Перед Новым годом сломала ногу: девушка из Башкирии борется с редкой болезнью

Фото: Ляйсан Хаметзянова

Уже несколько лет жизнь 23-летней Ляйсан Хаметзяновой из Нефтекамска наполнена болью от отчаянием. В 2018 году молодая девушка столкнулась с редким и опасным заболеванием – гигантоклеточной опухолью бедренной кости, и сейчас прикована к кровати. Спасти Ляйсан может только сложная операция по замене пораженной кости в московской клинике. Еще год назад девушку обнадежили, что операцию будут проводить по квоте, однако до сих пор вызова из клиники Ляйсан так и не дождалась.

ВРАЧ СПИСАЛ ВСЕ НА СПОРТИВНУЮ ТРАВМУ

Ляйсан – круглая сирота, выросла в детском доме и всегда привыкла рассчитывать только на себя. С детства девушка увлеклась боксом и даже стала чемпионкой, но в 2018 году ее жизнь круто изменилась.

- Все началось с того, что у меня заболело колено. Я пошла к хирургу, тот назначил УЗИ, но ничего обследование не показало. Врач все списал на спортивную травму и отправил меня домой, посоветовав приходить снова, если боли возобновятся. Нога продолжала болеть, но я все равно вышла на работу в магазин. Перед самым новым годом 2020 я упала – боль была невыносимой. Мне наложили гипс и срочно отправили на обследование, так как рентген показал странное образование в кости. Уже позже выяснилось, что это киста бедренной кости. И хотя это доброкачественная опухоль, она растет очень быстро, - рассказывает Ляйсан.

Сейчас девушка признается, что опухоль практически полностью разрушила кость. Ляйсан постоянно приходится носить гипс, да и ходить самостоятельно она практически уже не может. С работы, конечно, пришлось уволиться. Сейчас девушке помогает ее гражданский супруг, который жалеет и поддерживает возлюбленную.

- Мне нужна операция по замене разрушенной кости. В Башкирии, к сожалению, таких операций не делаю, но в больнице удалось договориться с Центром травматологии имени Приорова. Там я должна была оперироваться по квоте, но прошел уже год, а про меня будто все и забыли. Я каждую неделю звоню в клинику, узнать, как продвигаются мои дела, но каждый раз в ответ слышу только – ждите. Сколько мне еще ждать и терпеть эту боль? Что мне делать дальше? – переживает девушка. – Опухоль постоянно увеличивается, а мне даже инвалидность не дают.

Сейчас Ляйсан надеется только на помощь региональных властей и Минздрава, которые обратят внимание на ее проблему и помогут добиться ответа от клиники, когда же будет проводиться операция.

- Помогите мне, очень прошу обратить на меня внимание! – молит девушка.

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