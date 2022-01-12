«Человек и его проблемы – на первом месте»: заместитель прокурора Башкирии – о защите прав и свобод граждан и борьбе с коррупцией

Руслан Абзалетдинов уверен: работа прокурора требует не только профессионализма, но и высоких моральных качеств

12 января 2022 года прокуратура России отмечает 300-летие своего существования. С момента учреждения этого государственного института его структура, функции и задачи несколько раз менялись, но именно прокуратура до сих пор остается важнейшим гарантом человеческих прав и свобод.

В преддверии знаменательной даты «Комсомолка» поговорила с заместителем прокурора Башкирии Русланом Абзалетдиновым и выяснила, как соблюдаются законы и пресекаются нарушения прав граждан в нашей республике.

ОТ СЛЕДОВАТЕЛЯ ДО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРОКУРОРА БАШКИРИИ

Почему вы выбрали именно службу в прокуратуре?

- Еще будучи студентом Института права при БашГУ, я неоднократно проходил практику в прокуратуре и каждый раз оказывался под большим впечатлением. Насмотревшись фильмов, где сыщики лихо раскручивают цепочку событий и с легкостью раскрывают даже самые запутанные преступления, я тоже мечтал о карьере следователя. После окончания университета в 2002 году я пришел на работу в прокуратуру Стерлибашевского района, затем работал следователем в Альшеевском районе, а еще через год – перешел в Белебеевскую межрайонную прокуратуру, где проработал следователем 3 года. Затем 2 года работал заместителем прокурора Иглинского района, а в 2007 году стал прокурором Баймакского района. В 2011 мне году предложили вернуться и возглавить прокуратуру Иглинского района, где я проработал вплоть до назначения заместителем прокурора Башкирии в августе прошлого года.

Прокуратура остается гарантом законных прав и свобод всех жителей Башкирии

Что самое сложное в вашей работе? Прокурор – должность или призвание?

- Самое сложное в работе прокурора – это ответственность, которая лежит на его плечах за принимаемые решения. Очень важно не поддаваться эмоциям, а действовать строго в рамках существующего законодательства. Конечно, прокурор – это не просто должность, профессия, но и призвание. Не каждый человек может быть юристом, и не каждый юрист может стать прокурором, так как наша работа требует не только высокой профессиональной подготовки и полной самоотдачи, но и безупречных моральных качеств, порядочности, честности, а также стрессоустойчивости.

Стальные нервы действительно необходимы, ведь каждый день к нам обращаются люди со своим горем, своими бедами. Часто приходится слышать несправедливые упреки в свой адрес, что мы не поддерживаем простых людей, но это не так. Каждый обратившийся к нам может быть уверен, что каждую проблему мы обязательно рассмотрим и сделаем все, чтобы ее разрешить. Важно понимать, что иногда сразу помочь не получается, так как часто приходится обращаться в суд, а этот процесс занимает довольно долгое время.

Какие основные задачи решает прокуратура?

- Во-первых, прокуратура осуществляет надзор над соблюдением Конституции и исполнением законов, действующих на территории страны, без исключения всеми органами власти, местного самоуправления, правоохранительными органами и самими гражданами. Отсюда же вытекает и вторая задача: защита прав и законных интересов граждан, организаций и самого государства от противоправных посягательств на них. Именно поэтому люди чаще всего и обращаются к нам за помощью. В свою очередь, я стараюсь и требую от своих подчиненных быть нужными людям и своевременно приходить к ним на помощь.

Ну и, в-третьих, прокуратура обеспечивает законность при расследовании уголовных дел, а также выступает в качестве государственного обвинения на судебных процессах. Мы отвечаем за законность и справедливость приговоров, инициируя при наличии оснований их пересмотр.

Карьера Руслана Абзалетдинова началась с должности простого следователя в Стерлибашевской прокуратуре

«ЖИТЕЛИ БАШКИРИИ ВИДЯТ В НАС ГАРАНТ СВОИХ ПРАВ И СВОБОД»

С какими проблемами и вопросами чаще всего обращаются в прокуратуру жители Башкирии?

- За 9 месяцев 2021 года в органы прокуратуры поступило более 120 тысяч обращений (в 2020 году их число составляло только 114 тысяч) от граждан. Это говорит о том, что люди стали доверять нам и видеть в прокуратуре гарант их прав и свобод. Чаще всего жители Башкирии жалуются на задержку и невыплату зарплаты, повышение тарифов ЖКХ, на некачественную медицинскую помощь и неполученные лекарства. Много нарушений выявляется в сфере обеспечения жилищных прав граждан: многодетные и малоимущие семьи, жильцы из расселенных или аварийных бараков, инвалиды не могут получить полагающееся им по закону жилье или получают, но непригодное для проживания и др. Для примера: только в Аскинском районе четверо сирот, двое инвалидов и семья с ребенком-инвалидом благодаря вмешательству прокуратуры получили ключи от благоустроенных квартир, а 91-летней вдове ветерана ВОВ из Илишевского района вручили долгожданный сертификат на улучшение жилищных условий номиналом 1 млн 800 тысяч рублей. Еще для одного ребенка с редким заболеванием после вмешательства прокуратуры было закуплено дорогостоящее лекарство, незарегистрированное в России. И таких примеров множество.

А с какими необычными жалобами вам приходилось сталкиваться?

