сам тигр. Остается только надеяться, что при добыче клыка для амулета-сувенира ни одно животное не пострадало. Цена подвески – 2500 рублей.

Хочется верить. что при добыче клыка ни один тигр не пострадал. Фото: Авито

С ювелирными украшениями вообще бывает угодить сложно. Кому-то нравится серебро, кому-то золото. Кто-то в восторге от вычурных камней, кто-то поклонник минималистичного дизайна. Может, поэтому на продажу был выставлен кулон в виде тигра за почти 17 тысяч рублей? Серебро 925 пробы с позолотой и черным родием, эксклюзивный дизайн и техника исполнения. «Тигроша» обещает стать настоящим покровителем – главное, носить, не снимая.

Драгоценности, даже если они приносят удачу, надо дарить только. если хорошо знаешь вкус одаряемого. Фото: Авито

НОУ-ХАУ: АЛКОГОЛЬНЫЕ ШАРЫ

Любите выпить, но вредная жена не разрешает махнуть рюмочку даже на Новый год? Тогда алкогольные новогодние елочные шары – идеальный подарок для вас. Просто представьте, в елочные шары можно налить любой алкоголь и украсить ими елку, а потом, улучив момент, и продегустировать налитое. Ну или просто порадовать друзей или коллег необычным подарком. У нас только один вопрос: эти шары подарили заядлому трезвеннику или кого-то просто спалила жена? Иначе почему подарок оказался выставленным на продажу? Цена, кстати, вполне символическая: всего 600 рублей за 6 симпатичных «алкошариков».

Если замаскировать алкоголь в елочных шарах, никто и не догадается, что он там есть. Фото: Авито

ЭРОТИЧЕСКИЕ СВЕЧИ ДЛЯ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВЕЧЕРИНОК

Еще один весьма оригинальный подарок – новогодняя свеча в виде интимного мужского органа «для незабываемых праздников и вечеринок».

«Свеча отлично подойдет для девичника, вечеринки с друзьями и просто для романтического вечера. Идеальный вариант подарка любимой подруге или хорошему другу – посмеетесь от души. Можно просто использовать свечу в качестве статуэтки, которая добавит нотку интима и хорошего настроения в вашей комнате» - гласит объявление. И горит 6 часов, и запах приятный. Главное, ни при каких обстоятельствах не использовать свечу в качестве секс-игрушки!

МИЛЫЕ СЕРДЦУ БЕЗДЕЛУШКИ

Вообще, подарок, сделанный собственными руками, — это очень мило и приятно. Правда, не все могут оценить прелесть новогодних елочных игрушек из папье-маше, бумажных тигрят, выполненных в технике оригами, и прочих безделушек а-ля декупаж и др.

Ну а что, можно потом отдать на конкурс в детском саду. Фото: Авито

Смотрите, какая милая елочка, обшитая бисером. Напоминает поделку, который ребенок заботливо готовит родителям на Новый год. ну или сложно предположить, что кто-то решит подарить такую поделку своему начальству. Цена сувенира – 450 рублей.

А как вам такая милая новогодняя поделка? Между прочим, вполне может пригодиться в будущем – например, на конкурс поделок в детском саду или школе. Всего-то 300 рублей.

Также в числе «антифаворитов» у уфимцев оказался парфюм, наборы косметики и «мыльно-рыльных» принадлежностей из масс-маркетов, пряничные домики и конфетные наборы. Ну и, конечно, различные маскарадные костюмы и блестящие наряды для новогодних вечеринок.