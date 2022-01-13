В Уфе экс-полицейский месяцами терроризирует молодую соседку: в ход идут мат, угрозы и электрошокер

Конфликт начался с бытовой ссоры, а сейчас доходит до прямых угроз с применением шокера. 29-летняя Гульназ (имя изменено. – Ред.) признается: она уже не спит ночами спокойно, вздрагивает от каждого шороха, а ее четырехлетняя дочка все время плачет и боится возвращаться домой из садика. Тиран, который не дает маленькой семье нормально жить – сосед. Он уверен в своей безнаказанности, поскольку раньше работал в органах, и частенько кичится этим. При этом сам уже переходит всякие границы…

НЕВЫНОСИМЫЙ СОСЕД

В ноябре прошлого года Гульназ купила в ипотеку небольшую «двушку» в Иглино, поначалу радовалась: работа близко, до садика рукой подать, и стоит жилье недорого. Знала бы она, какую цену ей придется заплатить…

- Как-то я попросила соседа по лестничной площадке отодвинуть их ящик от моей квартиры, потому что дверь толком даже открыть нельзя было. Тот заявил, дескать, он тут устанавливает правила, но потом подобрел, мы с ним поговорили, и он ящик отодвинул, - рассказывает девушка. – Вечером того же дня я слышу, как жена кричит на него: «Ты зачем это сделал, ты прогнулся!». И все, началось… После этого чуть ли не каждую ночь этот Рамиль (имя изменено. – Ред.) стучит в мою дверь, пинает ее, кричит матом. Когда встречает меня в подъезде, всячески оскорбляет, плюет на одежду – и все это при ребенке! Несколько раз я не могла после работы попасть в квартиру – потому что он забил изолентой замочную скважину, только с помощью полиции удалось открыть замок. Не раз обесточивал мою квартиру, пока я была на работе.

Дальше ситуация стала усугубляться…

«ТЕБЯ ПОСАДЯТ ЗА НАРКОТИКИ!»

Гульназ с ребенком живут одни, мужчины в доме нет, а сама девушка сдачи дать не умеет – из интеллигентной семьи. Для собственной безопасности она была вынуждена установить камеру видеонаблюдения.

- Камера направлена на мою дверь. Кто знает, чего ждать от Рамиля и его жены, страшно, - признается Гульназ.

Оказалось, это было выгодное приобретение. В новогоднюю ночь на лестничной площадке Гульназ услышала подозрительный шорох - привыкла быть настороже. Выглянув, заметила, что камера прикрыта листочком. Бумагу она убрала, разумеется. И стала просматривать видео.

- Я увидела, что сосед подложил мне что-то за дверной косяк и быстренько юркнул к себе. Я вышла и палкой выковыряла пакетик с непонятным порошком, в это время Рамиль курил в подъезде. Он снова разорался, угрожал: «Ты здесь жить не будешь, у тебя «закладка» в двери», сядешь за наркоту, - рассказывает девушка. – Но пьяный, видимо, не заметил, что эту самую «закладку» я убрала.

А спустя некоторое время сосед вновь разбушевался.

- Пинал в дверь, стучался, а когда я открыла, начал кричать матом и светить фонариком в глаза. Так разошелся, что стал угрожать мне электрошокером (с обратной стороны фонарика), тыкал им в меня, я едва успевала отклоняться, - плачет, вспоминая, Гульназ.

По поводу порошка и нападения с электрошокером девушка обратилась в полицию. Днем полицейские приехали и изъяли пакетик с непонятным веществом.

А ЧТО ЖЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ?

Каждый раз, как сосед начинал вести себя агрессивно, Гульназ сразу звонила в полицию. Тут-то и выяснились некоторые подробности его биографии.

- Он и сам говорил, что бывший полицейский, но я особо ему не верила. А женщина-участковый, которая приходила по моим обращениям, подтвердила это. Выяснилось, что они знакомы и вроде бы работали раньше вместе – по крайней мере, я слышала, как он звал ее в гости на чай, - рассказывает Гульназ. – На мои жалобы женщина-полицейский никаких мер не предпринимала, говорила: «Да не обращайте на него внимания!». А в последний раз она и вовсе отказалась принимать заявление, сказала: «Ты уже писала заявление», но ведь нападения продолжались после этого. Неужели я должна терпеть?

А сам сосед оказался не промах: в ответ он строчит заявления на свою безобидную соседку и ее маму, которая приходит поддержать дочь. Якобы они бросались на него с ножом, «угрожают его жизни и здоровью». Казалось бы, смешно. На самом деле, нет.

- Та женщина в погонах, знакомая Рамиля, по его заявлениям начала активно опрашивать соседей, видимо, собирает компромат на меня и маму, - говорит Гульназ. – А ведь только и было, что мама пыталась достучаться до него, когда узнала от меня, как он нападал с шокером. Я вижу, что эта женщина-полицейский на его стороне, поскольку мой сосед - ее приятель. Такое отношение со стороны правоохранительных органов не только неприятно – это дико. Я ведь только на защиту полиции могу рассчитывать! Кстати, на мой вопрос про изъятый пакетик с веществом, полицейская сказала, что там была просто мука, дескать, решил подшутить, ничего страшного. А вот другая сотрудница МВД, которая изымала вещество, сказала мне, что экспертиза еще не готова.

«ДОЧЬ ПЛАЧЕТ: НЕ ХОЧУ ДОМОЙ»

Сколько бы раз ни вызывала полицию Гульназ, сосед словно не чувствует никакой кары.

- Только раз ему выписали штраф на 500 рублей, он сам об этом в три часа ночи орал под моей дверью. Мол, ничего ты мне не сделаешь – я бывший полицейский, - говорит Гульназ. – Но я все-таки верю, что справедливость восторжествует. Сейчас пишу обращения во все возможные инстанции. Представляете, у этих соседей в такой жуткой атмосфере живет пятилетняя девочка, которая наблюдает все эти пьянки, скандалы, слышит мат ежедневно. Так жалко ее! У меня ведь у самой маленький ребенок. Очень боюсь за психику дочки, она каждый день плачет, боится каждого шороха, а после садика домой не затащить: не хочу, говорит, и снова плачет. Сосед ведет себя просто неадекватно, и чего еще от него ждать – боюсь представить! Что делать?! У меня просто руки опускаются.

За комментариями мы обратились в МВД по РБ.