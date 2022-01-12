Село федерального значения: в Башкирии, возможно, появится первая деревня-музей

Проект вберет в себя и особенности многовековой опоры страны

Сельское хозяйство, кажется, вновь превращается в объект пристального внимания руководства страны. До 2030 года продлена федеральная научно-техническая программа развития села. «Подъемные» для врачей и учителей, возвращающихся в село, мощная программа газификации деревень, строительство дорог. Не менее важна и культурная составляющая.

В России есть несколько выставочных пространств, посвященных теме села. Один из наиболее известных – Учемский музейный комплекс в Ярославской области. Нечто подобное есть в Ленинградской области, в Сергиевом Посаде. Однако такого, чтоб вся деревня – и музей, нет. Зато в Германии есть русская деревня Александровка, которой сейчас находится под защитой ЮНЕСКО.

Писатель, литературовед, доктор филологии, профессор Раиф Амиров составил проект уникальной живой деревни-музея, где каждый дом вместе с жильцами будут являться частью большой действующей живой экспозиции.

- Такая деревня (а ей более 300 лет) вберет в себя и особенности многовековой опоры страны, и станет своеобразным толчком к сбережению от исчезновения тысяч сельских населенных пунктов в наши дни, - говорит Раиф Амиров. - Проект «Российская деревня-музей» с пониманием принят республиканской партией «Зеленых». Ее лидер, депутат Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан Руфина Шагапова убеждена, что комплексная реализация подобного проекта «Российская деревня-музей» позволит сосредоточиться на актуализации целого ряда задач, так или иначе напрямую выйдет на экологию земли, человека на ней, его сегодняшнего и будущего дня.

Проект представлен в качестве заявки на грант Президента России, и автор вместе с односельчанами надеется, что идея получит поддержку на высшем уровне.

УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В 140 КМ ОТ УФЫ

Деревня Начарово появилась на свет более 300 лет назад – в лесной глуши. Согласно документам, в начале XVIII века ее основали беглые татары Прикамья, которые спасались от «живодерских» налогов и насильственного обращения в христианство. Отсюда, по одной из версий, и название села: в переводе с персидского – «от безысходности».

Сегодня это вполне обжитая местность в Балтачевском районе Башкирии, типовая для всей республики. Хотя и здесь сказывается общероссийская тенденция – деревня медленно редеет. Раиф Амиров же вместе с сельчанами, убежден: процесс можно остановить, а деревню сделать популярной. Для этого и нужно превратить всю ее... в музей!

Профессор Раиф Амиров

БАЗА ЕСТЬ

– Сердце Начарово – дом 1900 года. Также здесь есть здания 1930-х годов, в конструкции которого соединились стили сибирско-алтайского и приуральского домостроения, несколько домов 20-30-х, 50-60х годов XX века – нежилые. А также жилые дома, построенные с учетом вековых традиций, на современной стройиндустрии – рассказывает Раиф Амиров. – Кроме того, здесь уже существуют Музей писателей и литераторов района, клуб, библиотека, типовое деревянное здание школы, мечеть и мемориал в честь участников Великой Отечественной и военных действий последующих лет.

Кстати, то самое старое здание, о котором говорит профессор, является негласной достопримечательностью села. Это дом самого известного начаровца – Магруфа Зайнагабдинова. Он одним из первых привнес в начале ХХ века заводские изделия труда на село, в годы гражданской войны спас деревню из-под обстрела (отдав за это один из своих амбаров с хлебом) помогал сельчанам в голодные годы.

– Этот дом, кстати, застрахованный одним из первых в Башкирии в 1913 году/ может стать органичной частью историко-культурного комплекса. Мы предлагаем на базе дома Магруф-бабая реализовать проект музея изделий труда, быта и творчества из дерева, – говорит профессор. – Вместе с тем наш проект не требует какого-то грандиозного строительства. Все уже есть: и здания, представляющие историческую и культурную ценность, и блага цивилизации: магазины, детская площадка, вода и газ.

БЫТЬ ЛИ МУЗЕЮ?

Что нужно сделать: заасфальтировать основные улицы, провести ряд экологических работ (очистка родников, обновление насаждений), провести реконструкцию кладбища, установить историко-этнографический комплекс у входа.

– В то время как все бьют в колокола об исчезновении деревни как феномена, показать республике и стране живую нормальную деревню-музей с ее глубокой историей, современных людей, живущих в благоустроенных домах, которые воспитывают здесь детей и разводят скот – будет иметь значение, и внутреннее, и даже международное, – говорит Раиф Амиров.

По его словам, проект одобрило научное сообщество республики, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, министр культуры Амина Шафикова. Остается добиться решения на высшем уровне. Появится ли такой уникальный проект в регионе – покажет время.