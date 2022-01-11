В Уфе состоялась презентация мистического сериала «ЫШАН».

Семь серий фильма, показанные в дни зимних каникул на каналах БСТ и ТАМЫР, нашли горячий отклик у зрителей. В сериале поднимаются актуальные проблемы, с которыми сталкиваются современные подростки. Семь серий - семь историй о том, как семь девушек из башкирской легенды помогают подросткам, попавшим в беду.

- Сериал «ЫШАН» ценен тем, что он призывает детей и подростков верить в свои силы, верить близким, - сказала министр культуры Амина Шафикова. - У телеканала "Тамыр" это уже второй значимый проект такого формата. В первом сериале "Бирешмә!" команда канала призывала юных зрителей не сдаваться. Эта же идея продолжена и в новом фильме. Спасибо всей съемочной команде, актерам, детям! Желаю, чтобы "Тамыр" продолжал снимать такие нужные сериалы.

Поблагодарили команду "Тамыра" за столь важный и актуальный проект депутат Государственной Думы РФ Зариф Байгускаров, заместитель министра образования и науки Альфия Галеева, председатель исполкома Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов, директор Фонда по содействию гражданскому обществу Люция Юлуева, главный редактор журнала "Агидель" Мунир Кунафин, директор ГУП ТРК "Башкортостан" Рустам Зарафутдинов.

Известный кинорежиссер Булат Юсупов высоко оценил новый сериал телеканала "Тамыр":

- Я искренне рад успеху коллег с телеканала "Тамыр". К сожалению, качественного кино контента в современном мире, тем более для детей, недостаточно. Сегодня у нас зарождается и телевизионный кинематограф. В нашей республике есть потенциал, способный создать национальный Голливуд. Например, как студия детских и юношеских фильмов при киностудии имени Горького. Нужно снимать больше, создавать больше.

- Съемки в фильмах телеканала "Тамыр" для нас, актеров, незабываемая радость,- сказала народная артистка РБ, депутат Госсобрания-Курултая РБ Рушанна Бабич. - Сниматься в одном кадре с детьми и подростками - сложное испытание, большая ответственность. Я восхищаюсь замечательными идеями "Тамыра", которыми они заражают всех вокруг. Это очень важно и для детей, и для нас, взрослых.

Большой интерес гостей и актеров вызвала выставка выставка известного фотографа Айбулата Акбутина о героях сериала "Ышан". Зрители увлеченно рассматривали и фотографии Рустема Мугалимова о процессе съемок.

Автор концепции сериала, директор телеканала «ТАМЫР» Гульназ Кульсарина поблагодарила гостей, что они посвятили вечер первого рабочего дня в новом году чествованию сериала "Ышан".

Социальную значимость нового сериала «ЫШАН» трудно переоценить. Проект повысит интерес детей и подростков к родному языку, родной культуре, привлечет внимание родителей и общественности к проблемам подрастающего поколения. Режиссер сериала Адель Сунаргулова, автор сценария Дамир Юсупов, оператор Руслан Бикбаев, исполнительный продюсер Гульшат Галиуллина, режиссер монтажа Дамир Салимов.

На днях появится возможность познакомиться с сериалом тем, кто не смог посмотреть по телевидению. Все семь серий "Ышан" будут выложены в социальные сети.

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