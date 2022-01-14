А вы думали только УМПО? Чем славились военные заводы Уфы во время СССР и что там производят сейчас

Один из самых знаменитых заводов Уфы - УМПО. На фото: пилотажная группа «Русские Витязи»

До начала Великой Отечественной войны Уфа с населением в 250 тысяч человек считалась крупным транспортным узлом, связывающим западные и восточные районы страны с помощью железнодорожных магистралей, автомобильных дорог и речного транспорта. Но все же это был небольшой провинциальный городок, пусть и со своим колоритом. Все изменилось, когда из оккупированных врагом территорий в столицу БАССР эвакуировали множество крупных промышленных предприятий и научных учреждений.

Со временем город стал разрастаться, а советские власти, оценив выгодное положение Уфы, во второй половине XX века все чаще строить здесь военные заводы. Некоторые из них уже давно прекратили свое существование, а какие-то остались на плаву и смогли встроиться в новую модель экономики. «Комсомолка» вспоминает самые крупные и даже легендарные предприятия, повлиявшие на всю советскую военную промышленность.

ЦЕНТР АВИАЦИИ

Как известно, во время Великой Отечественной войны в Уфу из Рыбинска, Москвы и Ленинграда эвакуировали авиационные заводы, которые, присоединившись к уже существующему предприятию «Уфимский моторный завод», стали в последствии знаменитым УМПО. Как гласит история, это предприятие стало единственным в Башкирии, награжденным боевым Орденом Красного знамени, что приравняло трудовой подвиг его рабочих к боевым заслугам.

Уфимский моторостроительный завод знают едва ли не во всем мире. На фото: Этап конкурса «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), проходивший на площадке УМПО

Пожалуй, каждый уфимец знает, что именно производится на УМПО. Сегодня этот завод продолжает работать практически на полную мощность, а его инженеры могут похвастаться своими новейшими разработками в области авиастроения. Например, на предприятии планируют наладить серийное производство истребителей пятого поколения ПАК ФА (Су-57).

Еще один военный завод, который сейчас по тем или иным причинам переживает не лучшие времена – знаменитый 40-й (УППО). Вы удивитесь, но созданный еще в 1962 году военный завод выпускал и продолжает выпускать высокотехнологичное оборудование для самолетов, вертолетов и… космических кораблей!

На фото: продукция УППО - интегрированный бортовой комплекс вертолета Ми-38 ИБКО-38. Фото: www.kret.com

Да, это предприятие выпускало бортовые компьютеры для самолетов Су-27 и МиГ-29, системы автопилота для целого ряда военных вертолетов, в том числе, для легендарных КА-50 «Черная акула» и КА-52 «Аллигатор». А сегодня на УППО собирают бортовое оборудование для грузовых космических кораблей «Союз ТМА» и «Прогресс М».

В 1941 году в Уфу эвакуировали предприятие, получившее в дальнейшем название «Уфимское агрегатное производственное объединение» (УАПО). Его корпуса до сих пор располагаются в самом центре башкирской столицы, на улице Аксакова. Многие жители Советского Союза знали о нем, прежде всего, по знаменитой электрической бритве «Агидель», которую здесь собирали. Производились здесь и другие «гражданские» товары, такие как электроплиты, радиоприемники, автомобильные свечи зажигания, и даже детские игрушки «Дюймовочка». Одним из самых знаменитых товаров народного потребления, сходившего с конвейера предприятия, были водяные насосы «Агидель».

На фото: проходная завода УАПО, где производились легендарные электробритвы и насосы под названием «Агидель»

Тем не менее, основной вид продукции, которую выпускали на УАПО еще с 1940-х годов, имел военное назначение. В частности, на этом предприятии выпускали системы зажигания для первых реактивных двигателей. Чуть позднее завод подключился к производству электрооборудования для военной авиации. Генераторы, пульты управления, автопилоты и прочие агрегаты для истребителей и бомбардировщиков – все это выпускали параллельно с товарами народного потребления.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Благодаря тому, что в Уфе остались эвакуированные во время Великой Отечественной войны предприятия, столица БАССР очень быстро превратилась из небольшого провинциального города в настоящий индустриальный центр. Да чего там говорить, башкирская столица сыграла свою, уникальную роль в Холодной войне. Помимо военных заводов здесь развивалось нефтехимическое производство, где выпускали, в том числе авиационное топливо.

К слову, американские военные уже после завершения гонки вооружений говорили, что их баллистические ракеты были направлены, в том числе и на Уфу. Проверить это утверждение не представляется возможным, но количество уникальных предприятий военно-промышленного комплекса в городе говорит само за себя.

На фото: современный цех завода «Уфимкабель»

Однако не только авиационная и нефтехимическая промышленность была «фишкой» Уфы. Были раньше и есть сейчас заводы, выпускающие высокотехнологичную продукцию для армии и космоса.

Высокотехнологичные производства, так или иначе связанные с ВПК (военно-промышленный комплекс – Ред.), работали и работают в башкирской столице уже 80 и больше лет. Например, завод «Уфимкабель», который существует до сих пор, хотя производственные цеха были вынесены за пределы города. Ну кто может представить себе электронику без единого кабеля?

Почти в самом центре башкирской столицы продолжает работать еще один завод, который можно отнести к производству высоких технологий – «Гидравлика». Там еще с 1940-х годов производятся уникальные детали для авиационных двигателей, а также сходят с конвейера комплектующие для трубопроводов и даже фильтры для очистки авиационных масел!

Знаменитый завод «Гидравлика» работает уже более 80 лет

А в самом центре Уфы, на улице Зенцова, работает научно-производственное предприятие «Молния». Там с недавних пор разрабатывают и производят детали для фюзеляжей гражданских самолетов и преобразователи для систем электроснабжения летательных аппаратов. Проще говоря, организация является одной из составных частей комплекса авиационного строительства.

Не так давно в Уфе прекратил существование завод телефонной аппаратуры имени Кирова (БЭТО), который в свое время также производил уникальные аппараты как для армии, так и для гражданского населения. Теперь в одном из его корпусов расположены аудитории БашГУ, а другой в скором времени вовсе снесут. Но сам факт того, что в советское время в столице БАССР был такой завод, говорит о том, что город был едва ли не ведущим центром высокотехнологичного производства всего Советского Союза.

Многие жители нашей страны при упоминании словосочетания «авиационная промышленность» вспоминают закрытый когда-то город Ульяновск, где производили знаменитые транспортники Ан-124 «Руслан» и Ту-204. Но, как мы видим, столицей военного самолетостроения все-таки была Уфа.