- Например, жители Бурзянского района пожаловались, что их дети вынуждены ходить в школу с топорами, чтобы отбиваться от диких животных, поскольку не было школьных автобусов. Еще в одном районе разрушился старый мост через реку. Доставить продукты, вызвать скорую помощь, да просто перебраться на другой берег – все это было большой проблемой. После вмешательства прокуроров организована перевозка детей в школу, разрешена ситуация с транспортным сообщением через реку. Существует много проблем, которые нам кажутся необычными, а жители отдаленных районов сталкиваются с этим каждый день.

Но при этом каждый обратившийся может рассчитывать на то, что его проблема не останется без внимания?

- Безусловно, мы в обязательном порядке рассмотрим и проверим все обращения граждан, полученные как на личном приеме, так и в электронном виде. В случае выявления нарушения прав и свобод человека мы будем оперативно реагировать. Тем более, если речь идет об инцидентах, требующих незамедлительного вмешательства, – нарушение прав несовершеннолетних и инвалидов, невыплата зарплаты и др. За непростой период пандемии нам удалось добиться выплаты 11 тысячам работников почти 1,4 млрд долга по зарплате. Яркий пример – ситуация на Белорецком хлебокомбинате, где руководство вынудило уволиться «по собственному желанию» 97 работников, угрожая, что в противном случае они не дождутся зарплаты. После вмешательства прокуратуры все сотрудники были восстановлены на работе, а в их пользу была взыскана задолженность за период вынужденного прогула почти в 2 млн рублей.

Как часто публикации в СМИ и соцсетях становятся поводом для прокурорского реагирования?

- Прокуроры ежедневно осуществляют мониторинг СМИ и соцсетей. Если выявляются факты нарушения закона или свобод и прав наших граждан, мы проверяем информацию и оперативно принимаем меры реагирования.

Например, в мае в Уфе произошел неприятный инцидент: в подземном переходе на остановке «Башкирский государственный аграрный университет» женщина спускала инвалидную коляску с сыном, но из-за того, что пандус не соответствовал существующим нормативам, уфимка упала и получила травмы. После вмешательства прокуратуры и внесения в адрес главы городской администрации представления недостатки были оперативно устранены.

ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ!

Как повлияла пандемия коронавируса на преступность в Башкирии?

- В 2021 году в Башкирии было зарегистрировано около 49 тысяч преступлений, при этом рост преступности за год снизился на 5,5%. За 11 месяцев на 3,4% меньше произошло убийств с покушениями, на 16,2% - умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, на 79,5% - изнасилований, на 13,5% - разбойных нападений и на 15,5% - грабежей. Возможно, на снижение роста преступности повлиял тот факт, что люди стали больше заботиться о своем здоровье и меньше употреблять алкоголь. Отсюда и меньше убийств, грабежей и изнасилований.

При этом стоит отметить участившиеся случаи дистанционного мошенничества с банковскими картами, которых по сравнению с прошлым годом стало больше на 4,4% (всего за 2021 год – более 12 тысяч). Также активизировались фальшивомонетчики (+54,4% по сравнению с прошлым годом). Мы постоянно работаем с пенсионерами, со службами безопасности банка, выпускаем специальные памятки, в которых объясняем, как противостоять мошенникам.

А как обстоят дела с коррупцией в республике?

- На сегодняшний день борьба с коррупцией остается одним из основных направлений нашей работы. А возбужденные уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников напоминают, что в нашей республике нет неприкасаемых и перед законом все равны.

По статистике за 2021 год число коррупционных преступлений выросло на 5% - зарегистрировано более тысячи эпизодов. Поэтому мы активно работаем с правоохранительными органами над выявлением коррупционной преступности, в частности, фактов получения взяток и постоянно держим вопрос на контроле.

Ежегодно в органы прокуратуры поступает около 120 тысяч обращений, каждое из которых необходимо проверить и оперативно отреагировать

Какие самые громкие преступления удалось раскрыть и довести до суда в 2021 году?

- Из громких преступлений сразу же вспоминается расследованное в этом году уголовное дело в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива «Инвестсоцвклад», похитивших у почти тысяч своих вкладчиков денежные средства на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Дело уже передали в суд.

Широкий общественный резонанс вызвало зверское убийство в июле 2020 года в Кигинском районе ветерана ВОВ Ивана Николаевича Несмеянова, отметившего вековой юбилей. Совсем скоро суд решит судьбу двух мужчин, обвиняемых в убийстве ветерана.

Также нельзя не вспомнить уголовное дело в отношении коммерческого директора ПАО «ОДК-УМПО» Евстафьева, который в 2018 году организовал заказное убийство своего заместителя Яшина. Виновными в этом убийстве присяжные заседатели признали организатора и четырех его подельников. Все они получили наказание свыше 12 лет лишения свободы.

Какие приоритеты ставит перед собой прокуратура Башкирии в 2022 году?

- В первую очередь, это надзор за реализацией национальных проектов и правомерным использованием бюджетных средств, выделяемых на эти цели. Также особое внимание будет уделено защите прав участников долевого строительства, которые не могут получить ключи от своих квартир. В числе приоритетов, безусловно, соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, надзор за раскрытием и расследованием преступлений в сфере компьютерной информации, защита прав предпринимателей, а также взыскание ущерба, причиненного коррупционерами и, собственно, борьба и профилактика преступной коррупции.

«КП-Уфа» поздравляет сотрудников прокуратуры Башкирии с их профессиональным праздником!